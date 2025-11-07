【映画館でバレエとオペラを】「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」開幕！夢のバレエ5演目と情熱のオペラ4演目、全9作品を大スクリーンで体感／予告映像＆ポスタービジュアル到着!!

東宝東和株式会社

クラシックの美しさと現代の洗練。世界最高峰の舞台を大スクリーンで―

「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」

永遠の名作から斬新な新演出まで、豪華ラインナップが勢ぞろい！

世界最高のバレエとオペラを堪能できる全９演目が決定！

新シーズンを彩る日本版予告映像とポスタービジュアルも解禁！

ロイヤル・オペラ・ハウスで繰り広げられる、世界最高峰の英国ロイヤル・バレエの舞台を映画館で現地さながらに体感できる「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ」。数あるレパートリーの中から選りすぐりの人気作品を上映し、斬新でドラマティックな演出を大スクリーンと迫力ある音響で楽しむことができる。

このたび、新シーズンを「英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26」と題し、2025年12月19日(金)～2026年7月9日(金)までの期間中、全9演目を各1週間限定にて全国公開が決定！ライブ観劇とは一味違う、贅沢で至福の時間を映画館で味わえる。

新シーズンの幕開けを記念し、日本版予告映像とポスタービジュアルが解禁された。日本版予告映像では、壮大な始まりを予感させる音楽とともに、シーズンを彩る各作品の名シーンが次々と登場。「伝統が息付き、今が躍動する―」というフレーズが、歴史ある舞台をスクリーンで楽しめる期待感を高める。幻想的なバレエと情熱的なオペラ、全9作品の魅力が一挙に紹介されている。併せて公開されたポスタービジュアルには、ロマンティック・バレエの代表作『ジゼル』や、ジャコモ・プッチーニ作曲の『トスカ』など、各作品を象徴する美しいカットが並ぶ。「クラシックの美しさと、現代の洗練。世界最高峰の舞台を大スクリーンで。」というキャッチコピーが添えられ、華やかで洗練されたビジュアルに仕上がっている。

新シーズンでバレエ作品のオープニングを飾るのは、ロイヤル・バレエならではのレパートリー作品『リーズの結婚』。田園を舞台にした明るくチャーミングなラブコメディで、愛らしいポニーや被り物をした雄鶏、木靴の踊りも登場する。冬の風物詩『くるみ割り人形』は、チャイコフスキーの不朽のメロディに、クリスマスの夢と魔法が詰まったファンタジックなプロダクションが加わり、家族連れにも大人気の作品。そして、鬼才ウェイン・マクレガーの振り付けで大評判となった『ウルフ・ワークス』が初演以来の登場となる。本作は、作家ヴァージニア・ウルフの代表的な3作品からインスピレーションを受けて創作された。彼女の作品とともに、その人生のさまざまな変転を深く描き、斬新さと美しさが同居する現代バレエの傑作だ。続いては、ロマンティック・バレエの永遠の名作『ジゼル』。ジゼル役は演技力が試される難役として、バレリーナにとっての「ハムレット」とも称されるドラマティックな大役だ。今回は日本が生んだプリマ・バレリーナ、高田茜が挑戦する。そして、昨シーズンでも大好評につき延長上映となるなど、長きにわたり愛されてきた『シンデレラ』のアンコール上映も決定。日本出身の金子扶生がシンデレラ役を演じ、その高い技術と健気な演技が絶賛されている。毎年おなじみの名作から、久しぶりに帰ってきた愛すべき作品、そして最先端のコンテンポラリーまで、バラエティに富んだラインナップをお楽しみいただきたい。

そしてオペラ作品の開幕は、今シーズンよりロイヤル・オペラ・ハウスの音楽監督に就任したチェコの指揮者ヤクブ・フルシャと、当歌劇場オペラ監督のオリバー・ミアーズが演出した新演出の『トスカ』が登場。「歌に生き、恋に生き」「妙なる調和」「星は光りぬ」など美しい音楽と、嘘や嫉妬、陰謀によって悲劇へと突き進む恋人たちの運命をスリリングに描く。現代最高のスーパースター、アンナ・ネトレプコとカナダの名バリトン、ジェラルド・フィンリーや、1994年生まれの若きイタリア系英国人テノール、フレディ・デ・トマーゾなど注目キャストも見どころの一つだ。続いては、名アリアに彩られたヴェルディの傑作を、エルモネラ・ヤオ主演で贅沢に上演する極上のオペラ『椿姫』。美貌のアルバニア人ソプラノ、エルモネラ・ヤオが演じるヒロインが必見である。「乾杯の歌」「花から花へ」「プロヴァンスの海と陸」「過ぎし日よ、さようなら」「パリを離れて」など名旋律が満載で、パリ社交界の高級娼婦ヴィオレッタの愛と自己犠牲には誰もが涙するだろう。ワーグナーの楽劇四部作『ニーベルングの指環』の三作目となる『ジークフリート』は、ニーベルング族のミーメに育てられたジークフリートが、大蛇となった巨人族のファーフナーを倒して世界を支配する力を持つ指環を手に入れ、岩山に眠るブリュンヒルデを目覚めさせる物語。初登場となるアンドレアス・シャーガーと、ピーター・ホーレという二人のベテランテノールの丁々発止の競演が見ものである。今シーズンの終わりを飾るのは、さらわれた美しい姫を救出に向かう王子の冒険ファンタジーが楽しめる『魔笛』。モーツァルトが生涯最後に完成させたオペラを指揮するのは、目覚ましい活躍を見せるフランスの女性指揮者マリー・ジャコ。全ての主要人物にアリアや重唱があり、冒頭の序曲から彼女がどのように音楽を牽引していくのか必見である。人気オペラが勢ぞろいする新シーズンは、演劇の国ならではのドラマティックな演出と、人気と実力を兼ね備えた歌手によるパフォーマンスにぜひご注目いただきたい。

