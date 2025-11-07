¤Þ¤ó¤¬²È¤ÎÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¡ÖÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥Ã»ÊÔ½¸17-21¡×¡¦¡ÖÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥Ã»ÊÔ½¸22-26¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Á´£¸ºîÉÊ¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤¿Å¸¼¨²ñ¤¬Åìµþ¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
(C)Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡ÖÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×¤ä¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤Þ¤ó¤¬²È¤ÎÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¤¬¡¢17ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Î´Ö¤ËÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÔ½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿Á´8ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨²ñ¤ò¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÀ¾Éð½ÂÃ«Å¹B´Û4³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸Í÷²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¡6¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤È7Ì¾¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡¢£¸ºîÉÊ¤ÎÀ©ºî»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ØÄí¤Ë¤ÏÆó±©¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤¿¡£¡Ù¡§±§Ãè¿Í¤È¤ÎÀïÁè¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¿ÍÎà¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯
- ¡Øº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤¬½ÆÃÆ»ß¤á¤¿¡Ù¡§½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤¿ÃË¤«¤éÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¹â¹»À¸¡¦º´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë
- ¡ØÎø¤ÏÌÕÌÜ¡Ù¡§¹â¹»Â´¶ÈÁ°Æü¤Ë¸åÇÚ¤Î¥æ¥ê¤Ë¹ðÇò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Î°Ë¿á¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤òÉÁ¤¯
- ¡Ø¥·¥«¥¯¡Ù¡§À¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¥·¥«¥¯¤ÈµÛ·ìµ´¥æ¥²¥ë¤È¤Î¥Àー¥¯¤Ç¥«¥ª¥¹¤Ê´Ø·¸À¤òÉÁ¤¯
- ¡Ø¿Íµû¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¡§³¤¤ËÄÀ¤ó¤À¥Ô¥¢¥Î¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¦¾¯Ç¯¡¦¥È¥·¥Ò¥Ç¤È¿Íµû¡¦¥·¥¸¥å¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¶²ÉÝ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë
- ¡ØÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÂ¡Ù¡§ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¡¦¥È¥·¥Ò¥Ç¤¬Îø¿Í¡¦¥ê¥¨¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤«¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹
- ¡ØÍ½¸À¤Î¥Ê¥æ¥¿¡Ù¡§¡ÖÀ¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤¹¡×¤ÈÍ½¸À¤µ¤ì¤¿°Ëâ¤Î»Ò¤È¤·¤Æ´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤¿Ëå¡¦¥Ê¥æ¥¿¤ò¼é¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë·»¡¦¥±¥ó¥¸¤È¤Î·»ËåÊª¸ì
- ¡ØËå¤Î»Ð¡Ù¡§Èþ½Ñ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ð¡¦¸÷»Ò¤ÈËå¡¦°É»Ò¡£°É»Ò¤¬ÉÁ¤¤¤¿¸÷»Ò¤ÎÍç¤Î³¨¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ÐËå¤Î°¦Áþ¤òÉÁ¤¤¤¿
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æþ¾ìÆÃÅµ
¡¡¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥ÉÁ´8¼ï¤Î¤¦¤Á£±Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡ª
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÅÔ¹ç¡Ê¥¤¥áー¥¸°ã¤¤¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤ëÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¸¶Â§¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£À½¡¦Å¾ºÜ¡¦Î®ÍÑ¡¦Å¾Çä¡¦Ê£¼Ì¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¡ÖÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥17-26¡×EXHIBITION³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¡¢¨1·î1Æü¤ÏµÙ´Û
¾ì½ê¡§À¾Éð½ÂÃ«Å¹B´Û4³¬ÆÃÀß²ñ¾ì¡¡¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21-1
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～20:00 ¡Ê19:30ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨12·î31Æü¡¢1·î2Æü¡¦3Æü¤Ï18¡§30ºÇ½ªÆþ¾ì¡¢19:00ÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§¶¦Æ±°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò/³ô¼°²ñ¼Òfave
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò½¸±Ñ¼Ò
Å¸Í÷²ñHP¡§ https://www.kyodoprinting.co.jp/lp/event/fujimoto_tatsuki_short_story_exhibition
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°X: @whatwecandoKP
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fujimototatsuki17-26.com/
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êPrime Video¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°HP¤ª¤è¤ÓX¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤äÃí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢ËÜÃí°Õ»ö¹à¡¢·¸°÷¤Î»Ø¼¨¡¦Í¶Æ³¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¼é¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤äÂà¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÆÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨ÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ßÆþ¾ì²Ä¡£
¢¨²ñ¾ì¤¬º®»¨¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¤ÎºÝ¤ÏÆþ¾ì¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤ä¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯³«ºÅ»þ´Ö¤Ê¤É¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌÏ©¤Ê¤É¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤ÎºÂ¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ï°û¿©¶Ø»ß¡¢¶Ø±ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¤ª¼êÀö¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï»£±Æ²Ä¥¨¥ê¥¢¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å»£±Æ¡¢¼«»£¤êËÀ¡¦»°µÓ¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¡¢Æ°²è»£±Æ¡¢Ï¿²»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÎÍÑÅÓ¤Ï»äÅªÍøÍÑ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª»£±Æ²Ä¥¨¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÏÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤Î¤´Íè¾ì¼Ô¤µ¤Þ¤Ê¤É¤Î¼Ì¤ê¹þ¤ß¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¼Ì¿¿¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢²èÁü¤Ïº£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀëÅÁÊª¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±Ä¶ÈÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å·ºÒ¤äµ¡´ï¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶È¤òÃæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å·ÊÑÃÏ°Û¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌµ¡´Ø¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Å¸Í÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡¢Íè¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÈñÍÑ¡ÊÄÌ¿®Èñ¡¢¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¸¼¨ÉÊ¤ª¤è¤ÓÅ¸¼¨¥±ー¥¹¤äÊÉ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£