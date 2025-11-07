耐パンクブーツの世界および日本市場：メーカー、シェア、トレンド予測2025
2025年11月7日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「耐パンクブーツ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、耐パンクブーツの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.耐パンクブーツとは
耐パンクブーツは、鋭利物による貫通や突き刺しを抑え、作業者の足裏と足部を保護する安全靴の一種です。靴底に高強度素材を組み込み、ガラス片や鉄片、釘などが散在する現場でも、安心して歩行できます。建設現場、リサイクル施設、林業など、危険物が多い環境で特に効果を発揮します。耐滑性、耐摩耗性、耐衝撃性を組み合わせ、長時間の作業でも機能性を維持します。足首保護やフィット性の最適化によって設置面との安定性が高まり、転倒リスク低減にもつながります。安全基準に適合した製品を選び、サイズ調整と定期点検を行うと、保護性能が長期間維持されます。
2.耐パンクブーツ市場規模と成長率
耐パンクブーツの世界市場は、2024年に約11570百万米ドルと推定されており、2025年には12300百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7%で成長し、2031年には約18460百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.耐パンクブーツ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：PVC、 Polyurethane、 Others
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Adults、 Child
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Safety Jogger、 ROCKYBOOTS、 Lupriflex、 Saina Group、 COFRA S.r.l.、 Bata Industrials、 Delta Plus、 SHIMA Group、 Honeywell、 Shanghai SAISI Footwear Co.,Ltd.、 SAICOU、 Abeba Spezialschuhausstatter GmbH （Protektor SA）、 Giasco Srl、 KEEN, Inc.、 ARTRA, s.r.o.、 Airtox Industries A/S、 Gaston MILLE、 Schuh Weeger
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における耐パンクブーツ市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.耐パンクブーツとは
耐パンクブーツは、鋭利物による貫通や突き刺しを抑え、作業者の足裏と足部を保護する安全靴の一種です。靴底に高強度素材を組み込み、ガラス片や鉄片、釘などが散在する現場でも、安心して歩行できます。建設現場、リサイクル施設、林業など、危険物が多い環境で特に効果を発揮します。耐滑性、耐摩耗性、耐衝撃性を組み合わせ、長時間の作業でも機能性を維持します。足首保護やフィット性の最適化によって設置面との安定性が高まり、転倒リスク低減にもつながります。安全基準に適合した製品を選び、サイズ調整と定期点検を行うと、保護性能が長期間維持されます。
2.耐パンクブーツ市場規模と成長率
耐パンクブーツの世界市場は、2024年に約11570百万米ドルと推定されており、2025年には12300百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7%で成長し、2031年には約18460百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.耐パンクブーツ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：PVC、 Polyurethane、 Others
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Adults、 Child
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Safety Jogger、 ROCKYBOOTS、 Lupriflex、 Saina Group、 COFRA S.r.l.、 Bata Industrials、 Delta Plus、 SHIMA Group、 Honeywell、 Shanghai SAISI Footwear Co.,Ltd.、 SAICOU、 Abeba Spezialschuhausstatter GmbH （Protektor SA）、 Giasco Srl、 KEEN, Inc.、 ARTRA, s.r.o.、 Airtox Industries A/S、 Gaston MILLE、 Schuh Weeger
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における耐パンクブーツ市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】