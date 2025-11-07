12/6（土）『岩下大輝トークショー』開催！チケットペイにて販売中！！
■岩下大輝トークショーについて
岩下大輝トークショーの開催にあたり、入場チケット販売します。
申込方法は募集要項のとおりです。
令和7年(第4回)岩下大輝トークショー募集要項
WEB販売のみ 一般販売開始：11月3日10時開始
■岩下大輝トークショーの見どころ
千葉ロッテマリーンズの坂本光士郎投手、小野郁投手、和田康士朗選手をゲストに迎え質問タイムや今季の振り返り、来季への意気込みなどここでしか聞けない話も聞けるレアなイベントです。
お楽しみ大抽選会もあり選手の実使用グッズを含めプレゼントは100点ほどあるビッグな抽選会となっています。
■『岩下大輝トークショー』開催概要
開催日時：2025年12月6日(土)17時30分開場 18時開演 20時終了予定
開催場所：石川県女性センターホール
▽詳細はこちら
第4回岩下大輝トークショー
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=58849
■出演者
岩下大輝
千葉ロッテマリーンズ 坂本光士郎投手、小野郁投手、和田康士朗選手
■チケット
PS席：8500円、SS席：6500円、S席：5500円、A席：4500円、B席：3500円
https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=58849
■チケット販売サービス『チケットペイ』とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。
音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社ペイメントフォーについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。
<会社概要>
会社名：株式会社ペイメントフォー
※7/1に社名変更いたしました
所在地：東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー5階
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.paymentfor.com
※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■本件に関するお問合せ
株式会社ペイメントフォー
チケットペイグループ
mail：ticket@paymentfor.com