“観る” の一歩先へ。 アートを買う楽しみを体験する 藝大アートプラザ企画展「Made in Art」開催

株式会社小学館

「アートで毎日を特別な日に」をコンセプトに小学館と東京藝術大学の協働事業として東京藝術大学美術学部構内（台東区・上野）で運営するギャラリー「藝大アートプラザ（https://artplaza.geidai.ac.jp/ ）」。2025年12月6日（土）より、企画展「Made in Art」を開催します。

2023年から続く本展は、日常の中で “アートを持つ楽しみ” を紹介するシリーズ企画として毎年好評を博しており、今年で3回目の開催となります。アートを “観る” の一歩先へ。入場無料、原則撮影OK。どうぞお見逃しなく。

2025年12月6日(土) 開催

企画展「Made in Art」

藝大アートプラザは、東京国立博物館や東京都美術館、藝大美術館など、さまざまな美術館に隣接し、あわせて立ち寄る方が多くいらっしゃいます。ただ、アートに関心はあるものの、現代の作家によるアート作品を購入した経験がまだない方が多いのが現状です。

そこで藝大アートプラザでは、「はじめてのアートを買う！」をコンセプトにした企画展「Made in Art」を、今年も開催いたします。2023年から始まり、今年で3回目となる本展では、平面・立体さまざまな作品を展示販売し、「アートを購入し飾る楽しみ」をより多くの方に体験していただける企画展を目指しています。

***********************************

企画展開催告知ページ

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/28826/(https://artplaza.geidai.ac.jp/column/28826/)

***********************************

出展作家（予定）

立体

青木飴色・アンファロポプハギ・石田菜々子・岡田杏里・小坂梨絵・作田美智子・高井碧・たかすぎるな・長久保華子・中里泉・平島鉄也・三上想・三澤 萌寧・横手太紀

平面

青木愛弓・市川詩織・岩澤慶典・大杉 祥子・太田剛気・岡田百合・尾形凌・小澤幸歩・筧由佳里・桂川美帆・片山譲・川上椰乃子・甘甜・小林あずさ・須澤芽生・島方皓平・白倉正樹・外田 千賀・林樹里・古谷葵・渡邊 美波

■ 企画展概要

企画展名：企画展「Made in Art」

会場：藝大アートプラザ（東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内）

会期：2025年12月6日(土) ～2026年1月12日(月・祝)

入場料：無料

営業時間：10:00-18:00

定休日：月曜 ※12/29(月) から1/5(月) は年末年始休業 1/12(月・祝) は営業

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください

藝大アートプラザとは ～アートで毎日を特別な日に～

トップアーティストを数多く輩出する、東京藝術大学（以下、藝大）の教職員、学生、卒業生の作品を展示販売するギャラリー「藝大アートプラザ」。藝大上野キャンパス構内において、一般の方々が、年間を通して自由に入場・見学することができる、貴重な場所のひとつです。小学館と藝大の協働事業として、2018年から運営をスタートしました。

現在は、1,2カ月ごとに異なるテーマの展示を開催。企画展には毎回10～50名のアーティストが参加し、油画、日本画、彫刻、工芸、デザイン等、藝大ならではの多様な技法とアプローチで表現された作品が、一堂に会します。

2025年9-10月開催の企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者招待展」後期展示風景

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/28423/

店舗内には、器やアクセサリーなど生活に寄り添うアートを中心とした常設作品コーナー「LIFE WITH ART」を設置。藝大アーティストらが直接ドローイングを行った世界で一枚だけの「ドローイングTシャツ（通称ドロT）」も複数取り扱っています。藝大アートプラザは、入場無料。

写真撮影やSNSでのシェアも原則大歓迎。アートファンのみならず、どなたさまでも、気軽にアートに触れられる場所を目指しています。

常設コーナー「LIFE WITH ART」展示風景

ドローイングTシャツ 展示風景

2024年9月には公式オンラインショップ「うつわとTシャツの店」もオープン。藝大アーティストたちによる１点もののうつわやカトラリー、急須や茶碗などに加えて、オリジナルグッズも多数販売しています。

公式オンラインショップ「うつわとTシャツの店」

https://geidaiartplz.base.shop/

藝大アートプラザ基本情報

■ アクセス

最寄駅：JR上野駅（公園口）、鶯谷駅 下車徒歩約10分

東京メトロ千代田線・根津駅 下車徒歩約10分

東京メトロ日比谷線・上野駅 下車徒歩約15分

京成電鉄 京成上野駅 下車徒歩約15分

都営バス上26系統（亀戸～上野公園）谷中バス停 下車徒歩約3分

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

■ 公式SNSアカウント

Instagram：

https://www.instagram.com/geidai_art_plaza

X：

https://x.com/artplaza_geidai

Podcast（Spotify）：

https://open.spotify.com/show/2FlkumYv9ScWy69UlBtqWy

Threads：

https://www.threads.net/@geidai_art_plaza

■ 2025年の展示

2024年12月-2025年1月「企画展 Made in Art」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26477/

2025年1-3月企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展 2025」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26551/

2025年3-5月 企画展「藝大動物園 Welcome to the art zoo！」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27319/

2025年5-7月 企画展「ドン・キホーテによろしく Chasing Windmills: Regards to Don Quixote」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27855/

2025年8-10月 企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者招待展」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27804/

■ お問合せ

よくあるご質問はこちら

https://artplaza.geidai.ac.jp/qa/