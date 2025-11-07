代官山Candyapple【舞浜イクスピアリ店5周年】を記念して11/18～11/30まで毎日先着10名の方のみ全商品１個５０円で販売！！

株式会社MARU▶︎公式サイトhttps://candy-apple.shop/ ▶︎公式Instagram https://www.instagram.com/candy_apple_official?igsh=MWw5dThjOTJsbDgycQ==

日頃からご来店してくださっている皆様のおかげでオープンしてから2025年11月18日で５周年目を迎えるイクスピアリ店、なんとこれまでに130万個以上のりんご飴がここからお客様のお手元に届いていきました、キッチンカー営業の時から常に50人～１００人が並ぶお店として注目されSNS等でも舞浜イクスピアリ店で『初めてりんご飴を食べてハマった』などの声が多く今でも人気店となっております。

林檎の果汁で溶けるように飴は極薄コーティング、それによって林檎本来の酸味も最大限に引き出されます。

■ りんご飴＝懐かしい、から “美味しい” へ。

代官山Candyappleでは、毎月その時期に最も美味しいブランド林檎を全国から厳選。

林檎の「硬さ」「甘さ」「酸味」「香り」「果汁」に応じて、飴の厚みや温度を細かく調整しています。

飴はパリッと繊細に、林檎はジューシーでみずみずしく。

一口かじれば、果汁が広がり、林檎本来の爽やかな酸味と香りが飴と絶妙に溶け合います。

見た目にも美しく、持ち歩きやすいサイズ感と軽やかな食感で、スイーツとしての新しい価値を提案。

SNS世代の若者やスイーツファンだけでなく、最近では「子どもが買ってきたのを食べてハマった」という30代ファミリー層の口コミも急増中。

“見た目だけじゃない本物の味”が、世代を超えて広がっています。

代官山Candyapple舞浜イクスピアリ店



■開催場所情報

千葉県：代官山Candyapple舞浜イクスピアリ店

期間：11月18日~11月30日

所在地： 〒279-8529 千葉県浦安市舞浜１－４

営業時間：11:00～22:00

公式Instagram：@candy_apple_official

※キャンペーン商品適応方法

レジにて『５周年おめでとうございます！』と言って当インスタグラムのフォロー画面を提示して頂いた先着10名様に全商品1個50円で販売させて頂きます。

2025年11月18日～11月30日までになります。

“代官山Candy apple”各店舗情報はHPをご覧ください。

※営業時間についてはプレスリリース配信時の情報となり、随時変更となる場合がございます。また、りんごが売り切れ次第、通常より早く営業終了する場合がございますので予めご了承ください。

オンライン店舗

公式サイト https://candy-apple.shop/

お取り寄せ https://candy-apple.stores.jp/



【問い合わせ先】

代官山Candy apple

TEL：03-6416-5455

URL：https://candy-apple.shop/