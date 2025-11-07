日本トイザらス、11月21日（金）から、おもちゃ・子ども用品の「ブラックフライデー」セールを開催！

日本トイザらス株式会社

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：李 孝）は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗（併設型店舗含む）※1およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストア（https://www.toysrus.co.jp）にて、おもちゃ・子ども用品の「ブラックフライデー」セールを開催いたします。おもちゃ・子ども用品を対象に、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗では2025年11月21日（金）開店時間より、オンラインストアでは11月20日（木）12時00分より、対象商品を大幅割引価格でご提供いたします。

日本トイザらスの「ブラックフライデー」セールは、店内混雑を緩和してより快適にお買い物をお楽しみいただけるよう、今年も「マタニティ・ベビー用品」と「おもちゃ・子ども用品」で期間を分けて開催いたします。「マタニティ・ベビー用品」に続く、「おもちゃ・子ども用品」を対象とした「ブラックフライデー」セールにおいても、大幅割引セールとしてスペシャル価格の商品を多数ご用意いたします。

今年は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗※2で、第1弾を11月21日（金）～11月27日（木）の7日間、第2弾を11月28日（金）～12月4日（木）の7日間、「おもちゃ・子ども用品」を対象とした「ブラックフライデー」セールを2週に渡って開催いたします。毎年ご好評を頂いている「トイザらス Black Friday おたのしみ袋 （HERO＆FUN／CUTE＆FUN）」（各3,999円＜税込＞／メーカー希望小売価格12,000円以上相当）※3に加え、今年も「ブラックフライデー」セールにぴったりな黒色のキックスクーターを1,997円の大特価でご提供。さらに、トイザらス限定自転車も当店通常価格から50％OFF。他にも、人気キャラクターの玩具、ぬいぐるみ、知育玩具、キッズ衣料品など、遊びやおでかけの時間を楽しく過ごせるアイテムを数多く取り揃え※4、お買い得価格にてご提供いたします。

トイザらス・ベビーザらス オンラインストアでは「ブラックフライデー」セール第1弾を11月20日（木）12時00分～11月27日（木）23時59分まで、第2弾を11月27日（木）12時00分～12月4日（木）23時59分まで、特設ページ（https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/promotions/blackfriday-toy/）にて同セールを開催いたします※5。今年もお客様に店舗とオンラインストアの両方で楽しくお買い物いただけるよう、快適なショッピング環境の提供に取り組むとともに、お買い得価格の商品を充実の品揃えで展開いたします。

なお、マタニティ・ベビー用品の「ブラックフライデー」セールは、11月7日（金）から11月13日（木）まで、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアにて開催いたします。

■おもちゃ・子ども用品の「ブラックフライデー」セール第1弾対象商品一例

■おもちゃ・子ども用品の「ブラックフライデー」セール第1弾おすすめ商品

（左）

【商品名】トイザらス Black Friday おたのしみ袋（HERO＆FUN／CUTE＆FUN）

【販売価格】各3,999円(税込) (メーカー希望小売価格：税込12,000円以上相当)

【URL】https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/8148554-10103128.html

(HERO＆FUN)

https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/8148546-10103127.html

(CUTE＆FUN)

（中）

【商品名】120mm キックスクーター マットブラック/アイスブルー

【販売価格】各1,997円(税込) (71％オフ)

【URL】https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/8080313-10087264.html

(マットブラック)

https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/8080321-10087265.html

(アイスブルー)

（右）

【商品名】ePICO たいけん100エディション

【販売価格】7,497円(税込) (75％オフ)

【URL】https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/7861060-786106000.html

（左）

【商品名】meスマホ+ サンリオキャラクターズ

【販売価格】5,497円(税込) (50％オフ)

【URL】https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/7892756-789275600.html

（中）

【商品名】トミカ ぐるっとチェンジ！サウンド消火訓練所

【販売価格】3,947円(税込) (50％オフ)

【URL】https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/8043965-10076756.html

（右）

【商品名】100cm セットツリースペシャル

【販売価格】1,997円(税込) (50％オフ）

【URL】https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/8095051-10092139.html

(C)SEGA FAVE (C)SEGA (C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651804 (C) TOMY

※1：熊本桜町店はセール対象外となります。

※2：営業時間は店舗により異なります。詳細は、https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/stores/にて

ご確認いただけます。

※3：ベビーザらス単独店舗では取り扱いがありません。

※4：店舗によって取扱商品、取扱商品数、在庫状況は異なります。

※5：店舗とオンラインストアで取扱商品が異なる場合があります。

＊トイザらス ダイバーシティ東京 プラザ店・横浜ワールドポーターズ店・京都河原町OPA店は

ブラックフライデー商品の取扱いはございません。

＊店舗・オンラインストアともに、対象商品は数量限定でなくなり次第終了となります。

＊値引率は、メーカー希望小売価格または当店通常販売価格からの値引率となります。

＊画像は全てイメージです。