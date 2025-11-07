【名古屋】クリスマスイルミネーションショーやプリンセスドレス体験、キッズパティシエ体験、クリスマスワークショップなどが楽しめる「Strings Christmas Memoria～感謝と祝福～」開催
株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 ）で、毎年多くのお客様にお楽しみいただいているクリスマスのイルミネーションイベント。
10回目を記念する本年は、「Strings Christmas Memoria～感謝と祝福～」と題し、12月1日（月）16：30～20：00に開催いたします。幻想的なクリスマスイルミネーションショーに加え、お姫様のようなドレスに着替えてお写真撮影ができるプリンセス体験（3歳～7歳のお子様15名限定／1,000円／要予約）や、オリジナルのスイーツ作りを通じて思い出に残る時間を未来につなげるキッズパティシエ体験「タイムカプセルパフェ ～My Sweet Memory～」（2部制／各回お子様15名限定／2,000円／要予約）、クリスマスの定番オーナメントのスノードーム「サンクスドーム～繋ぐメモリー～」作りと、クリスマスをモチーフにした「願いを結ぶ祝福のミサンガ」作りのキッズワークショップ（各1部制／各回20名限定／各500円／要予約）、ストリングスホテル 名古屋に纏わる謎解きラリーなど様々なイベントをお楽しみいただけます。
■イベントHP：https://www.strings-group.jp/nagoya/news/news_13760/
2024年 イルミネーションショーの様子
開催概要
■イベント名： Strings Christmas Memoria～感謝と祝福～
■開催日時：2025年12月1日（月）16：30～20：00 ※受付は16：30～
■お問合せ：052-589-0561（広報）
【イベントラインナップ】 ※いずれも消費税・サービス料15%込 ※事前予約のイベントは10日前締め切りとさせていただきます。
１.クリスマスイルミネーションショー（19：00～19：15／無料）：
ホテル1階ロビーで観覧できる、幻想的なクリスマスイルミネーションショーをお楽しみいただけます。
２.Strings謎解きラリー（16：30～19：50／無料／ご参加希望の方は受付にてラリーシートを配布いたします）：
どなたでもご参加可能なクリスマスやホテルにまつわる謎解きラリー。館内を巡り謎解きを解ききった方は、プチギフトをプレゼント。
３.ランタンリリースイベント（17：00～約5分間 ※16：45までに受付を済ませてください／数量限定／500円／要予約）：
ランタンに願いごとを記入し一斉にリリースする体験型イベント。以降はどなたでもランタンが舞う幻想的な会場内を自由観覧可能。
４.キッズプリンセスドレス体験（18：30～19：50 ／お子様15名限定／1,000円／要予約）：
3歳～7歳のお子様用に3サイズのドレスをご用意。ドレスに着替えて様々なフォトスポットで写真撮影が可能。
５.クリスマスワークショップ：
・「願いを結ぶ祝福のミサンガ」（17：30～18：00／お子様20名限定／各500円／要予約）
赤、白、ピンク、緑、黄、青からお好きなカラー3色とクリスマスパーツを選んでオリジナルのミサンガを作成。
・「サンクスドーム～繋ぐメモリー～」（18：00～18：30／お子様20名限定／各500円／要予約）
クリスマスを象徴するミニチュアモチーフを選び、オリジナルのスノードームを作成。
６.キッズパティシエ体験「タイムカプセルパフェ ～My Sweet Memory～」（1部17：30～18：00、2部18：00～18：30／各回お子様15名限定／2,000円／要予約）：
カプセルのような小さなお菓子をパフェの中に隠し、スコップ型のスプーンで掘り起こしながら召し上がりいただくオリジナルパフェ作り。仕上がったら、修了証を記念にお渡しいたします。
７.大聖堂開放（19：15～20：00）：
通常では入ることのできないホテル自慢の大聖堂内を自由に散策可能。写真撮影も可。
■【宿泊者限定】クリスマスイベント参加 特別プラン（ランタンリリース・優先席・選べるスキンケアセット付き）
日程：12月1日（月）
内容：
１.17：00～ランタンリリースイベント参加券（1組1枚）
２.クリスマスイルミネーションショー優先席をご用意
３.選べるスキンケアセット
４.シェフズ ライブ キッチンでの朝食付き
料金：17,730円～
HP：https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=72460&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A64X5&pac=R/C&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server13(https://asp.hotel-story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTCOD1=72460&hidSELECTCOD2=001&hidSELECTPLAN=A64X5&pac=R/C&hidSELECTARRYMD=&hidSELECTHAKSU=1&rooms=1&selectptyp=&selectppsn=&hidk=&reffrom=&LB01=server13)
クリスマスツリーイメージ
2024年 イルミネーションショーの様子
2024年 ランタンリリースイベントの様子
クリスマスワークショップ ミサンガ作りイメージ
クリスマスワークショップ スノードーム作りイメージ
キッズプリンセスドレス体験イメージ
キッズパティシエ体験イメージ
大聖堂内観イメージ
中庭（カバナガーデン）イメージ
ホテル概要
■所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7
■電話番号： 052-589-0577（ホテル代表）
■客室数：126部屋（全7種類のルームタイプをご用意）
■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/