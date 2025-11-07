グローバルトラベルダッフルバッグ市場の成長分析：市場規模、浸透率、需要変動2025
2025年11月7日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「トラベルダッフルバッグ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、トラベルダッフルバッグ市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界のトラベルダッフルバッグ市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169282/travel-duffle-bags
1.トラベルダッフルバッグ製品紹介
トラベルダッフルバッグは、旅行や出張、スポーツ移動など、多様なシーンに対応できる携行性と収納力を両立するバッグです。大容量のメインコンパートメントを中心に、衣類、靴、日用品を整理しながら収納できます。ソフト素材を用いた構造により、荷物量に応じて柔軟に形状が変わり、限られたスペースへ効率的に収められます。ショルダーストラップ、ハンドル、キャリーバーに通すスリーブなどを備えると、持ち運びの自由度が高まります。耐水加工、耐摩耗素材、補強縫製を取り入れ、移動中でも安心して使用できます。軽量性を意識し、長時間移動や階段移動における負担を軽減します。内外ポケット配置を最適化し、パスポート、携帯電話、アクセサリーなどを素早く取り出せる導線を整えます。収納後の折り畳みも可能とし、自宅保管スペースを抑えます。
2.トラベルダッフルバッグ市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界のトラベルダッフルバッグ市場が約41040百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約25560百万米ドル、2025年には27200百万米ドルに達する見通しです。
3.トラベルダッフルバッグ市場区分
【製品別】Leather、 Jute、 Polyester、 Others
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Supermarket、 Specialty Store、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Eagle Creek、 Everest、 Luggage America、 Netpackbag、 Samsonite、 Delsey、 Ralph Lauren、 Rimowa、 Travelpro、 Antler、 VIP Industries、 Windesign、 Riffe International、 Helly Hansen、 Northern Diver、 James Lawrence Sailmakers、 Magic Marine、 Ursuit、 OMER、 JINHUA FIT Industry & Development、 Cressi、 Forwater
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
本調査では、世界のトラベルダッフルバッグ市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169282/travel-duffle-bags
1.トラベルダッフルバッグ製品紹介
トラベルダッフルバッグは、旅行や出張、スポーツ移動など、多様なシーンに対応できる携行性と収納力を両立するバッグです。大容量のメインコンパートメントを中心に、衣類、靴、日用品を整理しながら収納できます。ソフト素材を用いた構造により、荷物量に応じて柔軟に形状が変わり、限られたスペースへ効率的に収められます。ショルダーストラップ、ハンドル、キャリーバーに通すスリーブなどを備えると、持ち運びの自由度が高まります。耐水加工、耐摩耗素材、補強縫製を取り入れ、移動中でも安心して使用できます。軽量性を意識し、長時間移動や階段移動における負担を軽減します。内外ポケット配置を最適化し、パスポート、携帯電話、アクセサリーなどを素早く取り出せる導線を整えます。収納後の折り畳みも可能とし、自宅保管スペースを抑えます。
2.トラベルダッフルバッグ市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界のトラベルダッフルバッグ市場が約41040百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約25560百万米ドル、2025年には27200百万米ドルに達する見通しです。
3.トラベルダッフルバッグ市場区分
【製品別】Leather、 Jute、 Polyester、 Others
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Supermarket、 Specialty Store、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Eagle Creek、 Everest、 Luggage America、 Netpackbag、 Samsonite、 Delsey、 Ralph Lauren、 Rimowa、 Travelpro、 Antler、 VIP Industries、 Windesign、 Riffe International、 Helly Hansen、 Northern Diver、 James Lawrence Sailmakers、 Magic Marine、 Ursuit、 OMER、 JINHUA FIT Industry & Development、 Cressi、 Forwater
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。