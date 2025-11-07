AIデータ社、経理人材不足をAIで補う ー「AI AccountPro on IDX」で属人化を解消し新人でも即戦力化を実現
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、深刻化する経理人材不足の課題を解決する新機能を搭載した 「AI AccountPro on IDX」 を提供開始しました。
日本の企業、とくに中小企業では、経理担当者の高齢化や採用難により、人材不足が深刻化しています。さらに、仕訳判断や監査対応などの業務は経験や勘に依存しており、新人教育にも多くの時間とコストがかかっていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333808&id=bodyimage1】
AI AccountPro on IDX は、AI孔明 on IDXを基盤とした業界特化型AIソリューションとして、会計事務所・税理士法人と業務提携パートナーを組み、経理業務特化テンプレートを設定して、生成AIとRAG検索の活用により、以下のように属人化を解消するホワイトラベル製品群です。
■経理・会計業務を加速・高度化する業務特化型AIプラットフォーム
「AI AccountPro on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/account/
●仕訳支援AI：アップロードされた請求書・領収書の画像やPDFを解析し、勘定科目の判断をAIがサポートして適切な仕訳例を提示。新人でも正しい仕訳判断が可能に。※OCRによる取り込未作業は別途見積もりが必要です。
●FAQナレッジ即答：「この経費は交際費に含まれるか？」などの質問に、ナレッジチームドライブに蓄積された社内ルールや税務知識を基に即回答。
●教育負担の軽減：新人はAIナレッジを参照しながら業務を遂行でき、現場教育の効率が飛躍的に向上。
●業務の標準化：業界特化型のテンプレートとナレッジベースを活用し、経理プロセスを標準化。ベテランのノウハウをAI活用に活かします。
これにより、従来なら数年かかる経理実務の習熟が、AIのサポートによって 数週間で即戦力化 できる環境を実現します。
AIデータ社は「人が足りないから経理業務が止まる」という状況をなくし、企業の経営を下支えするために、経理部門の “人材不足対応AIインフラ” としてAI AccountPro on IDXを普及させていく方針です。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
