【北海道／層雲峡温泉】焚き火がつなぐ物語×Instagramキャンペーン

野口観光マネジメント株式会社

朝陽リゾートホテル（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全200室）

今年もやってきた、朝暘リゾートホテル「焚き火でテント」企画でございますが、

キャンペーン期間中にハッシュタグ#テントで焚き火 をつけてSNSに投稿いただくとミニ缶ビールをプレゼントしています★

焚き火を囲んだ“あたたかいひととき”をぜひ共有させてくださいっ！

■対象期間

2025年10月10日（金）～ 2025年12月31日（水）

▼プレゼントをゲットするステップ

１.テントで焚き火に関する内容をハッシュタグ#テントで焚き火 を付けて投稿

２.ホテルスタッフへ投稿画面を見せる

テントの外観やフードの写真、ストーリーズもOK！！

気軽にご投稿ください！

■特典

投稿いただいたお客様にミニ缶ビールを1つプレゼント！

▼テントで焚き火のプラン一覧はこちら▼

朝陽リゾートホテル→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=15943900,17523492,12185597,12719232,19246300,19605159,19964018(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=15943900,17523492,12185597,12719232,19246300,19605159,19964018)

「火を囲んで話したこと、ある？」

日常をちょっと抜け出して、火のぬくもりと自然の静けさに包まれるひとときはいかがでしょうか？

【本件に関するお問い合わせ】

層雲峡 朝陽亭

代表TEL 0570-026572（10：00～17：00） FAX 01658-5-3054

〒078-1795 北海道上川郡上川町層雲峡温泉