12月19日（金）より、いよいよ開幕する『英国ロイヤル・バレエ＆オペラ in シネマ 2025/26』。世界最高峰のバレエとオペラの魅力に満ちた至福の時間を、是非映画館の大スクリーンでご堪能ください！

12月19日（金）よりTOHOシネマズ 日本橋 ほか全国公開

【全9演目と公開日】※1週間限定公開※

※出演者等は変更になる可能性がございます。

■ロイヤル・オペラ『トスカ』（原題：TOSCA）※新演出

戦乱のローマを舞台に、愛と芸術に生きるトスカとカヴァラドッシ。警察長官スカルピアの恐るべき陰謀に翻弄されるトスカの運命を描く、アンナ・ネトレプコら豪華キャストによる新演出オペラ。

公開日：2025年12月19日（金）～12月25日（木）

音楽：ジャコモ・プッチーニ

指揮：ヤクブ・フルシャ

演出：オリバー・ミアーズ

言語：イタリア語

出演：アンナ・ネトレプコ、フレディ・デ・トマーゾ、ジェラルド・フィンリー

■ロイヤル・バレエ『リーズの結婚』（原題：LA FILLE MAL GARDEE）

恋するリーズは母の結婚計画を巧みにかわし、愛するコーラスとの結婚を目指す。アシュトンの振付が際立たせる英国ユーモア、田園を思わせる鮮やかで立体的な舞台装置、そしてカラフルで鮮やかな衣装で村人たちの騒動を愉快に彩る、最上の幸福感溢れるロイヤル・バレエの傑作。

公開日：2026年1月16日（金）～1月22日（木）

振付：フレデリック・アシュトン

音楽：フェルディナン・エロール

指揮：ジョナサン・ロー

台本：ジャン・ドーベルヴァル

出演：フランチェスカ・ヘイワード、マルセリーノ・サンベ

■ロイヤル・バレエ『シンデレラ』（原題：CINDERELLA）※再上映

24/25シーズンの中でも特に人気を集め、現地ロイヤル・オペラ・ハウスでのチケットは発売と同時に即完売が続出。ロイヤル・バレエの粋が結集した幻想的世界で金子扶生とウィリアム・ブレイスウェルが踊る魔法のひとときが再びスクリーンに登場する。（24/25シーズンの再上映）

公開日：2026年2月13日（金）～2月19日（木）

振付：フレデリック・アシュトン

音楽：セルゲイ・プロコフィエフ

指揮：ジョナサン・ロー

出演：金子扶生、ウィリアム・ブレイスウェル、ベネット・ガートサイド、

ジェームズ・ヘイ、トーマス・ホワイトヘッド、マヤラ・マグリ

■ロイヤル・バレエ『くるみ割り人形』（原題：THE NUTCRACKER）

クリスマスといえば『くるみ割り人形』。その中でも決定版とも言われるのがロイヤル・バレエのピーター・ライト版。魔法で大きくなるツリー、ねずみたちとの戦い、美しい雪の精たち、そしてお菓子の国で繰り広げられる華やかな宴などワクワクがとまらない。

公開日：2026年2月20日（金）～2月26日（木）

振付：レフ・イワーノフに基づき ピーター・ライト

音楽：ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

指揮：クン・ケッセルズ

台本：E.T.Aホフマンに基づき マリウス・プティパ

プロダクション・台本：ピーター・ライト

出演：マヤラ・マグリ、リース・クラーク、ギャリー・エイヴィス

■ロイヤル・オペラ『椿姫』（原題：LA TRAVIATA）

パリの社交界の花ヴィオレッタは、アルフレードと運命的な恋に落ちる。贅沢な日々を捨て愛に身を委ねるが、幸福は脆く、現実が二人を試す。名アリアに彩られたヴェルディの傑作を、エルモネラ・ヤオ主演で贅沢に描く極上のオペラ。

