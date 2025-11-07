補助金Flash、「事業構築AIプロンプト集」を公開 ─ 補助金AIが“事業計画書づくり”を支援し、中小企業・士業・自治体のDXを推進

株式会社Franca AI

株式会社Franca AI（本社：東京都中央区、代表取締役：井上舜平）は、クラウド型補助金申請支援SaaS「補助金Flash」において、事業計画の構築に役立つ「事業構築プロンプト集」を公開しました。

本機能により、補助金AI上での事業構築の各ステップ（アイデア創出・顧客理解・市場分析・収益モデル設計・販路戦略など）をより実践的にサポートし ユーザーはAIを活用してより深い事業構想を練り上げることができます。

■ 「事業構築プロンプト集」とは

「事業構築プロンプト集」は、補助金FlashユーザーがAIと対話しながら事業計画を構築するためのプロンプトテンプレート集です。

単なる文章自動生成ではなく、AIとの対話を通じて思考を整理し、経営支援や新規事業の構想までを含む包括的な支援を目指しています。

このプロンプト集はクラウドサービス「補助金Flash」内からアクセスでき、以下のようなテーマに分類されています。

- アイデア創出・整理：「掴めない顧客」を定義するアンチペルソナ設定、未来から逆算する事業構想- 顧客理解・課題発見：SNSから顧客課題を読み取るAIリスニング、3C分析による市場環境整理- 市場・競合分析：PEST分析を用いた将来予測、A/Bテスト形式による事業案比較- 収益モデル設計：LTVとCACのバランス分析、数値計画を活用した事業収益性評価- 販路・営業戦略：AIによる営業メール・リード生成、キャンペーン構想支援 など

これらのプロンプトは、経営者・認定支援機関・中小企業診断士・行政書士・金融機関担当者など、

補助金支援や経営支援の現場で活用できるよう設計されています。

■ 補助金申請を軸にしたDXの新しい形

補助金Flashは、これまで「補助金検索AI」や「事業計画生成AI」などを通じて、補助金申請業務の効率化を支援してきました。

今回の「事業構築プロンプト集」は、その支援範囲を拡張し、申請前の構想段階から事業計画づくりまでAIが伴走できるようにした機能です。

これにより、補助金DXにとどまらず、金融機関や士業（中小企業診断士・行政書士など）の経営支援DXにも活用が広がり、地域支援体制の高度化を後押しします。

■ 今後の展開

Franca AIは今後、「補助金検索AI」「数値計画AI」「事業計画AI」を統合し、 補助金申請から経営支援まで一貫してサポートする総合プラットフォームを目指します。

自治体・金融機関・士業との連携を通じて、補助金業務のデジタル化と 中小企業支援の高度化に取り組んでいきます。

■ フリートライアル

「補助金Flash 」は登録3分で、無料でお試しいただけます。

AIによる補助金検索や、事業計画書生成を体験してみてください。（無料トライアル ️ https://franca.ai/hojokin(https://franca.ai/hojokin?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=project_prompt_collection&utm_content=20251105)）。

■ 会社情報

会社名：Franca AI株式会社

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区

サイト：https://franca.ai(https://franca.ai?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=project_prompt_collection&utm_content=20251105)

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク- 補助金Flash 製品ページ／フリートライアル（5分で開始）：https://franca.ai/hojokin(https://franca.ai/hojokin?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=project_prompt_collection&utm_content=20251105)- 公式リリース記事（初回リリース）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000144052.html- FrancaAI、Googleスタートアッププログラム採択：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000144052.html- 主要補助金の計画書を"最短10分で自動生成”：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html- 補助金Flash、「補助金検索AI機能」をリリース（デジタル庁MCP連携）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000144052.html