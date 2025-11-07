Offers、AIフリーワード検索機能をリリース ～AIによるキーワード推薦と検索UIの刷新で、理想の候補者発見をよりスムーズに～

株式会社overflow

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、企業の採用担当者様の利便性向上を目的に、検索機能を全面リニューアルいたしました。AIによるキーワード推薦機能や検索UIの刷新により、従来の約3倍候補者を発見することが可能に（当社調べ）。また検索の手間を削減し、より精度の高い候補者の絞り込みが可能になります。

◼︎リリースの背景

企業の採用担当者様から「検索でどのようなキーワードを入力すれば良いか分からない」「検索に時間がかかり、理想の候補者になかなか出会えない」といったお声をいただいておりました。

特に、エンジニア採用特有の専門用語や関連スキルを把握していない場合、適切な検索条件を設定することが難しく、結果として検索機能が十分に活用されないケースがありました。

本リニューアルは、こうした課題を解決し、採用担当者様が専門知識の有無に関わらず、自社に最適な人材を素早く見つけられる体験を提供いたします。

◼︎主な機能

フリーワード検索UIの刷新

- より直感的で使いやすいインターフェースに全面リニューアル- フリーワード検索の文字数制限を従来の100文字から200～300文字に拡張- より詳細な検索条件の設定が可能に

AIによるキーワード推薦

- 入力されたフリーワードをAIが解析し、関連する検索キーワードを自動で推薦- 例:「顧客対応」と入力すると「顧客折衝」「顧客コミュニケーション」「クライアントワーク」「要件ヒアリング」などの関連キーワードを提案

過去の検索データに基づくサジェスト

- 検索エリアが空の状態でも、「要件定義」「テックリード」「SaaS」「AI」「設計」など、過去によく検索されているキーワードを自動表示- 効果的な検索条件を簡単に発見可能

ポジション別のおすすめキーワード

- 選択したポジションに応じて、相性の良いキーワードをサジェスト- 例:機械学習エンジニアの場合「論文読解」「モデル改善」「データ分析」「統計」などを提案

除外キーワード検索機能

- 特定のキーワードを含む候補者を検索結果から除外できる新機能- より精度の高い候補者の絞り込みが可能に

ワンクリックでの検索条件追加

◼︎今後の展望

- 推薦されたキーワードをクリックするだけで、フリーワード検索欄に自動挿入- 「全て条件追加」で、推薦キーワードを一括挿入

本リニューアルにより、採用担当者様の検索効率を大幅に改善し、理想の候補者との出会いをより迅速に実現してまいります。今後も、AIを活用した検索体験の向上や、求人内容に基づく自動キーワード抽出など、継続的な機能改善を行い、企業様の採用活動をより強力にサポートしていきます。

▶︎ Offers公式お問い合わせはこちらから：https://offers.jp/client/lp

■ ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」とは

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」

ハイクラスエンジニア採用プラットフォームの「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月に正式リリースし、2024年4月時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。

■ プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」とは

プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」

「Offers MGR(https://offers-mgr.com/lp?utm_source=prtimes)」は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。

現在データ連携が可能なSaaS：Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar

上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください：https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflow(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)は、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

● 株式会社overflow 会社概要

- 会社名：株式会社overflow- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F- 代表取締役：鈴木 裕斗- 設立：2017年6月9日- 資本金：2億880万円