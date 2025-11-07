対話型音声AI SaaS「アイブリー」が「Ruby biz Grand prix 2025」AI×Ruby賞を受賞

株式会社IVRy

対話型音声AI SaaS「アイブリー」を提供する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下「当社」）は、Ruby biz グランプリ実行委員会（事務局：島根県）が実施する「Ruby biz Grand prix 2025」で、2024年11月6日（木）にAI×Ruby賞を受賞したことをお知らせします。

Ruby biz Grand prixでは、プログラム言語「Ruby」を活用して、ビジネスの領域で新たな価値を創造し、今後の発展が期待できるサービスや商品を表彰します。11回目となる「Ruby biz Grand prix 2025」では、17件がエントリーされました。対話型音声AI SaaS「アイブリー」は、Rubyで作られたシステムにAIを組み合わせる新しいチャレンジをしながら成果をあげている点が評価されました。

「Ruby biz Grand prix 2025」：https://rubybiz.jp/

株式会社IVRy Softwere Engineer 赤松 祐希 のコメント

「Ruby biz Grand prix 2025」AI×Ruby賞の受賞を大変光栄に思います。

日本の労働人口が減少していく中で、多くの企業は人手不足に悩まされています。私たちはこのような課題をテクノロジーやAIの力で解決するべく、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を開発しています。「アイブリー」は複数のプログラミング言語で開発されていますが、Rubyは主要な言語のひとつです。Rubyを軸に開発したサービスとAIの連携について評価いただけたことは、エンジニアとして大変光栄であり、大きな励みになります。

私たちはこれからも積極的に「アイブリー」をアップデートしていきます。その挑戦において、Rubyの表現力と柔軟性は欠かせないものです。そして何より、当社のビジョン「Making "Work is Fun" a reality」とRubyの設計哲学である「enjoy programming」とは、非常に親和性の高いものだと感じています。

今後もRubyを活用し、働くことが楽しいと当たり前に言える世界を実現すべく、最高の技術を皆様にお届けしてまいります。

株式会社IVRy 代表取締役/CEO 奥西 亮賀

「Ruby biz Grand prix 2025」のAI×Ruby賞受賞を大変嬉しく思います。

AIといえばPythonというイメージが強い中で、Rubyを軸にAI技術を組み合わせてサービスを提供する私たちのチャレンジを評価いただき、とても光栄です。アイブリーは、まさにRubyの高い生産性に支えられながら、AIとの連携という新しい領域で成果を上げてきました。

今回の受賞を励みに、これからも AIの力で、あらゆるコミュニケーションデータから新たな価値を創出し、お客様の事業成長そのものに貢献することで「最高の技術をすべての人と企業に届ける」というミッションの実現を目指します。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/q5gx7oyjq/

株式会社IVRyについて

株式会社IVRyは「最高の技術をすべての人と企業に届ける」をミッションに掲げ、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を開発・提供しています。AIによる24時間365日の電話応答の自動化・効率化、通話分析、ハルシネーションゼロ技術が特徴で、現在97業界・40,000アカウント超に導入されています。あらゆるコミュニケーションデータをAIで解析・活用し、企業の成長を支援します。



企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/