¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Èµ¯¶È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿5Æü´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ

¡¡µ¯¶È²È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÅÄ Í´»Ê¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3775¡¢°Ê²¼ ¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ëµ¯¶È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿5Æü´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTSUKUBAµ¯¶È¥¼¥ß¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î²ò·è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¡Ê¢¨¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤ËÂ³¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(°ìºòÇ¯ÅÙ¤Ïè¬Þä³Ø±àÃæ³Ø¹»¤Î2～3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü)
¢¨¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¡§ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤äÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼«¤éÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Àº¿À¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Öµ¯¶È²ÈÀº¿À¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢µ¯¶È²È°Ê³°¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/3955/table/754_1_f22ea2058fe2a9f6c37c929e27f757e8.jpg?v=202511070158 ]
¢£ 5Æü´Ö¤ÎÎ®¤ì¡ÊÍ½Äê¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/3955/table/754_2_d07922e171358ae73e4e7fb54b095b0a.jpg?v=202511070158 ]
¢¨5Æü´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÎ®¤ì
STEP1¡§
É¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤·¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤òÁ÷¿®¡£¡Ê2025Ç¯12·î21Æü(Æü)Äù¤áÀÚ¤ê¡Ë
https://forms.gle/BqWnNAhwh9ohEbx56
STEP2¡§
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼ÔÁ´°÷¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¡¢Áª¹Í·ë²Ì¤òÁ÷¿®¡£¡Ê2025Ç¯12·î26Æü(¶â)12:00¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤Ë¤Æ»²²Ã¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
STEP3¡§
¡ÊÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à½éÆü¤Ë»²²Ã¡£
¢£ ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆ±¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
»²²Ã¼Ô¤Î´¶ÁÛ¡§
¡¦µ¯¶È¤¹¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¦¿·¤¿¤Ëºî¤ë¾¦ÉÊ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª
¡¦µ¯¶È¤Ï¿Í¡¹¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄË´¶¤·¡¢¿Í¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿Çº¤ß²ò·è¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬²êÀ¸¤¨¡¢µ¯¶È¤äÅê»ñ¤Ë¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª
ÊÝ¸î¼Ô¤Î´¶ÁÛ¡§
¡¦¿È¶á¤Ê»öÊÁ¤ÇÃæ³ØÀ¸¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤Ç¡¢Æü¡¹²ÝÂê¤òÃµ¤·¡¢¹îÉþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦²ÝÂê²ò·è³Ø½¬¤ä¥¢¥ó¥È¥ì¶µ°é¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÊÌä¤¤¡×¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢´ðÄ´¹Ö±é¤ÏÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÍÍ»Ò
¢£ ¥²¥¹¥È¡ÊDAY5 ´ðÄ´¹Ö±é¼Ô¡Ë
²ÏÅç¡¡½Õ²Â »á
³ô¼°²ñ¼ÒRIN ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥Õ¥é¥ïー¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È
Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¼«Á³¤ò°¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£2014Ç¯º¢¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ó¡¢2017Ç¯ À¸²ÖÅ¹¤Ç¤ÎÃ»´ü¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»þ¤Ë¡¢ÇÑ´þ¤Ë¤Ê¤ë²Ö¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤¦¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ïー¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È(R)¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£2018Ç¯¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤ò½¸¤á¥Ñ¥ê¤Ø¤Î²ÖÎ±³Ø¤ò¼Â¸½¤·¡¢2019Ç¯¥í¥¹¥Õ¥é¥ïー(R)¤òÍÑ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢Áõ²ÖÁõ¾þ ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒRIN¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï²ÖÇÀ²È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³«Àß¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø¥Õ¥é¥ïー¥µ¥¤¥¯¥ë¥Þ¥ë¥·¥§¡Ù¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊHP¤Ç¤â¾Ò²ð¡£2021Ç¯¥Õ¥é¥ïー¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È(R)︎¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¯ー¥ë¡Ø¥Õ¥é¥ïー¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Î200Ì¾°Ê¾å¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤È¶¦¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë ¡È²Ö¤Î¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·²Ö¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òÊ¸²½¤Ë¤¹¤ë¡É ¤¿¤á¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¢£ ¥²¥¹¥È¡ÊDAY5 ¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡Ë
¹â¶¶¡¡Ï¯ »á
¥Þ¥«¥¤¥é³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡¡¢¨°ñ¾ë¸©ºß½»
