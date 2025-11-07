“心が動くキレイ”を探して7年。『kirei note』が初のアワード「kirei note AWARD 2025」の開催を決定！

株式会社パイロットン

株式会社パイロットン（本社：東京都千代田区、代表取締役：栗田浩行）が運営するWebマガジン『kirei note（キレイノート）』は、2025年、初の年間アワード企画『kirei note AWARD 2025』を開催いたします。

美容と旅、そして“心が動く体験”をテーマに、国内外の「キレイ」を旅するように届ける『kirei note』。創刊から7年、編集部・専属ライター・読者コミュニティが実際に体験し、感じた“リアルな声”をもとに、国内外のブランドや場所の魅力を発信してきました。

「心を潤す“キレイ”が、日常を豊かにする」--そんな想いを軸に、単なる情報発信ではなく、ひとつひとつの出会いを物語として紡いできた『kirei note』が、いよいよその歩みをアワードという形に。

編集部の専門的な審美眼、専属ライターの体験レビュー、そして読者のリアルな声を融合し、“本当に心を動かすモノやコト”を選出します。

また、美容・旅・カルチャーなど各分野で活躍する特別審査員も迎える予定。

編集部とともに、“時代の感性”を共有しながら審査を行い、より多面的で共感度の高いセレクションを目指します。

【開催概要】

- 名称：kirei note AWARD 2025- 主催：kirei note編集部（運営：株式会社パイロットン）- 開催期間：2025年10月～2026年1月（予定）- 発表：2026年1月下旬 特設ページにて結果公開予定- 特設ページ：https://kireinotes.com/award2025/

【開催の背景】

7年間にわたり、美容・旅・ライフスタイルを軸に“リアルな体験”を発信してきた『kirei note』。

編集部とライターが実際に出会い、感じ、語ってきた数々の「キレイ」の瞬間。その体験の中から生まれた信頼や感動を、より多くの人へ届けるために誕生したのが『kirei note AWARD 2025』です。

このアワードでは、見た目の美しさだけでなく、「使う人の心」や「ブランドの想い」までを大切に、

“日常に寄り添う美しい瞬間”を選び抜きます。

【部門紹介】

- kirei部門：化粧品、美容家電、インナーケア、健康食品、エステ・スパなど- travel部門：ホテル・旅館、地域グルメ、観光スポット、自治体の取り組みなど

それぞれの分野で、「自分らしく生きるためのキレイ」を感じられる存在を選出します。

【審査プロセス】

- エントリー募集開始（2025年10月下旬）- 一次審査：編集部と20万人を超える読者の投票による選考（11月～12月）- 最終審査：特別審査員を交えた選定（12月～1月）- 結果発表：2026年1月下旬、特設ページにて公開予定

受賞ブランドは、無償での特集記事掲載・トロフィー授与の特典を予定。

また、2026年開催予定のリアルイベント「kirei note FES」での表彰も検討しています。

【エントリー方法】

kirei note公式サイト内の特設ページ、またはAWARD担当スタッフまで直接ご連絡ください。

（※エントリー審査により、ご希望に添えない場合もございます）

【編集長コメント】（橋本佳奈／kirei note編集長）

旅や美容を通して出会った“キレイ”は、誰かの毎日をそっと変える力があると思っています。

kirei noteは、そんな“心が動く瞬間”を伝えたいという想いから生まれました。

7年間、編集部やライター、そして読者のみなさんと一緒に、

さまざまな土地を訪れ、たくさんの人やブランド、ものづくりの背景に触れてきました。

そこにあったのは、流行ではなく“その人らしい美しさ”や“生き方の温度”でした。

情報があふれる今だからこそ、私たちは体験を通してしか感じられない“キレイ”を大切にしたい。

そして、その想いをひとつの形にしたのが『kirei note AWARD 2025』です。

このアワードは、誰かの心に小さなインスピレーションを灯せるような、

「日常に寄り添うキレイ」を見つけ出すための場所。

受賞ブランドだけでなく、そこに関わる人の想いやストーリーまで届けていきたいと思っています。

あなたの毎日に、心がふっと潤うような“キレイ”が見つかりますように。

【kirei noteについて】

『kirei note（キレイノート）』は、「あなたの日常に心潤す“キレイ”を届ける、あなただけのnoteを綴るパートナー」をコンセプトに、国内外から集めた“キレイ”の物語を旅するように届けるWebマガジンです。美容・旅・ライフスタイルを中心に、編集部やライター、読者のリアルな体験を通して、“心が動くキレイ”を発信。Instagram・LINE・Xの公式アカウントでは総フォロワー数28万人超を誇り、30～40代を中心に感度の高い女性から支持を集めています。

【メディア概要】

- 媒体名：kirei note（キレイノート）- 運営：株式会社パイロットン kirei note編集部- URL：https://kireinotes.com/- Instagram：https://www.instagram.com/kirei_note/- X： https://x.com/kireinote0915- LINE: https://linevoom.line.me/user/_dQ5OfWzXDwAaYNvDpwFEBtYR7hmPjV4ky3i__iQ（総フォロワー数28万人超）

【会社概要】

- 会社名：株式会社パイロットン- 所在地：東京都千代田区内神田1丁目14-8 KANDA SQUARE GATE 3F- 事業内容：TV・OTT・SNS・紙媒体における広告運用、ダイレクトマーケティング活動支援その他広告・動画を使った販促・集客・PR活動支援自社マーケティング事業の展開実施（メディア事業など）- 設立：2012年8月- 資本金：10,000,000円- 代表者：代表取締役 栗田 浩行- HP：https://pilotton.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社パイロットン

kirei note編集部：橋本・天野・三原

TEL：03-6262-9855

MAIL：info@kireinotes.com