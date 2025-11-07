一般社団法人日本フレスコボール協会は、公認地域クラブの「広島フレスコボールクラブ」が、11月29日に広島県で「ビーチクリーン＆フレスコボール無料体験会」を開催すると発表しました。



本イベントは、広島湾の環境保全と賑わいづくりを進める「広島湾さとうみネットワーク」のプロジェクトの一環として実施されます。参加者はビーチクリーン活動を通じて海洋ごみ問題について考えるとともに、フレスコボールを体験しながら広島湾の景観を楽しむことができるとされています。











フレスコボールは、ブラジル発祥のビーチスポーツで、対戦ではなくペアで協力してラリーを続ける点から「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。日本フレスコボール協会は、ビーチを主な活動場所とすることから海の豊かさを守ることを重要視しており、今回のイベントがスポーツと環境保全を結びつける機会になることへの期待を示しています。













「ビーチクリーン＆フレスコボール無料体験会」の概要

・イベント名: 広島湾さとうみネットワークプロジェクト「ビーチクリーン＆フレスコボール無料体験会」

・日時: 2025年11月29日(土) 13時30分～15時30分

・場所: ベイサイドビーチ坂（広島県安芸郡坂町水尻）

・参加費: 無料

・持ち物: 動きやすい格好、タオル、飲み物

・講師: 山下祥氏（2022/2023年度日本代表）、高津幸佑氏（FRESCOBALL JAPAN TOUR 2024 男子8位）



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。