電通デジタル、「LINEヤフー Partner Program」において2025年度下半期「Sales Partner」の「Premier」に認定

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：出澤 剛 以下、LINEヤフー）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」において、2025年度下半期「Sales Partner」の「Premier」に認定され、認定バッジ「Ads Operation Badge」および「Ads Policy Badge LINE広告」を取得しました。

（左から、2025年度下半期「Sales Partner」「Premier」認定ロゴ、認定バッジ「Ads Operation Badge」、「Ads Policy Badge LINE広告」）

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです。※

※：「Sales Partner（認定パートナー、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner」「Network Partner（LINE Network Partner、Yahoo!広告Network Partner）」において認定が行われます。

このたび、電通デジタルは「Sales Partner」において、LINEヤフーの広告商品・サービスを最大限に活用しクライアントのニーズに応え、広告効果の最大化を図る総合的な提案・運用実績と、プラットフォームの特性を生かした高度な運用力において基準値以上を満たしたことが評価され、「Premier」の認定と、認定バッジ「Ads Operation Badge」および「Ads Policy Badge LINE広告」を取得しました。

電通デジタルは2025年6月に「SynWA project」※1を発足し、LINEヤフーのビッグデータと電通デジタル・株式会社電通が保有するデータを組み合わせた分析ソリューションを提供しています。また、販促・店頭領域のデジタル・ソリューションを推進する国内電通グループ横断のプロジェクトチーム「Boostore（ブーストア）」※2プロジェクトを通じて、LINEなどと連携したソリューションの開発・提供を行っています。

さらに、LINEヤフーマーケティングキャンパスの合格者が多数所属し、同社と連携のもと、幅広いマーケティング施策の提案・支援を行う体制を整備しています。

電通デジタルは、このたびの認定を受け、今後もLINEヤフーが提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くの企業のマーケティング施策の効果最大化に貢献してまいります。

■「Sales Partner」について

「Sales Partner」は、LINEヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーです。後半期の広告取扱高に応じてパートナーは「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。また、LINEヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーは、各種認定バッジが付与されます。

※1：電通デジタル、電通・LINEヤフーと「SynWA project」を発足（2025年6月11日発表）https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2025-0611-000230

※2：電通デジタル・電通・電通プロモーションプラス（旧 電通テック）、販促・店頭領域におけるデジタル・ソリューションのプロジェクトチーム「Boostore」始動（2019年2月8日発表）https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2019-0208-000161

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。