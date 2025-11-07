「良い一日は、良い朝食から。」京都の名店まんざら亭が挑む、完全予約制の朝ごはん「朝まんざら」11月11日(火)オープン。

株式会社ステップ

京都・中京区に本店を構える 「まんざら亭」 は、2025年11月11日（火）より、朝食営業「朝まんざら」を開始いたします。

コンセプトは “THE 日本の朝食”。発酵食材と京野菜を主役に、一汁三菜を基本とした和定食を提供。

まんざら亭が長年培ってきた技術とおもてなしを、朝の時間にも届ける新たな挑戦です。

「良い一日は、良い朝食から。」そんな想いを込めた、京都でしか味わえない朝ごはん体験をお届けします。

まんざら亭が考える「朝食」という時間

朝食とは、栄養を摂るための行為ではなく、

“その日をどう始めるか”という、精神のスタートラインだと考えています。

派手な演出も、強い刺激も必要ありません。

必要なのは、身体にすっと入っていき、心を整えるための静けさ。

だからこそ、華美なものではなく、“THE 日本の朝食”を目指しました。

提供メニュー

まんざら本店の料理人が「本当に身体に良い朝ごはん」を追求し、素材選びから調理法に至るまで徹底してこだわりました。

さごし旨米焼き

京都・宮津で水揚げされる鰆の幼魚「さごし」を、特製糠床に漬け込み熟成。

糠ごと直火焼きし、香ばしさと旨味をまとわせた焼き魚です。

ご飯のおとも

直火炊きお櫃ごはん旬菜の手作りおばんざい三種盛りさごしの茶漬けたっぷり湯葉のあんかけ茶碗蒸し発酵鯖リエットの野菜たっぷり豚汁

朝ごはんを皿に贅沢な時間にする「ご飯のおとも」がプラス1,500円で好きなだけ選んでいただけます。

白ごはんを、もうひとつ先の愉しみに変えるためのおともです。

京地たまごやわら納豆、自家製ちりめん山椒、いくらや自然薯など、内容は季節によって替わり、当日お選びいただけます。

なぜ朝食をするのか？

これまで、まんざら亭ではたくさんのお客様との出会いがあり、心を込めたおもてなしを続けてまいりました。

その日々の中で、私たちの中に芽生えた想いがあります。

「美味しい料理とお酒で、1日の疲れを癒し、明日への活力につなげてほしい。」

そして、もうひとつ。

「一日の始まりを気持ちよく迎えられる “おいしい朝食” を届けたい。」

この想いから、新たに「朝の営業」を始めることにいたしました。

忙しい毎日を過ごす現代人の中には、朝食を取らずに一日をスタートしてしまう方も少なくありません。

だからこそ、まんざら亭では “一日の活力となる朝食” をご用意し、さまざまな想いを込めてお届けしたいと考えています。

京都という土地で、朝を迎えるという体験

京都の朝は、昼や夜と別の表情を持っています。

観光地という顔よりも、生活の街としての気配が先に立つ時間です。

店が開く前の商店街、出勤前の職人、掃除をする寺社の人たち。

音も人も少なく、余裕のある空気が流れています。

その時間にふさわしい朝食とは、刺激よりも静けさを伴うもの。

淡く、重くなく、でもきちんと満たされる一膳。

「朝まんざら」は、その時間に寄り添う形で生まれました。

営業・予約について

・まんざらの朝時間（朝まんざら）

・料金：3,000円

・営業開始日：2025年11月11日（火）

・完全予約制（二部制）

・8:00～／10:00～

・日曜定休

・Instagram：@asa_manzara(https://www.instagram.com/asa_manzara/)

ご予約はこちらから :https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014139301/30570

まんざら本店

大正時代の町家をリノベーションして作った、贅沢な間取りのまんざら本店。

まんざら本店として「食」は生きていく上で欠かす事のできないことと考えます。

そして「食」はその国、その土地の文化を作り、暮らす人々の礎となります。

人は美味しい物を食べると笑顔になり元気がでます。

お客様に楽しく、食べて喜んで帰って頂く。

それが一番大切なことだと思います。

アクセス

〒604-0903

京都市中京区河原町通夷川上ル指物町321

■ 会社概要

会社名 ：株式会社ステップ

住所 ：京都市中京区菱屋町44-104

設立 ：1988年9月14日

代表取締役 ：堀ノ内 康仁

サイト ：https://manzara.co.jp