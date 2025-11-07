オーダーメイドの『KASHIYAMA』東レ株式会社と共同開発の高機能素材を採用した秋冬スーツを11月1日（土）から販売開始
株式会社オンワードパーソナルスタイル（本社：東京都港区 代表取締役社長：関口 猛）は、オーダーメイドの『KASHIYAMA』において、東レ株式会社（以下「東レ」）と共同開発した高機能素材を採用した秋冬スーツを、全国に展開する69店舗とオンラインにて販売を11月1日（土）から開始しました。
『KASHIYAMA』は、ビジネスマンのリアルな悩みに応えるため、ビジネスウェアに求められる“きちんと感”と、毎日着たくなる“快適さ”を両立させる素材開発「Fabric Innovation」に注力しており、”しわになりにくい””自宅で洗えてすぐに乾く””ウールのような上質な風合い”といった機能と美しさを両立し、日常のビジネスシーンに寄り添う快適な着用体験を提供しています。
「Fabric Innovation」の一環として、東レと共同開発されたこの素材は、高い実用性と上質な風合いを両立し、理想のスーツを求めるビジネスマンに新たな選択肢を提供します。この機能性素材を採用した生地を展開する「COMFORT」は、2025年3月から7月末までの期間で累計販売数11,000着を突破するなど多くのビジネスパーソンから支持を集めています。
■東レとの共同開発によって誕生した秋冬素材の特徴
今回販売開始する秋冬生地は、その高機能素材をベースに、季節に合わせた適度な厚みと温かみのある質感へとアップデートしました。ウールの質感を生み出す合繊は、東レ独自の糸設計により合繊特有のギラつきを抑えた落ち着いたツヤを実現。ソフトなタッチと自然なドレープ性を兼ね備えた上質な素材に仕上げています。また、軽やかで柔らかな肌あたりを保ちながら、家庭洗濯が可能など、日常使いの利便性もさらに高めています。
- 上質なウール調のツヤと風合い
合繊ながら高級ウールのような自然な光沢を持ち、ビジネスでも上品に映える落ち着いた印象
- 高い防シワ性（5.0級）
長時間の着用でもシワになりにくく、出張や移動時も清潔感をキープ
- 吸水速乾性能
汗をかいてもすぐに吸収し、短時間で乾く
- 優れたストレッチ性
動きやすく、長時間の着用でもストレスのない快適なフィット感
- 洗濯耐久性（HL10／3.5級）
家庭洗濯でも型崩れしにくく、ノーアイロンで着用可能
■生地品番
生地番号：No. 7594
カラー：ネイビー
価格：55,000円（税込）～
生地番号：No. 7595
カラー：グレー
価格：55,000円（税込）～
生地番号：No. 7596
カラー：ブラウン
価格：55,000円（税込）～
■『KASHIYAMA』について
“オーダーメイドの民主化”を目指し、2017年10月よりオーダーメイドスーツの販売を開始。スーツ価格は\33,000（税込）からで、最新のCAD・CAMを導入した大連の自社グループ工場から直接自宅にお届けするファクトリー・トゥ・カスタマー(F2C)により、最短1週間での納品を実現しています。全国にある69店舗に加え、自宅やオフィスへの出張採寸も行っており、2着目からはオンラインストアでのオーダーも可能です。 メンズではスーツ以外に機能性に優れたカスタムメイド・セットアップの「EASY」をはじめ、フォー マルウェア、高品質な日本製のオーダーシャツを展開。 ウィメンズでは、スーツ以外に6アイテム25デザインから選べる高機能セットアップ「EASY」や、高品質なシャツ・ブラウスをラインアップしています。
