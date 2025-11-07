明日発売：【歯科のチカラ】シリーズ第3弾『未来を守る 歯科のチカラ』-2025年11月8日いい歯の日に刊行、Amazonで予約受付中。

株式会社オール・デンタル・ジャパン

株式会社オール・デンタル・ジャパン(代表取締役:木下英明、廣田祥司 )は2025年11月8日(いい歯の日)に「歯科のチカラ」シリーズ第3弾を出版致します。

臨床の最前線で活躍される先生方の知識・経験・想いが詰まった一冊。

ぜひ、その“熱量”を感じながらお読みいただければ幸いです！

Amazon予約サイトはこちら(https://amzn.asia/d/dhGcopC)

「歯の治療」だけで満足していませんか？

「口の健康」が、あなたの全身、そして未来の「健康寿命」を左右します。

「たかが歯」から「未来を守る口腔ケア」へ。

本書は、日本の歯科医療をリードする最前線の専門家たちが集結し、**「口の働き（口腔機能）」を維持・向上させることが、いかに全身の健康（生活の質：QOL）**に直結しているかを徹底解説する一冊です。

なぜ、予防歯科が「最強のアンチエイジング」と言えるのか？

歯周病と、糖尿病・心疾患・認知症との知られざる関係とは？

人生の最後まで美味しく食べるための「オーラルフレイル」対策とは？

本書では、全身の健康、生活の質の向上、さらには満足のいく人生の終え方にまで寄与する、最先端の歯科医療の取り組みと知見（インプラント治療の真実、子どもの口腔機能の発達、最新の歯科学など）を、専門家が分かりやすく紹介します。

歯科医療のプロフェッショナルたちが臨床現場のリアルな知見を共有する「歯科のチカラ」シリーズ第三弾。

【こんな方におすすめします】

・ 「健康寿命」を延ばしたいと本気で願う方

・ 家族（親や子ども）の健康を守りたい方

・ 最新の「予防歯科」「口腔ケア」情報をアップデートしたい方

・ 信頼できる「かかりつけ医」の選び方がわからない方

・ 最新の臨床知見を知りたい歯科医療関係者の方

口の健康から、あなたの未来を守る「チカラ」がきっと見つかります。

16人のエキスパートが語る歯科のチカラをご紹介

横田 卓也先生

KT歯科・矯正歯科 院長 医療法人社団佑健会 副理事長

【チーム医療のチカラ】

「また会いたい」が通院の理由に

歯科衛生士と築く予防のチーム医療

若林 孝宏先生

下総中山アール歯科 院長

【地域医科歯科連携のチカラ】

人生100年時代はQOLを上げて生涯現役！

その秘策は「地域医療連携」にあり

小石 健先生

大倉山アルカディア歯科 院長

【女性が活躍する職場のチカラ】

ここに通いたい！ここで働きたい！

”みんなが幸せ”を目指す歯科医院

松原 由和先生

南砂町リタ・デンタルクリニック 院長 医療法人社団利心会 理事長

【臨床心理学のチカラ】

じっくり話を聞いてくれる歯科医師と納得できる治療に出会えるクリニック

古谷 信一先生

医療法人社団LCK 理事長

LCKｆデンタルクリニック 院長

株式会社LCK Labo＋ 代表取締役

【栄養指導のチカラ】

人生100年時代を支える

これからの歯科の役割OneTeamがカギを握る

木下 英明

池袋きのした歯科・矯正歯科 院長

株式会社オール・デンタル・ジャパン 代表取締役

【口腔内スキャナーのチカラ】

不快な型取りが不要に！

自分の歯のデータが残せるメリットだらけの最新医療機器

大島 俊彦先生

AOデンタルクリニック牛込神楽坂 院長

【マイクロスコープのチカラ】

小さな異変も見逃さない！

痛みの原因は目に見えない亀裂だった

西村 有祐先生

西村歯科 院長

【口腔機能支援のチカラ】

歯並びが悪くなるのは遺伝だけじゃない！？

子どもの口の機能が脳や顔の成長にも関係しているってホント？

石川 剛史先生

医療法人メイ・ロイヤル

メイ・ロイヤル歯科医院 理事長

【口腔内管理のチカラ】

”むせる、食べこぼす、飲み込みにくい”

