¡Ú¼ªÌÄ¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÆñÄ°¤ò¼«ÎÏ¤Ç¥±¥¢¡ª¡Û¼ª¤ÎÉÔÄ´¤ò40Ç¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿ïªµä±¡¤¬¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¡È¶Ã¤¤Î¥á¥½¥Ã¥É¡É ¤È¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø¼ªÌÄ¤ê¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦ÆñÄ°¡¡¼«ÎÏ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤ë1Ê¬µßµÞÈ¢¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¡Ø¼ªÌÄ¤ê¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦ÆñÄ°¡¡¼«ÎÏ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤ë1Ê¬µßµÞÈ¢¡Ù
°ì²È¤Ë°ìºý¾ïÈ÷¤·¤¿¤¤¡£¼ª¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë³«¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡Ö¼ª¤ÎµßµÞÈ¢¡×
――¡¡ËÜ½ñ¤Î¥³¥³¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡¡――
¡¦¼ªÌÄ¤êÀìÌç40Ç¯¤Îïªµä±¡¤¬¡¢¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤ÎÂ¿¤¤¥±¥¢Ë¡¤ò¸ø³«
¡¦¤Ä¤é¤¤»þ¤Ë¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë
¡¦¥¹¥Þ¥ÛÆñÄ°¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¡¢µ¤°µÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿ÍÆÃÍ¤Î¸¶°ø¤Ë¤âÂÐ±þ
¡Ö¥ー¥ó¡×¡Ö¥¸ー¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ²÷¤Ê¼ªÌÄ¤ê¤ä¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÆñÄ°¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¤ò¡Öº£¤¹¤°¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢40Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¼ªÌÄ¤êÀìÌçïªµä±¡¤Î±¡Ä¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë1Ê¬¼ªÉÔÄ´²þÁ±Ë¡¡É¤òÂç¸ø³«¡£ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÃÎ·Ã¤È¡¢¸½Âå¤Î°å³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÍÎ°å³Ø¤Î¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡×¤ò¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢Ë¡¤ò°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ª¤ÎµßµÞÈ¢¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¡¢¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¥±¥¢Ë¡¤À¤«¤é¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤ä»Å»ö¤Î¹ç´Ö¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¡¢Â¨¸úÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¿ÍÆÃÍ¤Î¼ª¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤âÅ°ÄìÂÐ±þ¡£¥¹¥Þ¥ÛÆñÄ°¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ç¤Îµ¤°µÊÑ²½¡¢Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Î°ÜÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¼ª¤ÎÉÔÄ´¡Ê¼ªÀºÈèÏ«¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢Ë¡¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ª¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë³«¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡Ö¼ª¤ÎµßµÞÈ¢¡×¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª²È¤Ë¤â¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ËÜ»æ¥«¥Ðー¤è¤êÈ´¿è
¡ÚËÜ½ñ¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
¼ª¤ÎÇº¤ß¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤ë¡ª
¡¦¼ªÌÄ¤ê¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦ÆñÄ°¡ÄÂ®¤ä¤«¤Ê¡Ö¼«Ê¬¼êÅö¤Æ¡×¤¬²þÁ±¤ÎÂè1Êâ
¡¦¡Ö¼ªÀºÈèÏ«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
< PART1>¼ªÌÄ¤ê ¤á¤Þ¤¤ ÆñÄ°¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë! 1Ê¬¼ª¥±¥¢
¡¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ö¼ªÌÄ¤ê¡×¡Ö¤á¤Þ¤¤¡×¡Ö¼ªµÍ¤Þ¤ê¡Ê¼ªÊÄ´¶¡Ë¡×¤ÏÆñÄ°¤ÎÁ°ÃÊ³¬
¡¦¼ª¤Ï¡¢Ê¹¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡µ¤°µÄ´À°¤äÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¡¢Æ¯¤¼Ô¤Î´ï´±
¡¦1Ê¬´Ö¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¼ª¤â¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤ï¤ë¡¡¡Ä¤Û¤«
¡ü¤¹¤°¤ä¤ë¼«ÎÏ¥±¥¢£±.¡¡¥ê¥ó¥Ñ¤ÎµÍ¤Þ¤ê²ò¾Ã¡ª¡¡¶»º¿ÆýÆÍ¶Ú¡ÊV»ú¶Ú¡Ë¤Û¤°¤·
