フレンチレストラン「L‘Unique labo」がピエクレックス製ハンドタオルを導入

株式会社ピエクレックス

株式会社村田製作所の完全子会社である株式会社ピエクレックス（本社：滋賀県野洲市、代表取締役社長：玉倉大次）は、いちご株式会社グループのワンファイブホテルズ株式会社が運営するフレンチレストラン「L‘Unique labo（リュニック・ラボ）」にて、ピエクレックス製のハンドタオルが採用されたことをお知らせいたします。「L‘Unique labo」は、フランスで長年ミシュラン二つ星を獲得したシェフが率いる全8席のレストラン。卓越した料理と空間演出に加え、地産地消を軸に、九州の豊かな恵みを活かし、フレンチの技術で新たな表現へと昇華しています。

■採用製品

ピエクレックス ハンドタオル（グレー）

製品詳細ページはこちら(https://pieclex.com/products/pieclex_handtowel/)

■導入背景

開業にあたり、L‘Unique laboでは、食材調達や備品の選定においてサステナブルな素材・製品を検討。その一環として、植物由来で堆肥化可能なピエクレックス製ハンドタオルが洗面空間に採用されました。

ピエクレックスハンドタオルは、繊維自体が弱酸性を保ち抗菌効果※1を有するため、やさしさや質感など高級レストランにふさわしい清潔感と快適な使い心地を実現します。シンプルなグレーカラーは空間デザインにも調和し、上質なホスピタリティ演出にも貢献しています。

※1 抗菌効果とは、菌の増殖を抑える効果のことです。ご使用状況により効果は変わります。

■未来に向けた資源循環構想

いちごグループの農業事業を担ういちごポタジェ株式会社では、今後グループ全体での循環モデル構築を見据え、堆肥場の整備を計画。L‘Unique laboで使用したピエクレックス製タオルを九州の農園で堆肥化し、その堆肥を活用して農作物を栽培、さらに飲食事業に還元する「地域内資源循環モデル」の実現を目指しています。

この取り組みは、飲食・農業・不動産といった異なる事業領域を横断しながら、地域に根ざしたサーキュラーエコノミーの先進事例となることが期待されています。

■L‘Unique labo（リュニック・ラボ）について

所在地：福岡県福岡市中央区春吉３丁目１３－１

席数：全8席

特徴：仏ミシュラン2つ星獲得シェフによるフレンチレストラン。フランスで長年培った技術と九州の

食材を融合させ、料理・空間・演出のすべてを“食の舞台”とした、唯一無二のフレンチ体験が叶う。

L‘Unique labo（リュニック・ラボ）公式サイト(https://lunique-labo.jp/)

■いちごポタジェ株式会社について

本社所在地：宮崎県宮崎市大淀四丁目6番２８号

事業内容：いちご、バナナ、ライチ、マンゴーなどの果物の生産・販売／いちご狩り・カフェ運営

サステナブルインフラを目指すいちご株式会社（不動産事業を中核とする上場企業）のグループ会社として、地域と環境に根ざした農業事業を展開。

いちごポタジェ株式会社公式サイト(https://ichigopotager.com/)

■「P-FACTS」（ピーファクツ）について

当社が推進する循環インフラ「P-FACTS」（ピーファクツ：PIECLEX FAbrics Composting Technology Solution）は、植物由来の繊維製品を使用後に回収し、堆肥化を通じて再び自然に還すサーキュラー・テキスタイル・インフラです。

「着るだけ、使うだけ」で誰もが循環に参加できる未来を目指し、すでに複数の自治体・企業・教育機関と連携して社会実装が進んでいます。対応製品には「P-FACTS認証マーク」が付与され、堆肥化によって新たな植物を育む循環の象徴として機能しています。

■株式会社ピエクレックス

P-FACTS（ピーファクツ）循環図P-FACTS 認証マーク：繊維が堆肥となり、新たな植物が芽吹く様子をデザインしています。

イノベーションを通じて世界に貢献する村田製作所の100%子会社として、企業ビジョン「“でんき（電気）のせんい（繊維）” で世界を変える」を掲げ、電気の繊維「ピエクレックス」を通じた革新を推進しています。村田製作所と帝人フロンティアの共同出資によって設立され、両社の強みを融合させた新素材「ピエクレックス」を開発しました。「ピエクレックス」は革新性とともに環境へのやさしさを兼ね備えており、アパレル、ヘルスケア、一般消費財、産業分野など、幅広い用途に応用可能です。

現在、株式会社ピエクレックスは多くの繊維関連企業と協力し、持続可能な社会の実現に向け、循環インフラ「P-FACTS」（ピーファクツ）の社会実装に取り組んでいます。P-FACTS認証の製品を「着るだけ、使うだけ」で、地球にも人にもやさしい未来を実現するために、今後も新たな価値を創造し続け、社会に貢献していきます。

・ピエクレックス公式サイト：https://pieclex.com/

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCAoOivJOkh2MEDywpvSLXGA

・公式Xアカウント：https://x.com/PIECLEX_JP

・公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/pieclex_official/

https://prtimes.jp/a/?f=d122972-65-480f7cc836bff815001e771b3b41c04b.pdf