50代からは口腔機能低下に注意を

伊藤 慎先生

医療法人社団慎雅

いとう歯科クリニック

歯科いとう成田 理事長・院長

【CAD/CAM治療のチカラ】

3D画面で明確なゴールを共有

むし歯治療が1日で完了する最新技術

尾崎 亘弘先生

医療法人志結会 理事長

おざき歯科医院 院長

【大人矯正治療のチカラ】

見た目も機能も整える大人のマウスピース矯正

若杉 好彦先生

若杉歯科クリニック 副院長

【口腔外接着再植法のチカラ】

自分の歯を諦めたくない！

割れた歯を修復し再植する

中村 航也先生

中村歯科医院 理事長

【歯周組織再生治療のチカラ】

重度の歯周病でも抜かない選択

グラグラだった歯の揺れが止まる

川島 英進先生

医療法人社団英祐会 理事長

祐天寺えいしん歯科 院長

【かみ合わせ治療のチカラ】

歯が割れる、あごが痛い

その原因は”かみ合わせ”かも

徳倉 圭先生

徳倉歯科口腔外科・矯正歯科 理事長・院長

【オールオン4のチカラ】

口元コンプレックスを1日で解消する

最先端インプラント治療

小室 さつき先生

日本矯正歯科学会認定医

小室歯科・矯正歯科

近鉄あべのハルカスタワー館 診療所 院長

【組み合わせ治療のチカラ】

インプラント×矯正治療で人生のモチベーションが上がった！

第3弾【未来を守る歯科のチカラ】

出版社：株式会社主婦の友社

協力：株式会社フォーウェイ

定価：1,650円(税込)

発売日：2025年11月8日

Amazon予約サイトはこちら(https://amzn.asia/d/dhGcopC)

過去のシリーズ作品も是非チェックしてください♪

第1弾【進化する歯科のチカラ】(https://www.amazon.co.jp/%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E6%AD%AF%E7%A7%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%A9-%E6%AD%AF%E7%A7%91%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%9C%80%E5%89%8D%E7%B7%9A%E3%81%A7%E9%97%98%E3%81%8612%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB-%E6%9C%A8%E4%B8%8B-%E8%8B%B1%E6%98%8E/dp/4344936752/ref=sr_1_3?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1UWKN8VOM89MS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.YjjMWlQssNceYzFJmHbwbjavBrl8RahWfmu-sDZLILz4gjBr9zP15JiMkBDT0lPjnDX9EbZ_ThYfZnwBm8CudlE3Co-EDp4qxAucHltAc3fcCuNpM2X42gT5x1DbSstyIAFNtyTtRQqsxTAs75AowMaX0c7M83RVd0j8c9WQtoLg2lC3TBpLVpQkXi-AP5YmofEGqpIO2erdEO_UXXYs_01w-DfmY9Rt_pPnyyyn1wHZkkXvPWYty_gIN3MA73fI.OMAf76VTgq3UkNxXQuk_d1sfcm4UgMgY7BPfVJ_tZM8&dib_tag=se&keywords=%E6%AD%AF%E7%A7%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%A9&qid=1762328467&sprefix=%E6%AD%AF%E7%A7%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%A9%2Caps%2C187&sr=8-3)

第2弾【幸せになる歯科のチカラ】(https://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B8%E3%81%9B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%AD%AF%E7%A7%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%A9-%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E8%8B%B1%E6%98%8E/dp/4074534401/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1UWKN8VOM89MS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.YjjMWlQssNceYzFJmHbwbjavBrl8RahWfmu-sDZLILz4gjBr9zP15JiMkBDT0lPjnDX9EbZ_ThYfZnwBm8CudlE3Co-EDp4qxAucHltAc3fcCuNpM2X42gT5x1DbSstyIAFNtyTtRQqsxTAs75AowMaX0c7M83RVd0j8c9WQtoLg2lC3TBpLVpQkXi-AP5YmofEGqpIO2erdEO_UXXYs_01w-DfmY9Rt_pPnyyyn1wHZkkXvPWYty_gIN3MA73fI.OMAf76VTgq3UkNxXQuk_d1sfcm4UgMgY7BPfVJ_tZM8&dib_tag=se&keywords=%E6%AD%AF%E7%A7%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%A9&qid=1762328467&sprefix=%E6%AD%AF%E7%A7%91%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%AB%E3%83%A9%2Caps%2C187&sr=8-2)

・問い合わせ窓口

株式会社オール・デンタル・ジャパン

TEL：03-6820-1000

Mail：info@all-dental-japan.com

担当：秋谷・小向