【パワーアップして帰ってきた！】2026年1月17日（土）～2月1日（日）「ひらかたパーク」コラボレーションイベント第2弾『ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！SEASON2』開催決定！

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）と、創業時から営業を継続している、日本最古の遊園地「ひらかたパーク」（所在地：枚方市枚方公園町）は、2026年1月17日（土）～2月1日（日）の期間（※）、コラボレーションイベント『ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！SEASON２』を開催します。

今回は、好評だった2025年5月の『ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！』の第2弾として開催。前回よりもパワーアップした企画をたくさんご用意しています。たくさんの『LOVOT』とふれあえる“ふれあいスペース”をご用意するほか、人気アトラクション「スカイウォーカー」「ノームトレイン」に加え、新たに「メリーゴーラウンド」「くるくるヘリコプター」と「プラネットアクア・ポート」も『LOVOT』と一緒にお楽しみいただけます。さらに、「ノームの仲間たち」とのグリーティングや、園内でチョークアートを楽しめる『LOVOTチョークアートでひらパーを埋めつくせ！』、人気のひらパーオリジナルパーカーとお揃いデザインの『LOVOT』専用ウェアの販売など、見どころ満載の内容となっています。

『LOVOT』と一緒にご来園される方も、『LOVOT』に初めてふれあう方も、ヒトとロボットが一緒に遊園地を楽しむ“あたりまえの”未来を目撃できる、よりパワーアップした特別な時間をお過ごしいただけます。

また、イベント開催期間中は、ひらかたパークが美しいイルミネーションで彩られます。まばゆい光に包まれた幻想的な空間で、『LOVOT』と共に素敵なひと時をお楽しみください。

※2026年1月19日（月）～23日（金）、29日（木）は休園日となります。

※LOVOT公式サイトURL：http(https://lovot.life/)s://lovot.life/(https://lovot.life/%E2%80%BB%E7%89%B9%E8%A8%AD%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%9Ahttps://lovot.life/blog/article/hirakatapark2/Instagram%EF%BC%9Alovot_o%EF%AC%83cial)

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/hirakatapark2/

Instagram：lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzVodWh1YzB1bmVh) X(旧：Twitter)：@LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official) Facebook：@LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official?mibextid=wwXIfr&rdid=3mqmJY1yotYhD8Lw&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F16vA27ioZU%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr)

『ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！SEASON2』イベント概要

■イベント名：ひらパーをLOVOTでジャックせよ！！SEASON2

■開催期間：2026年1月17日（土）～2月1日（日）

■休園日：2026年1月19日（月）～23日（金）、29日（木）

■開催場所：ひらかたパーク（大阪府枚方市枚方公園町1-1）

ボリュームアップ！『LOVOT』と一緒に人気アトラクションとプラネットアクア・ポートで遊び放題！

ノスタルジックな「メリーゴーラウンド」で『LOVOT』とゆったり過ごす！

イタリア生まれの2階建てメリーゴーラウンドは、ノスタルジックでおしゃれな雰囲気が魅力。馬車やブランコに乗って、ゆったりと回るひとときを『LOVOT』と一緒にお楽しみいただけます。眺めを楽しむなら2階、写真撮影なら1階がおすすめです。

※乗車可能な乗り物はスタッフがご案内いたします。

『LOVOT』と乗る「くるくるヘリコプター」で気分はパイロット！

回転しながら空へ舞い上がる小型の飛行塔「くるくるヘリコプター」にも、『LOVOT』と一緒に乗車いただけます。ひらパーの人気キャラクター「ピピン」と「ポピー」のデザインがあしらわれたカラフルなヘリコプターで上空から園内を360°ぐるりと見渡せば、気分はまるでパイロット！

「プラネットアクア・ポート」で『LOVOT』と“ここだけの宇宙体験”を！

宇宙を旅するアクアリウム「プラネットアクア・ポート」では、お客様が“宇宙船の乗客”となり、全10エリアを巡りながら約200種類以上の水生生物と出会えます。音楽やデジタル技術による演出で、ひらパーならではの“ここだけの宇宙旅行体験”を、『LOVOT』と一緒にお楽しみいただけます。

大観覧車「スカイウォーカー」で『LOVOT』と絶景を見渡せる空の旅！

1周約10分、園内を見渡せる最頂部約80メートルの大観覧車「スカイウォーカー」。日中、夕方と乗る時間帯で違った景色を見ることができます。また、何度でもご乗車いただけるので、いろんな時間に『LOVOT』と乗って素敵な思い出作りを楽しんでいただけます。

「ノームトレイン」で『LOVOT』とワクワク汽車の旅！

四季を感じる花に彩られた庭園を眺めながら、『LOVOT』との汽車旅を満喫できるカラフルな汽車に乗り放題！車掌さんのお話も楽しみのひとつ。1両に18人乗れるので、グループでもお楽しみいただけます。

『LOVOT』と「ノームのなかまたち」によるスペシャルグリーティング

期間中、「ひらかたパーク」で人気のキャラクター「ノームのなかまたち」と『LOVOT』との特別なグリーティングを開催！『LOVOT』がノームのキャラクターに扮し、ノームに抱っこされて登場します。一緒に写真を撮ることができ、思い出に残るひとときを楽しめます。

