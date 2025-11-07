「Los Angeles Dodgers x Takashi Murakami World Series Championship Collection」発売

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年11月8日（土）6：00 （※米国時間：11月7日（金）16:00）より、ファナティクス・ジャパン公式ストア、およびMLB公式オンラインショップ（以下「MLB SHOP」）にて、日本を代表する現代アーティスト、村上隆氏とコラボレーションした限定コレクション「Los Angeles Dodgers x Takashi Murakami World Series Championship Collection」を販売いたします。

本コレクションは、ロサンゼルス・ドジャース（以下、ドジャース）のワールドシリーズ2025チャンピオンエンブレムに加え、村上隆氏の代名詞であるカラフルな笑顔の花、日本語カタカナ表記の「ドジャース」がデザインされたTシャツ、フーディーがラインナップされています。

村上隆氏とドジャースの最初のコラボレーションは、即時完売した「村上隆 x MLB Tokyo Series」でした。その後、ドジャースタジアムでのジャパニーズ・ヘリテージ・ナイトでは始球式を務め、「カプセルコレクション」を発売。そして今、「ドジャースワールドシリーズ優勝記念コレクション」にて世界的成功を収めた2025シーズンを締めくくります。

■販売サイト

・ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

・MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

・ファナティクス・ジャパン公式ストア：https://www.fanatics.jp/ja/c-17590(https://www.fanatics.jp/ja/c-17590?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-11-08)

・MLB SHOP：https://www.mlbshop.jp/ja/c-17590(https://www.mlbshop.jp/ja/c-17590?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-11-08)

※11月8日（土）6:00頃公開予定

※本商品は全て受注販売となります。

■商品情報

Fanatics ドジャース2025 Los Angeles Dodgers x Takashi Murakami World Series Championship collection Tシャツ

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

カラー｜ホワイト、ブルー、チャコールグレー

価格 ｜13,200円（税込）、キッズ：9,900円（税込）

ホワイトブルーチャコールグレー

Fanatics ドジャース2025 Los Angeles Dodgers x Takashi Murakami World Series Championship collectionフーディー

サイズ｜S／M／L／XL／2XL／130／150

カラー｜ブルー、チャコールグレー

価格 ｜28,600円（税込）、キッズ：25,300円（税込）

ブルーチャコールグレー

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.