一般社団法人日本フレスコボール協会は、公認地域クラブの「三陸フレスコボールクラブ」と「気仙沼フレスコボールクラブ」が、11月22日（土）に宮城県気仙沼市の大谷海岸にて「第2回フレスコボール東北大会」を開催すると発表しました。



この大会は、2022年の「フレスコボールリクゼンタカタカップ」を起点に東北地方で拡大しているフレスコボールコミュニティの、競技力向上と交流深化を目的としています。当日は東北の選手に加え、関西や、学生の活動が盛んな奈良や岩手の大学からも選手が参加する予定で、地域を越えた交流が期待されています。









主催者の杉村秀樹氏は、この大会をきっかけにフレスコボールに興味を持つ人が増え、県外からの参加者との間で新たな相乗効果が生まれることへの期待を述べています。また、大会を支援する本吉タクシーの小野寺弘敏氏は、フレスコボールを通じた関係人口の増加とコミュニケーションの創出は喜ばしいことだとし、大会を応援しているとコメントしています。











「第2回フレスコボール東北大会」の概要

・イベント名: 第2回フレスコボール東北大会 supported by 本吉タクシー

・日時: 2025年11月22日（土）午前9:00～11:30、午後12:30～15:00

・場所: 宮城県気仙沼市・大谷海岸

・主な特徴:

・参加費は個人エントリー1,000円（東北のクラブ以外は無料）。

・参加締切は2025年11月8日(土)23:59。

・2024年シーズンのルールを基に、大会当日に公表される独自ルールを追加。

・申込URL: https://forms.gle/zVfTM2u86j9ddwLd6



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。