公開日：2026年4月3日（金）～4月9日（木）

音楽：ジュゼッペ・ヴェルディ

指揮：アントネッロ・マナコルダ

演出：リチャード・エア

言語：イタリア語

出演：エルモネラ・ヤオ、ジョヴァンニ・サラ、アレクセイ・イサエフ

■ロイヤル・バレエ『ウルフ・ワークス』（原題：WOOLF WORKS）

ヴァージニア・ウルフの衝撃的で痛ましい内面世界と意識の流れを、ウェイン・マクレガーにより舞台化。『ダロウェイ夫人』『オーランドー』『波』をはじめとするテーマを織り込んだ三部作で、幻想的かつ挑戦的にウルフの独創精神を鮮やかに創り上げる。

公開日：2026年5月15日（金）～5月21日（木）

振付：ウェイン・マクレガー

音楽：マックス・リヒター

指揮：クン・ケッセルズ

出演：ナタリア・オシポワ

■ロイヤル・バレエ『ジゼル』（原題：GISELLE）

美しい娘ジゼルは恋人アルブレヒトの秘密を知り狂気のなか命を絶つ。霊となった彼女は精霊ウィリたちと復讐の舞踏を繰り広げるが…。洗練された衣装と幽玄な世界で、愛と裏切り、贖罪を描くピーター・ライト版ロイヤル・バレエ団のロマンティック・バレエの最高峰。

公開日：2026年5月29日（金）～6月4日（木）

振付：マリウス・プティパ（ジャン・コラーリ、ジュール・ペローによる）

演出・追加振付：ピーター・ライト

音楽：アドルフ・アダン

指揮：ヴェロ・ペーン

台本：テオフィル・ゴーティエ（ハインリッヒ・ハイネによる）

出演：高田茜、スティーヴン・マックレー

■ロイヤル・オペラ『ジークフリート』（原題：SIEGFRIED）※新演出

アントニオ・パッパーノ×バリー・コスキーによる〈ニーベルングの指輪〉第３作目。巨人に育てられた青年ジークフリートは、壊れた剣、恐ろしい竜、呪われた指輪、眠りに囚われたワルキューレと運命的に出会う。ロイヤル・オペラ初出演のアンドレアス・シャーガーが英雄を熱演。ワーグナーの壮麗な世界が輝く。

公開日：2026年6月26日（金）～7月2日（木）

音楽：リヒャルト・ワーグナー

指揮：アントニオ・パッパーノ

演出：バリー・コスキー

言語：ドイツ語

出演：アンドレアス・シャーガー、クリストファー・パーヴェス、エリザベート・ストリッド、ピーター・ホーレ、クリストファー・モルトマン

■ロイヤル・オペラ『魔笛』（原題：THE MAGIC FLUTE）

パミーナ姫が囚われ、夜の女王はタミーノに救出を命じる。タミーノらは魔法の笛に導かれ、怪物や謎めいた司祭たちに遭遇するが…。いま最も注目を集めるJ・ブロック、世界のオペラハウスから引く手あまたのアミタイ・パティらスターたちの競演が光るモーツァルト人生最後の大作オペラ。

公開日：2026年7月3日（金）～7月9日（木）

音楽：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

指揮：マリー・ジャコ

演出：デイヴィッド・マクヴィカー

言語：ドイツ語

出演：ジュリア・ブロック、アミタイ・パティ、ヒュー・モンタギュー・レンドール、キャスリン・ルイック、ソロモン・ハワード

＜上映劇場＞

＊札幌シネマフロンティア（北海道）

＊フォーラム仙台（宮城）

＊TOHOシネマズ 日本橋（東京）

＊イオンシネマ シアタス調布（東京）

＊TOHOシネマズ 流山おおたかの森（千葉）

＊TOHOシネマズ ららぽーと横浜（神奈川）

＊ミッドランドスクエア シネマ（愛知）

＊イオンシネマ 京都桂川（京都）

＊大阪ステーションシティシネマ（大阪）

＊TOHOシネマズ 西宮OS（兵庫）

＊kino cinema天神（福岡）

※トスカの上映期間について

札幌シネマフロンティア、ミッドランドスクエア シネマの上映期間は2025年12/19（金）～ 12/23（火）となります。

＜料金：一般\3,700円 学生\2,500円（税込）＞

※「ジークフリート」は一般\5,200円 学生\3,700円（税込）

■公式サイト：https://tohotowa.co.jp/roh/ ■公式X：@rbocinema

■公式Instagram：https://www.instagram.com/rbocinemajp/

12月19日（金）より TOHOシネマズ 日本橋 ほか全国公開！

■配給:東宝東和