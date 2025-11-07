こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【100床規模病院の挑戦】限られた人員で実現する、医療DXとIT-BCPを支えるネットワークとは～12月12日（金）開催 医療関係者向けオンラインセミナー～
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2025年12月12日（金）に、医療従事者の方および関連企業様を対象にした 「第25回 NETREND 医療ネットワークオンラインセミナー」を開催します。
医療DXの推進やIT-BCP（事業継続計画）への対応が求められる中、それらを下支えするネットワークインフラの環境整備や、サイバー攻撃などを考慮したセキュリティ対策の強化など、各医療機関が抱える課題は多くなっています。
特に、限られたリソースの中で安定したIT環境を構築・運用することが求められる中小規模病院では、各病院の実情に即した計画から対応が必要となり、どのように進めていくべきか悩まれている病院様も多いのではないでしょうか。
そこで、本セミナーでは、「医療DX・IT-BCPに向けたネットワーク環境整備とセキュリティ対策のポイント」と題し、基調講演には県立安芸津病院 放射線科（兼）医療情報管理室 守本 京平様をお迎えし、同病院にて100床規模病院のネットワークのモデルケースを目指して、スタッフ一丸となって行われたネットワーク導入から構築・管理に至るまでの実践的な取り組みについてご講演いただきます。
また、当社からは、医療機関の事業継続に向けたIT-BCP策定におけるポイントについて、ネットワークとセキュリティの両面から解説します。
【開催概要】
名 称：第25回 NETREND 医療ネットワークオンラインセミナー
「医療DX・IT-BCPに向けたネットワーク環境整備とセキュリティ対策のポイント
～100床規模病院の取り組みから学ぶ～」
主 催：アライドテレシス株式会社
協 力：株式会社ＣＢホールディングス ＣＢnews
日 時：2025年12月12日（金）16:00～17:15
形 式：オンライン（ライブ配信／Zoom）
対 象：医療従事者の方、関連企業の方
費 用：無料（事前登録制）
定 員：100名
申 込：当社ウェブサイトからの事前登録制
詳 細：https://www.allied-telesis.co.jp/event/seminar/netrend-med_251212/
【セミナー内容／タイムスケジュール】
https://digitalpr.jp/table_img/631/121951/121951_web_1.png
※）セミナー構成や内容は、都合により変更される場合がございます。予めご了承ください。
※）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