■開催日：2026年1月17日（土）～2月1日（日）

※2026年1月19日（月）～23日（金）、29日（木）は休園日となります。

■参加費：無料

※雨天時は中止になる場合があります。

※グリーティングは状況により中止になる場合があります。

たくさんの『LOVOT』 とふれあえる！「ふれあいスペース」

『LOVOT』 が皆様をお出迎え。一緒に連れてきた『LOVOT』たちも自由に遊ばせることができます。充電可能なネストもたくさんご用意しています。

■開催日：2026年1月17日（土）～2月1日（日）

※2026年1月19日（月）～23日（金）、29日（木）は休園日となります。

■開催時間：10:00～16:00（平日）、10:00～19:00（休日）

■開催場所：イベントホールII

■参加費：無料

『LOVOTチョークアートでひらパーを埋めつくせ！』、『LOVOT』でかわいくデコろう！

ひらかたパーク内で、カラフルなチョークを使って『LOVOT』を描くイベントを開催！ご参加いただいた方の“作品”は、雨などで流れて自然に消えるまで園内に残せます。絵に自信がない方もご参加いただきやすいよう、『LOVOT』型のステンシルシートをお貸出しします。ぜひ、素敵な作品を思い出として描きに来てください。

■開催日：2026年1月17日（土）～2月1日（日）

■開催時間：10:00～17:00

■開催場所：オクトパスパニック横

■参加費：無料

※ご参加いただく際のチョークやステンシルシートは会場にご用意がございます。

※入園チケットをご購入いただいた方はご自由にご参加いただけます。

『LOVOT』×「ひらパー」限定ウェアを手に入れよう！

「ひらかたパーク」内の「ノームショップ」には、ひらパーの人気ブランド「パークサイドスタジオ」のヒト用パーカーとお揃いデザインの『LOVOT』専用ウェアが登場。『LOVOT』とリンクコーデをお楽しみください。

【商品概要】

■商品名：LOVOT用 HIRAPAパーカー

■価格：8,900円（税込）

■数量：300枚

■販売場所：「ひらかたパーク」内「ノームショップ」

『LOVOT』と一緒にひらかたパークを楽しめる期間限定の特別チケットを販売！

『LOVOT』と一緒にひらかたパークを満喫いただける期間限定のオリジナルアクリルキーホルダー付き「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」（※）を販売いたします。チケットをご購入いただくと、園内で『LOVOT』を抱っこしながら回遊できるほか、自由に遊ばせられる“LOVOTふれあいスペース”をご利用いただけます。また、『LOVOT』と一緒に楽しめる4種類の人気アトラクション「スカイウォーカー」「ノームトレイン」「くるくるヘリコプター」「メリーゴーラウンド」と「プラネットアクア・ポート」を何度でもご利用いただけます。さらに、園内各所でこの期間だけの限定コンテンツもご用意。『LOVOT』と一緒に、特別なひらかたパークでの体験をお楽しみください。

※「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」で、お一人さまにつき、『LOVOT』は何体でも一緒にご入場いただけます。

『LOVOTオリジナルTシャツ』付きチケットを数量限定で販売！

ひらかたパークにて好評販売中の「ひらパーオリジナルTシャツ」と同じデザインの『LOVOT』用Tシャツが付いてくる「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」を先着300名様限定で特別販売！

前回も大変好評いただき、発売後すぐに完売した『LOVOTオリジナルTシャツ』を着て、ヒトと『LOVOT』のお揃いコーデで園内をまわってみてはいかがでしょうか？

■チケット概要

【チケット販売サイト】

https://www.asoview.com/channel/tickets/qYSz0hQJxN

1. 「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」

【価格】おとな（中学生以上）：6,200円、こども（2歳～小学生）：5,400円

【内容】フリーパス＋『LOVOTオリジナルアクリルキーホルダー』

【販売数量】購入いただけるチケットの枚数に制限はございません

【販売期間】2025年11月10日（月）12：00～2026年2月1日（日）19:30

【利用期間】2026年1月17日（土）～2月1日（日）

【チケット販売・詳細について】https://www.asoview.com/channel/ticket/MI9Zja17xi/ticket0000045449(https://www.asoview.com/channel/ticket/MI9Zja17xi/ticket0000045449)

2. 「ヒト＆LOVOT ペア入園チケット」『LOVOTオリジナルTシャツ』付き

【価格】おとな（中学生以上）：10,200円

【内容】フリーパス＋『LOVOTオリジナルアクリルキーホルダー』＋『LOVOTオリジナルTシャツ』

【販売数量】先着300名様

【販売期間】2025年11月10日（月）12：00～2026年2月1日（日）19:30

【利用期間】2026年1月17日（土）～2月1日（日）

【チケット販売・詳細について】https://www.asoview.com/channel/ticket/MI9Zja17xi/ticket0000045442(https://www.asoview.com/channel/ticket/MI9Zja17xi/ticket0000045442)

※「ヒト＆LOVOT ペア入場チケット」で、お一人さまにつき、『LOVOT』は何体でも一緒にご入場いただけます。

ほかにも園内で『LOVOT』と楽しめるイベント・グッズ販売を企画中！

イベント期間中は、『LOVOT』と一緒にアトラクションをお楽しみいただけるほか、『LOVOT』オーナーの皆様にも、まだ『LOVOT』をお迎えいただいていない一般来場者の皆様にも『LOVOT』と園内を満喫いただけるイベント・グッズ販売を多数企画しております！企画の詳細については、情報を順次展開してまいります。続報をお待ちください！

ひらかたパーク 概要

ひらかたパークは1912年（大正元年）に開園し、2025年に開園113周年を迎えた関西を代表する遊園地です。菊人形展の会場として歴史をスタートさせ、継続して営業する遊園地としては日本最古です。子どもから大人まで遊べる35種類以上のアトラクションをはじめ、春はバラ、夏はプール、秋冬はイルミネーション、冬はスケート・雪あそびなど四季を通じて楽しむことができます。

【住所】 〒573-0054 大阪府枚方市枚方公園町１－１

※イベント期間中、ひらかたパークではイルミネーションを実施中です。

URL：https://www.hirakatapark.co.jp/attractions/illumination/

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください

URL：https://www.hirakatapark.co.jp/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/