シャトレーゼ「秋のワインフェア」、ワイン取扱店にて11月7日（金）より順次開催



































■ 樽出し生ワインのジェラート 白 シャルドネ

グレープフルーツのような柑橘系の香りとナッツのような香ばしい風味のシャルドネの生ワインに、北海道生クリームと香ばしいキャラメルペースト、ホワイトチョコレートを合わせました。ほんのり香ばしいキャラメルのコクが、さわやかなシャルドネの香りを引き立てます。

※アルコール分0.99%含有



価格：

1個 155円（税込167円）

同種4個入 580円（税込626円）

発売日：11月7日（金）

※数量限定

※ワインが入っていますので、お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。



特集ページ： https://www.chateraise.co.jp/campaign/autumnwinefair/

フェア実施店舗一覧：https://www.chateraise.co.jp/campaign/autumnwinefair/shop/



■株式会社シャトレーゼとは

1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内880店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国173店舗で展開しています。



■ファームファクトリーとは

ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。



会社概要

会社名： 株式会社シャトレーゼ

代表者： 代表取締役社長 古屋勇治

従業員数： 1,800名

事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売

事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1

店舗数： 国内880店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国173店舗

創業： 1954年（昭和29年）12月20日

【2025年収穫の出来立て樽出し生ワイン】■ 樽出し生ワイン シャトレーゼヌーヴォー甲州（白／辛口）※写真上国際的にも高く評価されている日本固有のワイン用白ぶどう品種「甲州（山梨県産）」を使用。新酒ならではの青りんごのような香りに加え、グレープフルーツやレモンを思わせる柑橘系の香り、さらにパッションフルーツのような華やかさが広がる辛口ワインに仕上げました。しっかりとした酸味が特徴で、和食との相性も抜群。フレッシュで贅沢なおいしさをご賞味ください。価格：〈ワイン代のみ〉1本 900円（税込990円）〈ボトル代720ml〉1本 185円（税込203円）発売日：11月7日（金）または11月14日（金）※ワインフェア実施店舗のみでのお取り扱いとなります。店舗により発売日が異なりますので、「フェア実施店舗一覧」をご確認ください。店舗一覧：https://www.chateraise.co.jp/campaign/autumnwinefair/shop/※数量限定のため、無くなり次第終了【ワイナリーの味をそのままご家庭で。シャトレーゼこだわりの樽出し生ワイン】「樽出し生ワイン」とは、これまでワイナリーでしか味わえなかった非加熱の生ワインで、ぶどう本来のフレッシュな味わいをお楽しみいただけます。柑橘系の香りやナッツのような香ばしい風味、爽やかな酸味が特徴的な白ワインと、ハーブやベリー香る、しっかりと力強い味わいの赤ワイン。両方の味わいを飲み比べていただくのもおすすめです。■（白）主体品種：シャルドネ種（輸入ワインと国産ぶどう使用）■（赤）主体品種：カベルネ・ソーヴィニヨン種（輸入ワインと国産ぶどう使用）価格：〈ワイン代のみ〉1本 760円（税込836円）〈ボトル代720ml〉1本 185円（税込203円）※次回ボトルをお持ちいただくとボトル代は無料です。【2025年収穫のぶどうを使った新酒ワイン】穏やかな酸味と渋みの「マスカットベーリーA」、柑橘系果実の香りと程よい酸味の「甲州」、華やかな香りとさわやかな酸味の「甲斐美嶺」。新酒ならではのフレッシュな味わいをお楽しみください。写真上から■ 2025年収穫 マスカットベーリーA（赤／軽快・辛口）■ 2025年収穫 甲州（白／やや辛口）■ 2025年収穫 甲斐美嶺（白／やや辛口）価格：720ml 各1,500円（税込1,650円）※全て数量限定【自社ワイナリー直送の樽出し生ワインを使った大人のジェラート】■ 樽出し生ワインのジェラート 赤 カベルネ・ソーヴィニヨン若々しく濃厚で、ハーブやベリー系の香りが印象的なカベルネ・ソーヴィニヨンの生ワインに、北海道生クリームとマスカルポーネチーズ、ホワイトチョコレートを合わせました。 まろやかな生クリームとマスカルポーネのコクが、カベルネ・ソーヴィニヨンの果実感豊かな香りを引き立てます。※アルコール分0.95%含有