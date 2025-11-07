

左から音声体組成計、3Dセンサー搭載歩数計「ゴールデンカムイモデル」



健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、TVアニメ『ゴールデンカムイ』とコラボレーションした商品を発売します。商品化するのは、杉元、谷垣、月島、鯉登の4人のキャラクターが音声でナビゲーションする音声体組成計1種と、同作に登場するキャラクターをデザインした3D（3軸加速度）センサー搭載歩数計26種の全27アイテム。価格は音声体組成計が2万2000円（税込）、歩数計が3520円（税込)です。タニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）での予約限定販売となり、本日から予約を受け付けます。予約の締め切りは12月5日午後1時で、商品の発送は2026年2月下旬以降を予定しています。

今回コラボレーションするTVアニメ『ゴールデンカムイ』は、『週刊ヤングジャンプ』に2014年から2022年まで連載された野田サトル氏による原作漫画をアニメ化したものです。本作は単行本がシリーズ累計発行部数3000万部を超え、『マンガ大賞2016』や『第22回手塚治虫文化賞マンガ大賞』などを受賞した人気コミックで、2018年からTVアニメの放送がスタートしました。2026年1月からシリーズ最終章の放送がスタートすることや、それに先駆けて公開された劇場先行版『札幌ビール工場編』（前編10月10日公開、後編10月31日公開）がファンの間で話題になっていることを受け、今回の商品化を企画しました。

■音声体組成計「BC-203 ゴールデンカムイモデル」

音声体組成計は、杉元（CV：小林親弘）、谷垣（CV：細谷佳正）、月島（CV：竹本英史）、鯉登（CV：小西克幸）の4人が初期設定や計測手順、計測結果などを音声でナビゲートします。例えば、初回の個人登録が終了したときは「初期設定完了だ。毎日測定することを期待しているぞ」（月島）といったオリジナルメッセージのほか、誕生日にはお祝いのメッセージが流れる演出を取り入れています。さらに、起動時には「俺は不死身の杉元だ！」（杉元）、体脂肪率が軽肥満だと「体脂肪率が少し高いな。おい、月島！ ちょっと一緒に運動してやれ！」（鯉登）など、同作になぞらえたセリフを数多く採用。これらにより、ファンが楽しみながら計測を継続できる設計にしました。黒を基調にした本体表面には、本企画向けに描き下ろした杉元、谷垣、月島、鯉登の4人のイラストを配し、その背景には同作をイメージした金色と黒色で表現したゴールデンカムイの英文タイトルをデザイン。裏面にもゴールデンカムイロゴを配置するなど同作の世界観を表現しました。



音声体組成計の表面には本企画向けに描き下ろしたイラストをデザイン、



裏面にはゴールデンカムイロゴを配置

■3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ゴールデンカムイモデル」

歩数計には3Dセンサーが搭載されており、付属のストラップで首から下げるのはもちろん、バッグやポケットに入れた状態でも歩数を正確にカウントできます。デザインは、アシㇼパ、白石、土方一派、第七師団など同作のキャラクター22種類をはじめ、音声体組成計同様に描き下ろしイラストを使用した杉元、谷垣、月島、鯉登の4種類を加えた全26種類をラインアップ。各キャラクターの背景には、それぞれの個性を表すカラーを基調として魅力を引き立たせました。



全26種類をラインアップする3Dセンサー搭載歩数計



「FB-741 ゴールデンカムイモデル」

「楽しく続けられる」ことが健康づくりには欠かせません。タニタではゲームやアミューズメント分野のIPは継続的な健康づくりに効果的だと考え、これらとコラボレーションした「健康をはかる」機器の商品化に積極的に取り組んでいます。今後も、それぞれの作品が持つ魅力や世界観をファンの皆さんと共有しながら、タニタの商品・サービスに触れる接点を増やしていき、健康づくりへの関心が高くない人も含めた幅広い層の健康づくりをサポートしていきたいと考えています。

■商品・仕様

商品名：音声体組成計「BC-203 ゴールデンカムイモデル」

計測項目：体重、体脂肪率、BMI（体格指数）、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率

寸法・質量：幅約352mm×高さ約39mm×奥行約300mm、約1.6kg（電池含む）

価 格：2万2000円（税込）

商品名：3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ゴールデンカムイモデル」

寸法・質量：幅約36mm×高さ約73mm×奥行約12mm、約28g（電池含む）

価 格：3520円（税込）

■『ゴールデンカムイ』コラボレーション特設ページ

https://www.tanita.co.jp/content/kamuy/

■権利表記について

画像をご使用の際は下記の表記をお願いします。

Ⓒ野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

短縮表記 ⒸSN/S,GKP