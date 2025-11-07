¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡×～2025Ç¯12·î¾å½Ü¡¡Åìµþ±Ø¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª～
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ¡¡ÁÏ¡¢°Ê²¼¡§JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ë§²ì ¹ä¡¢°Ê²¼¡§¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡ÊRandy¡Çs Donuts¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡×¤òÅìµþ±Ø¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×Æâ¤Ë2025Ç¯12·î¾å½Ü¤òÌÜÅÓ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢1952Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥Éー¥Ê¥ÄÅ¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ1¹æÅ¹¤Î²°º¬¾å¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÄ¾·ÂÌó10m¡Ê32¥Õ¥£ー¥È¡Ë¤ÎµðÂç¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä·¿¥µ¥¤¥ó´ÇÈÄ¤¬¸Å¤¯¤«¤é³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤±Ç²è¤ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ÊÆ¹ñ±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¥Þ¥¹¥¿ー¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢º£Ç¯5·î¤ËÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä½ÂÃ«Âå´±»³Å¹¡×¤ò¡¢9·î¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¿·½É ¥¤¥¤¥È¥ë¥ß¥ÍÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡×¤Ï¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¸òÄÌµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ±Ø¤ÎÈ¬½Å½§ËÌ¸ý²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×Æâ¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢µ¢¾Ê¤Ê¤É¤Ç¤Î¤ªÅÚ»º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Î¹¤ä½ÐÄ¥¤ÎºÝ¤Ë¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ±èÀþÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×Å¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤¬Ã¯¤«¤òÁÛ¤¤¡¢Ã¯¤«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤´¼«¿È¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤È¤¤á¤¤Î¤Ò¤È¤È¤¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§ 2025Ç¯12·î¾å½Ü
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1ÃúÌÜ9－1¡¡1F¡¡*Åìµþ±ØÈ¬½Å½§ËÌ¸ý²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§Ê¿Æü 9¡§30～20¡§30¡¿ÅÚÆü½Ë 9:00～20:30
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡§ ÌµµÙ¡Ê¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡¡¡§ Ìó22.2Ê¿ÊÆ¡Ê6.7ÄÚ¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡¡¡§ ¤Ê¤·
Å¸³«¾¦ÉÊ¡¡¡§ ¥Éー¥Ê¥Ä40¼ïÎà°Ê¾å¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«
¸ø¼°URL¡¡¡§[ HP ]¡¡https://randysdonuts.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ Instagram ]¡¡https://www.instagram.com/randysdonutsjp/¡¡
¥Éー¥Ê¥Ä
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
ÄêÈÖ¤Î¥°¥ì¥¤¥º¥É¤ä¥·¥å¥¬ー¥Éー¥Ê¥Ä¤Ê¤É¡¢ºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¡£´Å¤¹¤®¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¾¦ÉÊ¡£
¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¥É¥ì¥¤¥º¥É¡ÊGLAZED RAISED¡Ë¡Ù¡¡360±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¤ー¥¹¥È¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢´Å¤¯¤Æ±ð¤ä¤«¤Ê¥·¥å¥¬ー¥°¥ì¥¤¥º¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¿Íµ¤NO.1¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿´Å¤µ¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ô¥ó¥¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¥º ¥¢¥¤¥¹¥±ー¥¡ÊPINKSPRINKLES ICED CAKE¡Ë¡Ù¡¡380±ß
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥±ー¥À¸ÃÏ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥±ー¥¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
ìÔÂô¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÅù¡Ë¤ä¥Õ¥ìー¥ÐーÅù¡¢´Å¤µ¤ä¿©´¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡Ø¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥å¥¬ー¥Ä¥¤¥¹¥È¡ÊCINNAMON SUGAR TWIST¡Ë¡Ù¡¡440±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¤Í¤¸¤ê·Á¾õ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤ò¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤ê¹â¤¤¥·¥Ê¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ô¥ó¥¯¥ì¥¤¥º¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¥º¡ÊPINK RAISED W/SPRINKLES¡Ë¡Ù¡¡440±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥·ー