¡ü¤¹¤°¤ä¤ë¼«ÎÏ¥±¥¢£².¡¡¼ª¤³¤¹¤ê¡¦¼ª¤â¤ß¡¦¼ª¤Õ¤ë¤Õ¤ë¡¦¼ª¤Ï¤¸¤¤Ç¼ª¤Î°ãÏÂ´¶¤ËÂ¨ÂÐ±þ
¡ü¤¹¤°¤ä¤ë¼«ÎÏ¥±¥¢£³.¡¡¼ª¼þÊÕ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃ¸ú¥Ä¥Ü¤Î»É·ã¤â¼ªÉÔÄ´¤òÄÃÀÅ¡¡¡Ä¤Û¤«
¤á¤Þ¤¤ÊÔ¡¡ÂÎ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¹Ô¤¤¤¿¤¤¤á¤Þ¤¤¥Ï¥ó¥É¥±¥¢
< PART2>¼ª¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹À¸³è½¬´·
¡¦¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¡¢¼ª¤¬Èè¤ì¤ë¡Ö¼ªÀºÈèÏ«¡×¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡ü¼ª¤Î£³ÂçÉéÃ´£±.¡¡Ä¹»þ´Ö¤ÎÁ°·¹¡¦ÇÇØ»ÑÀª¤¬¡¢¼ª¤Î¡ÈÇÓ¿åÏ©¡É¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë
¡¦¼ª¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý
¡ü¼ª¤Î£³ÂçÉéÃ´£².¡¡²»¤Î¡È²á¾êÀÝ¼è¡É¤¬¼ª¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥À¥áー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡Ä
¡¦²»¤Î¹¿¿å¤«¤é¼ª¤ò¼é¤ë¡¡²»´Ä¶¤ÎÀ°¤¨Êý
¡ü¼ª¤Î£³ÂçÉéÃ´£³.¡¡¼ª¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ë¿´¿È¤Î¡È¤æ¤é¤®¡É¤ËÉÒ´¶¡¡¡Ä¤Û¤«
¡ü¼ª¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©¤ÙÊª£±.¡¡ÀÄµû
¡ü¼ª¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©¤ÙÊª£².¡¡»ÞÆ¦¡¢²ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ºÚ¤Î²Ö¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤Ê¤ÉÍÕ»À¤ò´Þ¤à¤â¤Î
¡ü¼ª¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©¤ÙÊª£³.¡¡½ä¤ê¤È¼¢ÍÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¿©ºà¡¡¡Ä¤Û¤«
ÆñÄ°¤Î²þÁ±Îã¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ë¡ª
< PART3>ÆñÄ°¤«¤â¡© ¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Î°Â¿´ÂÐºö
¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÆñÄ°¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë
ÆñÄ°¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢Ä°¤³¤¨Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ
ÆñÄ°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤
¥ªー¥¸¥ª¥°¥é¥à¤ÇÄ°ÎÏ¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤í¤¦¡¡¡Ä¤Û¤«
¼ªÌÄ¤ê¡¦ÆñÄ°²þÁ±´î¤Ó¤ÎÀ¼
¼ª¤Î¾É¾õ¤ÈÀ¸³è¤Î´ØÏ¢¤¬¤ï¤«¤ë¾É¾õµÏ¿¤Î¤¹¤¹¤á
< PART4>¼ª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¡ª Q&A
Q¡¥½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¼ªÌÄ¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡©
Q¡¥¥¿¥Ð¥³¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Q¡¥¼ª¤ÎÁÝ½ü¤Ï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©
Q¡¥ÉÔÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Î¼ª¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Q¡¥ÆñÄ°¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡© ¡¡¡Ä¤Û¤«
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Æ£°æÆÁ¼£¡Ê¤Õ¤¸¤¤¡¦¤È¤¯¤¸¡Ë
°ì¾¸Æ²¼£ÎÅ±¡¡Ê¢¨¡Ë±¡Ä¹¡£¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¥Ï¥ê¼£ÎÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×ÂåÉ½¡£ïªµä»Õ¡£¤¢¤ó¤Þ¥Þ¥Ã¥µー¥¸»Ø°µ»Õ¡£¾åÃÒÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÉÙ»Î¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£ËÜ¼Ò´ë²èÉôºßÀÒÃæ¤ËÆñÄ°¤È¤Ê¤ê¡¢Âà¼Ò¡£Åìµþïªµä½ÀÀ°ÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Åìµþ ¿·¶¶¤Ë°ì¾¸Æ²¼£ÎÅ±¡¤ò³«±¡¤·42Ç¯´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ª¤Î¾É¾õ¤Î²þÁ±¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¥Ï¥ê¼£ÎÅ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤â¼çºË¤·¡¢ Á´¹ñ¤Îïªµä±¡¤È¤È¤â¤ËÆñÄ°¤ËÇº¤àÊý¤Ø¤Î»Ü½Ñ¡¢¸¦µæ¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨°ì¾¸Æ²¼£ÎÅ±¡¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¤«¤é¡¢°ì¾¸Æ²ïªµä±¡¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¼ªÌÄ¤ê¡¦¤á¤Þ¤¤¡¦ÆñÄ°¡¡¼«ÎÏ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤ë1Ê¬µßµÞÈ¢¡Ù
Ãø¼Ô¡§Æ£°æÆÁ¼£
Äê²Á¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¡¿176¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§Æ±»þÇÛ¿®
ISBN¡§978-4-05-802603-8
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
