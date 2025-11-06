トランスコスモス、Robloxにてバンダイの人気IP「たまごっち」の公式施策『Find Tamagotchi』を11月6日公開

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、バンダイが展開する「たまごっち」シリーズの新商品「Tamagotchi Paradise - Jade Forest」発売（2025年11月22日予定）に先駆け、世界最大級のユーザー参加型プラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」上にて、『Find Tamagotchi』を2025年11月6日（木）に公開しました。さらに同日より、Robloxで展開中の『Tamagotchi Party』も大型アップデートを実施。「パーティゲーム」に加えて「マイハウス」機能を拡張し、O2O施策を見据えた、より長期的にユーザーと交流できる体験を提供します。

※参考：トランスコスモス、バンダイの人気IP「たまごっち」を活用したコンテンツ「Tamagotchi Party」をRobloxで公開

https://www.trans-cosmos.co.jp/company/news/250527.html

■Roblox内における多角的展開と狙い

Robloxは、2025年11月現在世界で1.5億人以上のデイリーアクティブユーザー（DAU）を抱え、特にZ世代・α世代を中心に急成長を続けているプラットフォームです。トランスコスモスは、バンダイのグローバルパートナーとして、リアル商品とデジタル体験を結びつけるO2O施策を通じ、たまごっちの魅力を世界中に発信しています。

トランスコスモスがプロデュースしたRoblox上のたまごっち関連施策は第三弾までに世界累計訪問数（Visits）2,300万回を突破しましたが、年齢・地域・趣味嗜好の多様性を踏まえると、あくまで通過点です。そこで、ジャンルやイベントを横断してユーザーの好む文脈で“触れ合う機会（タッチポイント）”を増やすための多角化を推進し、Roblox内での施策を順次展開しています。

■第四弾施策『Find Tamagotchi』について

『Find Tamagotchi』は、たまごっちたちを探索しながら学び、楽しむことができる教育的要素を備えた新感覚コンテンツです。世界中のユーザーが遊びながらキャラクターを知ることで、ファン層の拡大とブランド理解促進を同時に実現します。

本作はトランスコスモスが企画・プロデュースを行い、Roblox開発スタジオであるロブラボを開発パートナーとして制作。グローバルユーザーに向けたわくわくする探索体験を提供します。

▶ゲームURL：https://www.roblox.com/ja/games/115901714114688/(https://www.roblox.com/ja/games/115901714114688/)

■第一弾「Tamagotchi Party」の大型アップデート

2025年5月に公開した『Tamagotchi Party』は、β版の段階から当社が企画・プロデュースし、運営・アップデートを主導してきました。今回の大型アップデートでは開発パートナーとして株式会社ハ・ン・ドが参画し、たまごっちの世界観をよりリアルに体感できる仕掛けを実装。運営で蓄積したデータに基づき、パーティ体験を軸にした多人数プレイに加え、新たに「マイハウス」機能を搭載、今後も継続的に進化させていきます。

▶ゲームURL：https://www.roblox.com/games/133547920834250/(https://www.roblox.com/games/133547920834250/)

■各社コメント

株式会社バンダイ トイ事業部 アシスタントマネージャー 青柳 知里氏

『Find Tamagotchi』は、たまごっちキャラクターを探索しながら学べる、これまでにない教育的な要素を備えたコンテンツです。新筐体の発売を目前に控え、リアルとデジタルの両面からファンにアプローチできることは大変意義深いと考えています。たまごっちの世界観をさらに多くのお客様に届けられることを楽しみにしています。

トランスコスモス株式会社 メタバース推進部 部長 光田 刃

第三弾までに世界2,300万Visitsという多くの反響をいただきましたが、Robloxの規模と嗜好の多様性を考えると、まだ道半ばです。だからこそ、パーティ体験・コラボレーション・探索など複数ジャンルで“触れ合う機会”を増やすことが重要だと考えています。『Find Tamagotchi』はその一環として、遊びながらキャラクターを学べる教育的な探索体験を提供します。今後もO2Oを含め、Robloxを活用したグローバル戦略を進め、たまごっちの魅力をグローバルに広げていきます。

■今後の展望

トランスコスモスは、今後もRobloxを活用した複数タイトルの展開や、他ブランドとのコラボレーションを検討しています。「遊びながら学ぶ」「リアルとデジタルをつなぐ」体験を通じて、たまごっちが次世代にわたって愛されるIPとなるよう、世界に向けて発信を続けていきます。

