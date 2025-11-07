ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 ジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」が“おしどり休暇” 今年最後！大迫力の湖上ジップラインを満喫しよう！
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、おしどりの繁殖・休息を守るため、大人気ジップラインアトラクション「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」の営業を2025年12月2日（火）～2026年1月31日（土）の期間、休止いたします。
「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」は、アクション仮面になりきって森と池の上を滑空できる、「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」でも屈指の人気を誇るアトラクションです。ニジゲンノモリは2017年のオープン以来、淡路島の大自然と生態系を保ちながら、日本が世界に誇るクールジャパンコンテンツによる観光産業に取り組んでまいりました。毎年冬期には、おしどりが飛来する池と周辺の自然環境を守るため、野鳥保護活動の一環として“おしどり休暇”を実施し、池の上を通るジップラインの営業を一定期間休止しています。
年内にジップラインで遊べるのは12月1日（月）まで！秋晴れの空の下、アクション仮面になりきって勇気を出して飛び立つ体験は最高の思い出になること間違いなし。すべてのアトラクションを体験できる今年最後の機会を見逃すな！
■「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」
対象：
小学生以上（※身長120cm以上・体重25kg以上110kg未満制限あり
体験するには、ゴールドチケットをお買い求めください。
実施時間：
10時00分～17時00分（最終受付 17時00分 ）
※季節により営業時間が変更する恐れがあります。必ずニジゲンノモリ公式HPをご確認ください。
料金：
ジップライン含め、クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークすべてを大満喫できるゴールドチケット
大人（12歳以上・中学生以上）5,600円～6,400円
小人（5歳～小学生以下かつ身長120cm以上、体重25kg以上110kg未満）3,700円～4,100円
※通常料金の20％OFF ご家族におすすめ「ファミリーセット券」も販売中
URL：
https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
※「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」冬期休止期間：2025年12月2日（火）～2026年1月31日（土）予定
■11月は“遊びつくす”1か月！開催中イベントまとめ
（1）『ふたば幼稚園 HAPPY ANNIVERSARY 2025』（11月30日まで）
キッズエリア「のんびりのはら」では、「ふたば幼稚園」の3周年を記念したイベントを開催中！園内に用意している特別なりきりグッズ（スモック＆黄色い帽子）で園児になりきって楽しむことができます。今なら期間限定で入園の思い出を黒板に残すこともできます！
（2）野原ひろしの名言を集めよう！「ひろしの家族愛スタンプラリー」（12月31日まで）
しんちゃんの父・野原ひろしが残した名言は、ユーモアの中に深い愛情が感じられるものばかり。
大人の心にも響く言葉がたくさん登場します。笑いながら歩いて、いつの間にか心がほっこり。
まさに“家族の絆”を感じられるイベントです！
（3）アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」
8mもの高さがあるコースなど本格的なアクティビティが楽しめるアスレチック！難易度がどんどん上がる3つのコースをすべてクリアできるかな？
※身長120cm以上体重25kg以上の方が対象です。条件を満たさない場合はお子様向け「童コース」のご体験が可能です
（4）最新オリジナルグッズが盛りだくさん！
ニジゲンノモリ内で身に付けるのももちろん、日常でも使いやすい可愛いしんちゃんグッズが続々登場！
クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークエリア内にあるオフィシャルショップで手に入れよう！
（5）美味しいコラボフードでお腹を満たそう！
レストラン「モリノテラス」で販売中の「オラのお子様カレーセット」や「のんびりのはら」エリアのキッチンカー（土日祝限定）で販売中の「オラのすきなもの ホットドッグ」も見逃せない！アトラクションで遊んだ後は、おいしいコラボフードで元気回復しよう！
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025
