アートの力で、地域と社会をつなぐ。「つながるひろがるアート展 NASU 2025」への参画を通じ、すべての人が表現を楽しめる共生の地域づくりへ【グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

那須連山の壮大な景色と、その裾野に広がる那須高原を一望できる場所に位置するリゾートホテル「グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ」（所在地：栃木県那須郡那須町高久丙 4449 番地 2／総支配人：リチャード・ティン トゥン）は、地域の文化・福祉団体とともに進める共創プロジェクト「つながるひろがるアート NASU 2025」に参画します。本取り組みは、ハンディキャップのあるアーティストたちの個性あふれる作品を通して、誰もがアートを自由に楽しむことを目的とした那須発のアートムーブメントです。2025年は11月15日（土）から12月17日（水）までの期間、那須地域の全6会場で開催。「グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ」では、11月17日（月）よりホテル館内にて展示を実施します。

開催概要

【期間】2025年11月17日（月）～12月17日（水）

【場所】グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ（栃木県那須郡那須町高久丙4449番地2）

【主催】つながるひろがるアート展 NASU 実行委員会

【公式サイト】https://www.tunahiro.net/

【備考】当ホテル以外の会場では11月15日～11月30日に開催。詳細は公式サイトをご参照ください。

地域とともに創る「誰もが輝ける場所」に

「つながるひろがるアート展 NASU」は、ハンディキャップのあるアーティストたちが手がける作品を通して、多様な価値観を尊重し合う社会の実現を目指す地域発のアートプロジェクトです。「グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ」はこの理念に賛同し、アーティストの表現を発信する場を提供するとともに、アート作品を通じて宿泊者・地域住民・スタッフが多様性を理解し、共感するきっかけを創出いたします。

支援の循環を生み出す仕組み

展示作品をもとに制作されるアートカレンダーの販売収益は、那須地域の福祉施設への画材提供やアーティスト支援活動に活用されます。これにより、「表現を支える → 活躍の場が広がる → 社会に還元される」という支援の循環を生み出し、那須発のアートムーブメントが地域に根づき、持続的に広がる原動力となっています。

自然・文化・人が交わる那須高原に

豊かな自然と文化を有する那須高原は、多くの芸術家やクリエイターが集う創造の地です。その地に立つ「グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパ」は、地域文化の発信拠点としての役割を担いながら、訪れる人々に「人と人とがつながる温もり」を感じていただける場所を目指しています。本プロジェクトを通じて、アートがもたらす共感と希望の輪を地域社会へと広げ、誰もが輝ける社会の実現を那須から発信してまいります。

「つながるひろがるアート展 NASU」について

「つながるひろがるアート展 NASU」は、ハンディキャップのあるアーティストたちの作品を通して、障がいの有無にかかわらず一人ひとりの個性を尊重し合うことを目的とした那須地域発のアートイベントです。2009年に「ギャラリーバーン」や障害者支援施設「マ・メゾン光星」を中心にスタートし、年を重ねるごとに参加施設・アーティストともに拡大。2016年には那須町地域づくり事業の認定を受けるなど、地域を挙げた活動へと成長しています。那須で育まれるアートの魅力が、地域から世界へ、そして一人ひとりの心へと広がっていく。「つながるひろがるアート展 NASU」は、これからも進化を続けます。

グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ

那須高原を一望できるリゾートホテルスーペリアツイン マウンテンビューキッズスペース「NASOBIBA」

グランドメルキュール那須高原リゾート＆スパは、那須連山の壮大な景色と、その裾野に広がる那須高原を一望できる場所に位置するリゾートホテルです。那須ICから車で約15分、那須塩原駅からタクシーで約30分。皇室の方たちが静養に訪れることから、ロイヤルリゾート那須の愛称でも知られる那須高原に位置しています。キッズパークなどのエリアも充実しており、ご家族でも楽しめるホテルです。

【所在地】〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙4449番地2

【TEL】 03-5539-2597（予約センター）

【URL】https://grand-mercure-nasuhighlands-resortandspa.jp/

【アクセス】東北自動車道 那須ICより車で約15分、JR那須塩原駅よりタクシーで約30分

【イベント情報】

グランドメルキュール那須高原リゾート&スパでは、この冬クリスマスイベントも充実。オールインクルーシブで楽しめます。

フィンランドの森と共に贈る。那須高原のクリスマス

■12月13、20日 フィンランドの森のサンタがウエルカム

■12月14、21日 サンタクロース客室訪問付き宿泊プラン（専用プラン利用者のみ）

音と光に包まれる、特別なクリスマスウィーク

■12月20日 森のハープとともに過ごす夜「森のハープ弾き」阿久津瞳さんによる演奏

■12月23日 朗読とマリンバが紡ぐ夜、サンタのプレゼント＆アナウンサー須賀さんによる読み聞かせイベント

※宿泊者は無料で参加できます。詳細は上記ホテル公式サイトをご参照ください。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,600を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2025年11月7日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。