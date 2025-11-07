頭皮汚れを除去、トリートメントもムラなく塗布できるSALONIA「スムースシャインマルチケアブラシ」 11月25日新発売！洗髪からブラッシングまで、一本で美髪習慣をサポートし、根本的に美しい髪へ

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社:大阪市中央区）のミニマル美容家電ブランド【SALONIA（サロニア）】は「スムースシャインマルチケアブラシ」を、2025年11月21日（金）より公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/salonia)やECモールにて発売、11月25日（火）より全国の家電量販店、ドン・キホーテ等にて順次発売します。（一部店舗除く）

開発背景

近年、ヘアブラシ市場は高成長・高単価化が進み、市場規模は拡大し、平均単価も約3,000円*へと上昇しています。背景として、ヘアブラシは単なる「髪をとかす道具」から、「頭皮ケア」「髪質改善」までを担う“美容ケアツール”としての価値が高まっている点が考えられます。また、髪質や年齢に応じて変化する髪悩みに対し、手軽に毎日続けられるケア方法を求める声も増えています。

そこで開発されたのが、「スムースシャインマルチケアブラシ」です。頭皮にやさしくフィットする形状と、髪一本一本をしっかりとらえる独自のピン構造を組み合わせることで、「洗う・整える・仕上げる」ケアを1本で完結。無理なく続けられる、習慣ケアとして、毎日のブラッシングを提案します。

* 自社調べ

商品特長

１．頭皮にダイレクトリーチするピン設計

人間工学の知識に基づいた設計開発で、あらゆる角度からブラシをあてても頭皮の丸みに密着。長短2段の高密度ピンが頭皮から毛先まで均一にケアします。

・長いピン：頭皮の毛穴までアプロ―チし、皮脂汚れを掻き出す。

・短いピン：髪の表面にアプロ―チし、絡まりをスムーズにほぐす。

２．頭皮を優しく刺激し、汚れを落とす先端ボール加工

頭皮を傷つけないように、柔軟性のあるピン・真球に近い先端のボール加工で頭皮をほどよく刺激し、優しく汚れを落とします。指では落としきれない頭皮の毛穴汚れにもアプローチしてクレンジングすることで、手洗いと比べ頭皮の汚れ除去率アップ。

３．手櫛の場合と比べ、トリートメントの塗布カバー率アップ

美髪ケアに最適な高密度ピンでトリートメントを均一に行き渡らせ、髪をなめらかに整え自然なツヤを与えます。手櫛の場合と比べ、トリートメントの塗布カバー率アップ。

4．インバス・アウトバス兼用設計

シャンプー・トリートメント・ブロー・ブラッシング・スカルプケアと1本で複数のシーンで使用することができます。濡れた髪・乾いた髪どちらにも使える設計です。

5．水切りができて衛生的に使える自立設計

使用後は付属の置台等は不要で、そのまま自立し、効果的に水を切るので清潔に保管することができます。置き場所にも困らないコンパクト設計です。

商品概要

サロニア スムースシャインマルチケアブラシ

カラー： グレー・ピンク

税込価格： 4,950円

発売日／流通

・2025年11月21日（金）：公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/salonia)、ECサイト(楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000125/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/50A602A9-A40C-4E4C-96F5-53DC468BE1D1?ingress=0&visitId=699b2478-466b-41c4-9a64-0e7047e84443)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/salonia.html)等)

・2025年11月25日（火）：全国の家電量販店、ドン・キホーテ等にて順次発売（一部店舗除く）

SALONIAスムースシャインシリーズ ラインナップ

サロニア スムースシャインスマートドライヤー

カラー： グレー・アッシュホワイト

価格： 19,800円 （税込）

詳細 ： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000865.000012002.html

サロニア スムースシャイン ストレートヘアアイロン 24mm

カラー：ブラック・グレー・ピンク

価格： 13,200円（税込）

サロニア スムースシャイン カールヘアアイロン 32mm

カラー：ブラック

価格： 13,200円（税込）

詳細 ： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000605.000012002.html

サロニア スムースシャインドライヤー

カラー：ブラック・グレー・ホワイト・ピンク

価格： 13,200円（税込）

詳細 ： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000663.000012002.html

SALONIA

公式HP：https://salonia.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/salonia_official/

公式Ｘ：https://x.com/salonia01

公式TikTok： https://www.tiktok.com/@salonia_official