布製玩具業界の将来展望：2031年までに16630百万米ドルに達すると見込まれる
2025年11月7日に、QYResearch株式会社は「布製玩具―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、布製玩具の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、布製玩具の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．布製玩具市場概況
2024年における布製玩具の世界市場規模は、13200百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）3.4%で成長し、2031年までに16630百万米ドルに達すると予測されている。
布製玩具は、布やフェルト、綿素材などによって構成された玩具で、柔らかさと安全性を重視した設計となっています。乳幼児から高年齢層まで幅広く親しまれ、手触りや形状、色彩を通じて情緒発達や感性を育む役割を果たします。内部に綿を充填したぬいぐるみ、布絵本、布ボールなど多彩な種類があり、視覚・触覚刺激を提供します。洗濯や衛生管理のしやすさを確保し、ホルムアルデヒド基準など安全規格に適合した製品を選ぶと安心です。刺繍処理ややわらかな縫製仕上げによって、小さな部品の脱落や誤飲リスクを抑えます。教育的価値を高める設計も広がり、知育要素、音や仕掛けを組み込んだ製品も展開されています。ギフト需要やキャラクター商品など、文化・エンタメ市場との結びつきも強く、ライフスタイルに寄り添う玩具として地位を確立しています。
２．布製玩具の市場区分
布製玩具の世界の主要企業：HASBRO、 Safari Ltd.、 Mattel, Inc.、 Build-A-Bear Workshop, Inc.、 Lego System A/S、 RAVENSBURGER AG、 CLEMENTONI、 Bandai、 Ty Inc.、 Simba Dickie Group、 Spin Master、 TAKARA TOMY、 Margarete Steiff GmbH、 MGA Entertainment、 Sanrio、 Melissa & Doug
上記の企業情報には、布製玩具の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
布製玩具市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Animal Type、 Doll Type、 Others
用途別：Hypermarket/Supermarket、 Specialty Store、 Department Store、 Online Channel、 Others
また、地域別に布製玩具市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169185/fabric-toys
【総目録】
第1章：布製玩具の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
