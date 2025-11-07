【ＢＳ日テレ】番組500回 芸能界の“車王”所ジョージ降臨！最も愛した1台とは？矢作兼「そんなにいいんですか？」≪おぎやはぎの愛車遍歴≫

株式会社ＢＳ日本

「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」は、11月8日(土)の放送でついに放送500回を迎えます！

記念すべき節目のゲストは、なんと所ジョージさん！自他共に認める“芸能界の車王”の前線基地、世田谷ベースを訪問。

MCのおぎやはぎらが、愛車遍歴や数々のエピソードを引き出そうとするが、予定調和を嫌う所さんからは、ツッコミが連発…。あまりに撮れ高豊富なこともあり、2週にわたりお送りします！

■所さんの愛ある番組いじり

2011年10月からスタートした番組も、今回で500回という節目。「バカなふりをして」出演依頼したところ、所さんは快諾してくれたのだった。「500回もやってんの？」「人がどんなクルマに乗っていたっていうだけで？」と、冗談まじりに驚きを口にする。番組もチラチラ見てくれているそうで、おぎやはぎの性格を見透かしたダメ出しを連発する。

過去に所有した車の台数は数知れず。しかも、それぞれに思い出が満載だという。「一番初めのクルマで２時間くらい必要」と18歳で初めて買った愛車は、当時の流行とは一線を画す国産車だった。「鉄チン（スチール製ホイール）を加工ホイールして広げて…」。初めての1台から、さっそくカスタムの思い出が蘇る。

番組スタッフが、過去の雑誌などから調べ上げ、車種が分かったものは84台。時期は不明だが、少なくともアメ車33台、欧州車29台、そして国産車22台を所有したことは判明した。それでも、所さんは「調べても全然足りないと思う」とバッサリ。中には「改造しているうちに売っちゃった車もある」という。

■アクセル踏みっぱなし状態のピンチ

そんな所さんだけに、愛車を巡るトラブルの逸話にも事欠かない。お気に入りの1台だったポンティアック・ファイアーバード・トランザムは「タイヤが4本全部違うんだよ」。シボレー コルベットに至っては「“どポンコツ”で、いつも青梅街道で止まってたの」とぶっちゃける。まさかのトラブルに、専門店のスタッフにもあきれられた思い出も…。フィアット850クーペは、「関越自動車道でアクセルが入ったままになっちゃって…」という絶体絶命のピンチ！そこで所さんが取った奇抜すぎる作戦とは？

夫婦で2台所有していたサニートラックは「かっこいいから」というだけの理由で、当時誰もやっていなかった自転車を積むという遊びを決行。すると、これにただ一人、食いついた人物が。昭和を代表する、その名優とは？

買った愛車には、愛着を込めて改造し尽くすのが、所さんの流儀だ。「ノーマルとか珍重しているけど、いらないよ、ダサいもの」。カスタム魂を感じる名言で、おぎやはぎをうならせる。そんなところさんが過去に最も所有した車種、そしてカーライフで最もお気に入りだった1台を明かす。矢作兼も「意外だった。そんなにいいんですか？」と驚いた1台とは？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4QmsKgKiTds ]

