「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」年末スペシャルビューイング 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン高橋大輔、増田貴久W主演！アイスショー「氷艶2025」を全国各地の映画館にてスペシャル上映！

2025年7月5日（土）から7日（月）までの3日間、横浜アリーナ（神奈川県）で開催された「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」公演の模様を、12月29日（月）、30日（火）に全国各地の映画館でスペシャルビューイングすることが決定した。

「氷艶」は、スポーツと日本文化を融合した、ストーリー仕立てのアイスショー。シリーズ第4弾となる今作は、演出を堤幸彦、ダブル主演として高橋大輔と増田貴久（NEWS）が担い、音楽はSUGIZOが担当。この豪華な顔ぶれで、岡山県の昔話「桃太郎」の原型とされる「温羅伝説」をもとに、高橋演じる“鬼”・温羅と、増田演じる“桃太郎”のモデル・吉備津彦、ふたりの大義のぶつかり合いを描く。

フィギュアスケート×「桃太郎伝説」「温羅伝説」。

正義と悪、表裏一体のこれらの伝説が溶け合い、美しく残酷な「氷上の悲劇」として現代に蘇る。この壮大な叙事詩の結末を、映画館ならではの臨場感とともに刮目してご覧ください。

【出演者】

高橋大輔 /増田貴久

荒川静香 / 福士誠治

村元哉中 / 田中刑事 / 島田高志郎

財木琢磨 / 青山凌大

森田望智 / 吉田栄作

松橋浩幸 / 橋本誠也 / 小沼祐太（PIW）/ 吉野晃平（PIW）/ 松浦功 / 塚本啓司 / 大島光翔 / 木科雄登 / 佐々木晴也 /

佐藤由基（PIW）/ 門脇慧丞 / 小田垣櫻 / 西田美和 / 中西樹希 （PIW）/ 占部亜由美

亀井翔太（BLUE TOKYO）/ 大舌恭平（BLUE TOKYO）/ 有木真太郎 / 松岡歩武（TOK\O TRICKING MOB）/

藤田朋輝（BLUE TOKYO）/ 松田陽樹（BLUE TOKYO）他

スペシャルゲストアーティスト：SUGIZO

特別音声出演：戸田恵子

特別映像出演：市村正親

【スタッフ】

演出：堤幸彦

脚本：末原拓馬（おぼんろ）

音楽：SUGIZO

振付・所作指導：尾上菊之丞

振付：宮本賢二、村元哉中

ステージング：生島翔

衣裳：三浦洋子（アトリエ88%）

アートディレクション：RAM

「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」 公式HP： https://hyoen.jp/(https://hyoen.jp/)

【実施概要】

＜タイトル＞

「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」年末スペシャルビューイング

＜日時＞

2025年12月29日（月）11:00開演／15:00開演

2025年12月30日（火）12:00開演

上映時間：約3時間

※開演後、冒頭に映画館限定の特典映像有

※上映終了後に写真撮影タイム有

※一幕終了後に休憩時間有（10分間）

＜会場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/hyoen2025/(https://liveviewing.jp/hyoen2025/)

※開場時間は映画館によって異なります。

＜料金＞

4,000円（全席指定／税込）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【先行受付（抽選）】

2025年11月8日（土）12:00 ～ 11月23日（日・祝）23:59

◎日テレゼロチケ：https://l-tike.com/ntvzero/event/hyoen2025-lv.html(https://l-tike.com/ntvzero/event/hyoen2025-lv.html)

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/hyoen2025-lv/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2025年12月12日（金）18:00 ～ 12月22日（月）12:00

◎日テレゼロチケ：https://l-tike.com/ntvzero/event/hyoen2025-lv.html(https://l-tike.com/ntvzero/event/hyoen2025-lv.html)

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/hyoen2025-lv/(https://l-tike.com/hyoen2025-lv/)

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション（日テレゼロチケ） https://l-tike.com/contact/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」年末スペシャルビューイング

情報サイトhttps://liveviewing.jp/hyoen2025/(https://liveviewing.jp/hyoen2025/)

主催：日本テレビ放送網株式会社、株式会社ユニバーサルスポーツマーケティング

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解のうえ、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像や音声の乱れが生じる場合がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《撮影・録音行為の禁止について》

※カメラや携帯などのいかなる機器においても、写真撮影タイム中を除き、スクリーンの録音・録画・撮影を禁止しております。

※写真撮影タイム中は、スクリーンに投影される画像のみ撮影可能です。撮影した画像は、個人のSNSなどに投稿いただけますが、営利目的での使用や、第三者の権利を侵害する形での転載・加工・共有は禁止いたします。

※上映中に不正な撮影・録音・録画行為が確認された場合は、記録された内容を削除のうえご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。