累計18億回再生突破！縦型ショートコント『本日も絶体絶命。』が「TikTok Awards Japan」 2025『Short Drama of the Year』部門ノミネート！

株式会社QREATION

株式会社QREATION（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米永圭佑）とKDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田浩路 以下：KDDI）が共同制作している『本日も絶体絶命。』が、TikTokが開催する2025年最も活躍したクリエイター、企業、アーティストなどを表彰するイベント「TikTok Awards Japan」2025において、「Short Drama of the Year」部門にノミネートされました。

●『本日も絶体絶命。』について

本コンテンツでは、「絶体絶命」をテーマに、ハナコや吉住、かが屋といった実力派コント師と、堀未央奈、窪塚愛流、田中美久など話題の若手俳優、さらにウンパルンパ、中島結音、向井怜衣などのTikTokクリエイターといった、”コント師×俳優×TikTokクリエイター”の異色の布陣で繰り広げられる新感覚縦型ショートコントを配信しております。

日常に潜む「絶体絶命」なシチュエーションを切り取ったコントは、再生開始直後に状況が直感的に伝わり、思わずクスッと笑えるオチまで疾走します。破天荒なコント内容、そして共感性の高さが、『本日も絶体絶命。』人気の原動力です。

また、「朝7時に新作コントを見る」という新たな視聴習慣を生み出し、ファンとの日々の接点を構築しております。

さらに、複数プラットフォームへの同時展開により、異なるユーザー層へのリーチを拡大させた結果、幅広い世代にご視聴いただいており、アカウント開設１年で総SNSフォロワー数100万人、累計総再生回数は18億回を突破いたしました。

● 「TikTok Awards Japan」2025について

「TikTok Awards Japan」2025は、2025年にTikTokを盛り上げた多様なジャンルのクリエイターに、敬意と感謝を込めて表彰する祭典です。日々新たな挑戦を重ね、活躍の場を広げるクリエイターの活動を称えるべく、全12部門にわたる多彩な表彰カテゴリーを設けました。また、6回目の開催となる今回は、2025年を象徴する、最も注目を浴びた動画を表彰する「Video of the Year」など複数の新設部門も設置。受賞カテゴリー全12部門において、幅広い分野で活躍したクリエイターの創造性と才能を称えます。



「本日も絶体絶命。」は、短いながらも心に残るドラマを制作し、視聴者に深い印象を残したアカウントを表彰する「Short Drama of the Year」部門にノミネートされました。

●株式会社QREATIONについて

QREATIONは、最上質な縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのヒットコンテンツを生み出す“デジタルIPスタジオ”です。

代表作には、SNS総再生数18億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や豪華俳優陣が出演するショートドラマ『いつだって究極の選択』、Z世代から大人気の縦型ショートバラエティ『ちょこっとぱーちー』、恋愛ショートドラマ『ときめき図鑑』など。

これらのIPコンテンツを筆頭に、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に年間数十億回規模の再生を記録し、国内トップクラスの支持を集めるデジタルIPブランドとして伸長しております。

また、2025年10月にシリーズAラウンドにおいてジャフコグループ株式会社をリード投資家とする第三者割当増資により、10億円の資金調達を実施いたしました。本調達を受け、グローバル市場を視野に入れたIP開発と事業拡大を加速させて参ります。

●配信概要

■縦型ショートコントドラマ「本日も絶体絶命。」

・視聴方法：「本日も絶体絶命。」公式SNSアカウントで配信

【TikTok】https://www.tiktok.com/@honjitsumo_zz

【Instagram】https://www.instagram.com/honjitsumo_zz

【YouTube】https://youtube.com/@honjitsumo_zz

なお、弊社が手がける他コンテンツもぜひご注目ください。

■縦型ショートドラマ「いつだって究極の選択」

・視聴方法：「いつだって究極の選択」公式SNSアカウントで配信

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@kyukyoku.sentaku

【Instagram】 https://www.instagram.com/kyukyoku.sentaku/

【YouTube】 https://www.youtube.com/@kyukyoku.sentaku

■恋愛ショートドラマ「ときめき図鑑」

・視聴方法：「ときめき図鑑」公式SNSアカウントで配信

【TikTok】https://www.tiktok.com/@tokimeki_zukan

【Instagram】https://www.instagram.com/tokimeki_zukan/

【YouTube】https://www.youtube.com/@tokimeki_zukan

●お問い合わせ先

詳しくは下記までお問い合わせください。

web : https://qreation.jp/contact

mail : info@qreation.jp

【会社概要】

会社名 ：株式会社QREATION

事業内容 ：コンテンツ企画・制作事業、マーケティング支援事業 等

代表 ：米永 圭佑

設立 ：2022年11月30日

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目22-11 THE FIRST SHIBUYA 2階

URL ：https://qreation.jp