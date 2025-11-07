野口里佳『虹』、印刷会社発の出版レーベル「YAMADA Book Publishing」より刊行

株式会社山田写真製版所

創業104年を迎える印刷会社・株式会社山田写真製版所（富山県富山市）が手がける出版レーベル「YAMADA Book Publishing」より、第二弾タイトルとして写真家・野口里佳の写真集『虹』を刊行いたします。

本書は、タカ・イシイギャラリー（https://www.takaishiigallery.com/jp/）で開催された個展「虹」で発表した作品をまとめた一冊です。

野口は、作品『虹』について次のように記しています。

鳥取の砂丘を訪れた。そこはずっと行ってみたかった場所だった。到着してすぐに砂の上を歩き始めた。しばらく歩いていると遠くに人影が見える。何をしているのだろうと眺めていると、赤と白の大きな翼が広がり、人がふわりと宙に浮いた。そして静かに地上に着地した。それはあっという間の出来事で、気づいた時には消えている虹を見ているようだった。――野口里佳

野口の繊細な作品世界を忠実に再現するため、製版の設計段階から1％単位での緻密な色調整を行いました。

また、パラシュートの“空気感”を紙上で表現するため、写真集としては珍しい「アラベール」を用紙に採用。柔らかく空気を含んだような質感を実現し、さらに袋とじの製本手法を採用することで、ページを一枚ずつ丁寧にめくりながら鑑賞できる特別な体験を生み出しています。

YAMADA Book Publishingはこれまでに培ってきた技術と想像力を生かし、今後も良質なアートブックを順次刊行してまいります。

札幌芸術の森美術館での販売

野口里佳が参加する現代美術展「リフレクションズ―いつかの光」が、札幌芸術の森美術館で開催されます。

それにあわせ、同館ミュージアムショップにて写真集『虹』をお取り扱いいただくことになりました。

ぜひ、足をお運びください。

札幌芸術の森美術館 リフレクションズ―いつかの光

URL： https://artpark.or.jp/tenrankai-event/reflections/

会期：2025年11月15日（土）～12月21日（日）

時間：午前9時45分～午後5時（入館は閉館の30分前まで）

会場：札幌芸術の森美術館

書籍情報

『虹』

2025年11月15日発行

著 者：野口里佳

写 真：野口里佳

ブックデザイン：林琢真

発行所：YAMADA Book Publishing

サイズ：縦285mm×横225mm

仕 様：袋綴じ上製本

頁 数：総28頁

印 刷：株式会社山田写真製版所

製 本：株式会社渋谷文泉閣

協 力：斉藤篤（roshin books）

取 次：ツバメ出版流通

定 価：本体5,500円＋税

ISBN978-4-911496-01-5 C0072 \5500E

■11月5日（水）より先行販売開始

11月5日（水）から『虹』の先行販売を、 YAMADA Book Publishingオンラインストアにて開始しております。12月3日（水）までは、期間限定の特別価格で販売いたします。

YAMADA Book Publishing オンラインストア ⇒ https://yamada-book-publishing.com/

■プロフィール

著者：野口里佳

1971年生まれ。埼玉県出身。沖縄県在住。

1992年より写真作品の制作を始め、以来国内外で展覧会を中心に活動。国内での主な個展に「予感」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、香川、2001)、「飛ぶ夢を見た」（原美術館、東京、2004）、「光は未来に届く」（IZU PHOTO MUSEUM、静岡、2011～2012）、「不思議な力」（東京都写真美術館、2022-23）など。国立近代美術館、国立国際美術館、グッゲンハイム美術館、ポンピドゥー・センターなどに作品が収蔵されている。

Instagram @noguchi_rika

https://noguchirika.com/

ブックデザイン：林琢真 アートディレクター

中島英樹に師事。林琢真デザイン事務所代表。美術や建築に関する展覧会のメインビジュアルや書籍のアートディレクションを中心に活動。おもな作品に「田根剛: Archaeology of the Future」（TOTOギャラリー・間）、「名和晃平: Author」（Sandwich and Pace Gallery）「ホセ・ダヴィラ：私は目を閉じて見るほうがいい。」（群馬県立近代美術館、2025）「ルイジ・ギッリ 終わらない風景」（東京都写真美術館、2025）など。主な受賞にニューヨークADC、東京ADCなど。

Instagram @hayashi__takuma

https://htdo.jp/

刊行記念イベント 野口里佳 × 山田写真製版所「虹」 開催！

『虹』の刊行を記念して、book obscura(https://bookobscura.com/)にて刊行記念イベント・野口里佳 × 山田写真製版所「虹」を開催いたします。

会期：12月4日（木）～26日（金）

会場：book obscura galleryスペース

イベントの詳細はYAMADA Book Publishing Instgram・オンラインストア、book obscuraにて順次お知らせ致します。

YAMADA Book Publishing オンラインストア： https://yamada-book-publishing.com/

YAMADA Book Publishing Instgram：@yamada_book_publishing(https://www.instagram.com/yamada_book_publishing/)

book obscura：https://bookobscura.com/news/5aee9d995f78663de0001937

YAMADA Book Publishing 概要

富山県富山市の印刷会社「山田写真製版所」が2025年に立ち上げた、アートブックに特化した出版レーベル。

所在地：富山県富山市太田口通り2-1-22

TEL：076-421-1136

YAMADA Book Publishing オンラインストア： https://yamada-book-publishing.com/

YAMADA Book Publishing Instgram： @yamada_book_publishing(https://www.instagram.com/yamada_book_publishing/)

株式会社山田写真製版所 概要

1921年創業の富山県富山市に本社を構える印刷会社です。ただ「刷る」だけではなく、作品が持つ魅力を最大限引き出し、「刷ったその先」に広がる世界を見据え、多くの方々に感動を届けることを目指しています。

本社：富山県富山市太田口通り2-1-22

TEL：076-421-1136

ホームページ： https://www.yppnet.co.jp/

Instgram： @yamada_photo_process(https://www.instagram.com/yamada_photo_process/)