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ç¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Êµ¤Í½Â¬¡¦»º¶È¤Î¹½Â¤Ê¬ÀÏ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Ãæ¾®¹©¶ñ¥áー¥«ー¤ËÅ¾¤¸¤Æ´ë¶ÈºÆÀ¸¤ò¼çÆ³¡£¤½¤Î¸å¡¢³ÚÅ·¤Ç¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ë²è¤ä¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢·Ï¤Î»ö¶ÈºÆ·ú¡¦¿·»ö¶È³«È¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢°åÎÅ¡ßIT¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Welby¤Ë»²²è¡£À½Ìô´ë¶ÈÅù¤È¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¡¢°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±»ö¶È¤ÎÃ´ÅöÌò°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¡¦´õ¾¯¼À´µ¤Ê¤É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÆ±¼Ò¤ÎIPO¤Ë¹×¸¥¡£
¥Þ¥«¥¤¥é¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ìÀïÎ¬¡¦Èó»Ô¾ìÀïÎ¬ÁÐÊý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÆ£°æ¹¨°ìÏº¤È¶¦Æ±¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¤Ë½¢Ç¤¡£
´Ø¡¡¤Þ¤ê¤« »á
³ô¼°²ñ¼Ò MamaWell ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÃÞÇÈÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ¶È¼Ô
ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¡£½õ»º»Õ¤È¤·¤Æ500¿Í°Ê¾å¤Î½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âç³Ø±¡¤Ç¡ÖÇ¥ÉØ¤Î¿ÈÂÎ±¿Æ°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸¦µæ¡ÊJST¼¡À¤Âå¸¦µæ¼ÔÄ©ÀïÅª¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÇî»ÎÏÀÊ¸¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¡Ë¡£Âç³Ø±¡ºßÀÒÃæ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¸¦µæ¡¦½õ»º»Õ¡¦Ç¥¿±½Ð»º·Ð¸³¤òµ¯¶È¥·ー¥º¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒMamaWell¡ÊÀéÍÕÂç³Ø¡¦ÃÞÇÈÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ë¤òÁÏ¶È¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë½õ»º»Õ¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥Çー¥¿¤ÇÇ¥¿±¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢2025Ç¯£´·î¤è¤êÉÊÀî¶è¤Ç¡Ömy½õ»º»Õ¡×À©ÅÙ¤È¤·¤ÆÏ¢·È³«»Ï¡£¤¹¤Ç¤Ë140¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¡¦·òÊÝ¤¬Æ³ÆþÃæ¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤è¤ê¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¤òÇÒÌ¿¡£»Ò¤É¤â²ÈÄíÄ£¤è¤ê¡ÖÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î¸¡Æ¤°Ñ°÷¤òÇÒÌ¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï1»ù¤ÎÊì¡£
ËÙ²¼¡¡¶³Ê¿ »á
³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤Ó¤Ã¤¯¤Ñ¤ïー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¢¨°ñ¾ë¸©ËÜ¼Ò
ÁíÌ³¾Ê ÃÏ°èÎÏÁÏÂ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
1990Ç¯·§ËÜ½Ð¿È¤Ä¤¯¤Ðºß½»¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ë2011Ç¯½Õ¤«¤é³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥Õ¥§¤òÁÏÀß¡£²¼ºÊ»Ô¤ä¿å¸Í»Ô¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ê¤É¤Î¾¦Å¹³¹³èÀ²½¤Ë»²²è¤·Âç³Ø¤òµÙ³Ø¡£À¤³¦°ì¼þ¤Î¸å¤ËµþÅÔ¤Ø°Ü½»¡£¹ÔÀ¯·×²èºöÄê»Ù±ç¤ÇºÇ½é¤Îµ¯¶È¡£Á´¹ñ60¼«¼£ÂÎ°Ê¾å¤ÎÁí¹ç·×²è¤äÃÏ°èÊ¡»ã·×²è¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯·×²è¤òºöÄê¡£¤Ä¤¯¤Ð¤ËÌá¤êÂç³ØÀ¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2016Ç¯12·î¤¢¤é¤æ¤ëÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¾ìTsukuba Place LabÁÏ¶È¡£9Ç¯¤Ç´ë²è±¿±Ä¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï4,000²ó°Ê¾å¡¢ÍøÍÑ¼Ô36,000¿Í°Ê¾å¡£2018Ç¯10·î¤Ä¤¯¤Ð±ØÁ°¥³¥ïー¥¥ó¥°up TsukubaÁÏ¶È¡£2021Ç¯4·î¤è¤ê¤Ä¤¯¤Ð¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥¯±¿±Ä¡£2024Ç¯4·î¤è¤êÆüÎ©»Ô¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥¹À²¹Ì±«ÆÉ¤ò»ö¶È¾µ·Ñ¤··Ð±Ä¡£¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤éÁ´Éô¤ä¤ë¡×¤¬¥â¥Ã¥Èー¤Ç¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤¬¿®Ç°¡£ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ°ñ¾ë¸©ÃÎ»öÉ½¾´ ¿·¤·¤¤¤¤¤Ð¤é¤¤Å¤¯¤êÉ½¾´ »º¶È¿¶¶½ ¼õ¾Þ¡£·§ËÜ³Ø±àÂç³Ø ¹Ö»Õ¡£·§ËÜ±ØÁ°¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥óXOSS POINT.¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¤Îµ¯¶È²È¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï»º³Ø´±¤ÇÏ¢·È¤·¡¢¾®³ØÀ¸～¹â¹»À¸¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æµ¯¶È²È¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µweb¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹ µ¯¶È²È¶µ°é»ö¶ÈHP¡§
https://gaiax-startup-studio.com/entrepreneurship-education/(https://gaiax-startup-studio.com/entrepreneurship-education/)
»º³Ø´±Ï¢·È¤Î¼ÂÀÓ¡Ê°ìÉô¤Î¤ßµºÜ¡Ë ¡§
¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ... ËÌ³¤Æ»¡¢°ñ¾ë¸©¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÅìµþÅÔ¡¢Ä¹Ìî»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢¿À¸Í»Ô¡¢¹Åç¸©¡¢»³¸ý¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢Ê¡²¬»Ô
¡¦¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø... °°Àî¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢Ê¡Åç¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡¢ÀÐÀî¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø
¡¦Ì±´Ö´ë¶È... ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë
É½¾´¡¦Ç¤Ì¿¼ÂÀÓ¡§
2021Ç¯ ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥¢¥ïー¥É¡×¾©Îå¾Þ
2022Ç¯ ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥¢¥ïー¥É¡×·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ë
2024Ç¯ Åö¼Ò ¼¹¹ÔÌò¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤òÇÒÌ¿
2025Ç¯ Åö¼Ò µ¯¶È²È¶µ°é»ö¶È ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎµÈÀî¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¿ä¿ÊÂç»È¡×¤òÇÒÌ¿
