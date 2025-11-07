トレールスポーツギアの世界調査レポート：2031年には8943百万米ドルに達する見込み
2025年11月7日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「トレールスポーツギア―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、トレールスポーツギア市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．トレールスポーツギア市場規模
トレールスポーツギアの世界市場規模は2024年に5359百万米ドルと推定され、2025年には5731百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）7.7%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が8943百万米ドルに達すると見込まれています。
トレールスポーツギアは、山道、林道、未舗装路を走行・走破するスポーツ向けに設計された装備全般を指します。トレールランニング、マウンテンバイク、アドベンチャーレースなど、多様なアウトドアアクティビティを支えます。ウェア、シューズ、バックパック、ヘルメット、GPS、補水システムなどを組み合わせ、過酷な環境でも快適な運動を可能にします。耐候性、軽量性、機動性を備え、体力消耗を抑えながら安全性を確保します。地形や天候に応じた適切な装備選択が活動成功の鍵となり、トレーニング成果を高めます。自然を楽しみながら挑戦を支えるギアとして、機能進化が続いています。
２．トレールスポーツギア市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
トレールスポーツギア市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Adidas AG、 PUMA SE、 Under Armour Inc.、 Nike、 Amer Sport Corporation、 ASICS Corporation、 New Balance Inc.、 Gap Inc.、 V.F. Corporation.、 Brooks、 Salomon、 Asics、 New Balance、 Saucony、 The North Face、 Deckers、 Montrail、 LOWA、 Tecnica、 Vasque、 Scarpa、 La Sportiva、 Mizuno、 Zamberlan、 Topo Athletic、 Keen
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
トレールスポーツギア市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Backpack、 Footwear、 Clothing、 Equipment Class、 Others
用途別：Online Sales、 Offline Sales
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
