【EBISU FLOWER PARK】お花の美術館から、“未来を飾る一杯”を。大阪・梅田BAR店より、季節と感性を映すカクテルコレクションを発表

「お花で日常を飾り、感性で未来を描く」

株式会社クローバークラブ

このたび、大阪・梅田BAR店では、お花を通じて「心の景色を映す」5つのカクテルを新たに発表。

季節や香り、そして色彩で感性を刺激するそれらの一杯は、まるでお花の美術館を巡るように、“味わいの中に時間と記憶が咲く”特別な体験をお届けします。

【EBISU FLOWER PARK Special Cocktails】

── 感性が、未来を飾る ──

I. ラズベリーエスプレッソトニック \1,400

ブランデー／ラズベリー／エルダーフラワートニック／エスプレッソ／ベルローズ

“朝焼けのような一杯”。

大阪の情熱をイメージし、ブランデーの深みとエスプレッソの苦味に、ラズベリーとベルローズの華やかさを重ねた都会的なアクセント。

II. ハイドレンジアフラワーロック \1,400

風の道／ライム／ノンアルコールジンネマ／ローズシロップ／ローズエッセンス

“移ろいを味わう一杯”。

あじさいの花酵母から生まれた日本酒「風の道」をベースに、ライムの清涼とローズの余韻が重なり、過ぎゆく季節の香りを閉じ込めました。

III. ヴァイオレットジンソーダ \1,200

サイレントプールジン／スミレシロップ／バタフライピーティー／レモン／ソーダ

“透明な強さを映す一杯”。

スミレの紫が描くのは、静かな芯の強さ。ラベンダー香る英国産ジンとバタフライピーの色彩が、心の奥にある“凛とした美しさ”を引き出します。

IV. パープルコスモポリタン \1,600

奥飛騨ウォッカ／スミレシロップ／ブルーベリージュース／ライム

“永遠の余韻を奏でる一杯”。

クラシカルなコスモポリタンをEFP流に再構築。スミレとブルーベリーの甘く深い香りが、一瞬の中に永遠を感じさせます。

Ｖ. ホットアップルパイ \1,800

ブランデー／ディサローノ／アップルジュース／ブラウンバターシロップ／シナモン

“温もりを贈る一杯”。

焼き立てのアップルパイの香ばしさを再現。記憶に残る秋の夜に、ほっとするような優しさを添えました。

【大阪・梅田BAR店】 “お花の個室美術館”で、未来を感じる夜を。

大阪・淀屋橋駅徒歩5分に位置する梅田BAR店は、壁一面に生花が咲き誇り、香りが空間を包み込む半個室のフラワーラウンジ。

フローリストが毎朝選ぶお花は、その日限りのアート。

光と色、香りと音、そしてカクテルが一体となって、まるで“未来を体験する美術館”のような時間を生み出します。

EBISU FLOWER PARKの描く未来

私たちは、「お花と共に生きるライフスタイル」を創り、“感性が価値になる未来”を目指しています。

ひとつの会員権で、日本全国・そして海外の店舗へ。

それぞれの土地で異なる“お花とお酒の物語”を体験できる世界。

それは、形のない美しさを、世代を超えてつないでいく挑戦です。

お花の美術館のように、誰かの心に残る一瞬を。

そして50年先も、感性が咲き続ける場所へ。

【店舗情報】

EBISU FLOWER PARK 梅田BAR店

所在地：大阪府大阪市北区（淀屋橋駅徒歩5分圏内）会員様にのみ公開しております。

営業時間：17:00～23:30（不定休）

