韓国発ベビーブランド〈reliev（リリーブ）〉、日本公式オンラインストアおよび主要ECモールで本格販売開始！

株式会社JYOEY（本社：茨城県鹿嶋市／代表取締役：中嶋悠太）は、「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー」でも大好評を博した韓国発の人気ベビーテーブルウェアブランド〈reliev（リリーブ）〉の日本国内での正式販売を本格的に開始いたしました。

医療グレードのプラチナシリコンを使用した安全設計と、赤ちゃんの「自分で食べる」を応援するデザインが特徴で、初めての離乳食や、出産祝いなどのギフト需要にも最適なアイテムです。

■ 日本初上陸後、いよいよ一般販売スタート

2025年6月に日本初上陸を発表した〈reliev〉が、ついに日本公式オンラインストアおよび主要ECモール（楽天市場・Yahoo!ショッピング・Qoo10・au PAYマーケット・GiftMall）にて本格的に販売を開始しました。

韓国ではすでに多くのママたちに支持され、「安心して使える」「おしゃれで写真映えする」といった口コミから広まり、人気ブランドとなっています。

■ 医療グレード・プラチナシリコンを採用

relievの製品は、医療用にも使用されるプラチナシリコン（Platinum Silicone）を採用。

耐熱温度200～300℃・BPAフリー・電子レンジ／食洗機対応（※一部を除く）と、赤ちゃんにもママにも安心の品質を実現しました。

■ 赤ちゃんの「自分で食べる」をデザインで応援

relievのテーブルウェアは、赤ちゃんが食事を通じて“自分でできた”を体験できるよう設計されています。

柔らかな素材と丸みを帯びたデザインで、手に取りやすく安全。吸盤付きボウルなど、倒れにくい工夫も好評です

■ 出産祝い・内祝いなどギフト需要にも対応

日本市場では「贈り物」としての需要にも注目が高まっています。

JYOEYは、ギフトシーンに合わせた専用パッケージ・のし・ラッピング対応展開中。

出産祝い・内祝い・ハーフバースデーなど、“贈って喜ばれるベビーギフト”として提案していきます。

ギフトセット専用BOX■ 販売アイテム（一部）[表: https://prtimes.jp/data/corp/165309/table/4_1_ef39be5db5fc693fcfeffa53a6fa3e60.jpg?v=202511070158 ]

■ 代表コメント

株式会社JYOEY 代表取締役 中嶋悠太

「relievは、忙しいママ・パパの日常を少しでもラクに、そして赤ちゃんに“食べることの楽しさ”を届けるブランドです。 私たちは、贈る側の想いと使う側の笑顔が重なる“幸せなギフト”を提案し続けたいと考えています。」

■ 公式販売チャネル- 公式オンラインストア(https://www.okurimono.co.jp)（https://www.okurimono.co.jp）- 愛dealギフト 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/jyoei/)- Yahoo!ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/jyoei/)- Qoo10ショップ(https://www.qoo10.jp/shop/jyoei)- auPAYマーケット店(https://wowma.jp/user/67173738)- Giftmall ギフトモール(https://giftmall.co.jp/shop/jyoey/)

順次、全国のギフトショップ・ベビー用品店でも展開予定

弊社は創業52年のギフト専門店です。冠婚葬祭から個性的な贈り物まで、幅広い品揃えを誇っています。出産祝い、結婚内祝い、香典返しなど、様々な用途に合わせたアイテムを取り揃えております。ギフトに必要な包装紙、メッセージカード、のしなどのサービスを無料で提供しています。





設立 1973年（昭和48年）12月21日

資本金 25,000,000円

事業内容 荒物雑貨の販売・総合食品の販売・EC(電子商取引)サイトの企画、制作、

運営及び管理 通信販売業、卸売業



代表者 代表取締役 中嶋 悠太

株式会社JYOEY 広報担当

Email：support@relieve-baby.jp

TEL：0299-82-3215