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥ó¥°Æþ¤êÅù¡Ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦ÉÊ¡£
¡ØËõÃã¥ì¥¤¥º¥É¡ÊMATCHA TEA RAISED¡Ë¡Ù¡¡480±ß
Âç¤¤á¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢¾¯¤·¶ìÌ£¤Î¤¢¤ëËõÃã¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¸¥§¥êー¥Õ¥£¥ë¥É¡ÊSTRAWBERRY JELLY FILLED¡Ë¡Ù¡¡480±ß
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤Î´Å¤¯¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¿©ºà¡Ê¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ä¥¯¥Ã¥ー¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥åÅù¡Ë¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¤ÇìÔÂô¤Ê¾¦ÉÊ¡£
¡Ø¥¹¥â¥¢¥º¥ì¥¤¥º¥É¡ÊS¡ÇMORES RAISED¡Ë¡Ù¡¡550±ß
ÊÆ¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥â¥¢¡Ê¾Æ¤¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡Ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ªÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥ì¥¤¥º¥É¡ÊCHOCOLATE CANDY RAISED¡Ë¡Ù¡¡550±ß
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê°ìÉÊ¡¢¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ùー¥³¥ó¥áー¥×¥ë ¥í¥ó¥°¥¸¥ç¥ó¡ÊBACON MAPLE LONG JOHN¡Ë¡Ù¡¡550±ß
¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤ÎËÀ¾õ¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢¥á¥¤¥×¥ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡¢¤½¤Î¾å¤Ë±öÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¥«¥ê¥«¥ê¥Ùー¥³¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥í¥ó¥°¥¸¥ç¥ó¥«¥é¥á¥ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È
¡ÊWHITE CHOCOLATE LONG JOHN W/CARAMEL BISCUIT¡Ë¡Ù¡¡550±ß
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¸¥ç¥ó¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥«¥é¥á¥ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Þ¤ë¤´¤È1Ëç¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ù¥¢¥¯¥íー¡ÊBEAR CLAW¡Ë¡Ù¡¡550±ß
Çö¤¯¿¤Ð¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤ê¤ó¤´¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òÊñ¤ó¤À¡¢½Ä¡¦²£¤Î¥µ¥¤¥ºÌó12cm¤Î¥¯¥Þ¤ÎÄÞ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿·Á¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥é¥¦¥ó¥º¡ÊRANDY¡ÇS ROUNDS¡Ë¡×
¡Ø¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È 4¸Ä¡Ù¡¡620±ß
Ä¾·ÂÌó5cm¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´Ý·¿¥Éー¥Ê¥Ä4¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
*¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
1.ËèÆü¼êºî¤ê¤Ç¿·Á¯¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×ºÇÂç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¤òËèÆü¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹©¾ì¤Ç¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¥Éー¥Ê¥Ä¤òºî¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¹âÉÊ¼Á¤ÊºàÎÁ¤Î»ÈÍÑ
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹Ê´¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥Éー¥Ê¥Ä¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤µ¤ä¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.ÅÁÅý¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍèÄ¹Ç¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¥É ¥ì¥¤¥º¥É¡Ù¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¤ー¥¹¥È¥Éー¥Ê¥Ä¤Ë¡¢´Å¤¯¤Æ±ð¤ä¤«¤Ê¥·¥å¥¬ー¥°¥ì¥¤¥º¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿´Å¤µ¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
4.ÆÈ¼«¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Éー¥Ê¥Ä¼«ÂÎ¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤âÄÌ¾ï¤è¤êÂç¤¤¤¥Éー¥Ê¥Ä¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤´Ý·¿¤Î¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥é¥¦¥ó¥º¡×¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¡£Ì£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
¡Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢1952Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÃæ¿´¤Ë26Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¤È³¤³°¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³« ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯11·î7Æü¸½ºß¡Ëhttps://randysdonuts.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp
