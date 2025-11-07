ベルク、無人決済システムを利用した店舗「Belc Go!」を大妻中野中学校・高等学校に出店

株式会社ベルク

株式会社ベルク（所在地:埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役社長：原島一誠、以下ベルク）は、株式会社 TOUCH TO GO（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿久津 智紀、以下：TTG）が提供する無人決済システム「TTG-SENSE」を採用し、大妻中野中学校・高等学校（東京都中野区、学校長：諸橋 隆男、以下：大妻中野）に2025年11月26日（水）にオープンする「Belc Go!大妻中野店」を運営いたします。

このたび出店する店舗は、ベルクがTTGの無人決済システムを導入した初の店舗であり、当店舗のオープンにより校内環境を一層充実させ、生徒の皆さまの満足度向上を目指します。

■今回の取り組みについて

大妻中野には食堂がなく、生徒が校内で昼食や軽食を購入する際には、2台の食品自動販売機がその役割を担っていました。しかし、自動販売機は商品の購入に待機時間を要するうえ、決済方法も現金のみだったため回転効率が悪く、行列の発生が常態化していました。加えて、提供できる商品の種類が限られ、生徒の多様なニーズの充足は容易ではありませんでした。

これらの課題を抜本的に解決し、より快適で充実した学校生活を提供するため、このたびの導入が決 定されました。「TTG-SENSE」は、天井のカメラによる人物捕捉を行うとともに、棚に設置されたセンサーでどの商品が手に取られたかを認証するため、レジで商品読み取りをせずスムーズに会計が可能です。会員登録や専用アプリも不要で気軽にスマートなショッピングを体験していただけます。一方で、運営にとって必要不可欠なレジ業務を自動化することで、スタッフの業務も効率化します。

■無人決済システム「TTG-SENSE」の特長

～商品棚1本から展開可能、多種多様な商品・販売方法に対応している無人店舗～

1. 手に取った瞬間に商品を判別し、商品スキャンが不要なためクイックな購買体験を実現

2. 遠隔監視と遠隔接客による後方支援で、売店担当者の負荷を軽減

3. 電源と小さなスペースがあれば出店できるため、デッドスペースの有効活用が可能

4. 多様な決済手段で支払い手段による機会損失を低減し、売上の最大化に貢献

5. AI分析基盤の活用により、商品を手に取った後、棚に戻した行動も解析可能

■店舗概要

オープン日： 2025年11月26日（水）

※プレオープンは11月21日（金）から

所在地： 大妻中野中学校・高等学校内

利用対象： 生徒及び教職員、学校関係者

■大妻中野中学校・高等学校について

学校名： 学校法人大妻学院 大妻中野中学校・高等学校

学校長： 諸橋 隆男

所在地： 東京都中野区上高田2-3-7

URL： https://www.otsumanakano.ac.jp/

■株式会社TOUCH TO GOについて

会社名： 株式会社TOUCH TO GO

代表者： 代表取締役社長 阿久津 智紀

事業内容： 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

事業所： 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 8F

設立： 2019（令和2年）7月1日

URL： https://ttg.co.jp/(https://ttg.co.jp/)

■スーパーマーケット「ベルク」とは

ベルクは、1959年埼玉県秩父市に「主婦の店」としてスタート。現在では関東エリアを中心に150店舗以上展開しています。

スーパーマーケット「ベルク」の特徴について

【1】標準化された店舗フォーマット

→買い回りしやすい約600坪の売場と広い駐車場

【2】効率経営によるローコストオペレーション

→売場や作業手順を統一化することで効率化を実現

【3】自社物流センターの保有

→配送効率を高め、お求めやすい価格と安定した品質の商品を提供

株式会社ベルク

会社名 ：株式会社ベルク

代表者 ：代表取締役社長 原島一誠

設立日 ：1959年5月

本社所在地 ：埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

事業内容 ：食品スーパーマーケット・チェーン経営

公式HP ：https://www.belc.jp/



