韮崎市スポーツコミッションは、スポーツに励む子どもたちや保護者・指導者を対象に、「スポーツ少年少女応援プロジェクト」11月のバランスセミナーを開催します。

「スポーツ少年少女応援プロジェクト」とは、心身ともに大きく成長する男女の小・中学生の時期に、将来の競技生活や健やかな人生の土台を築くことを目的とし、アスリートとしての基本的な生活習慣・自己管理・心のケア・身体づくりを体系的に学ぶ、継続型セミナーです。

参加費は無料、セミナーごとにお申込みとなります。









今回のテーマは、スポーツメンタルコーチ・佐藤伸枝先生による

「メンタルトレーニング2 ―目的と目標の大切さ（目標設定）―」。

トレーニング効果を最大限に高めるための“目的意識の持ち方”や、“正しい目標設定の方法”を学ぶことで、競技だけでなく日常生活にも活かせるメンタルスキルを身につけることができます。

スポーツを頑張るお子さんやその保護者、チーム指導者の方など、どなたでもご参加いただけます。

韮崎市外の方も大歓迎です。ぜひお気軽にご参加ください。









【開催概要】

日時：令和7年11月22日（土）10:30～11:30（受付 10:00～）

会場：東京エレクトロン 韮崎アリーナ（韮崎中央体育館）会議室

講師：スポーツメンタルコーチ 佐藤伸枝 先生

参加費：無料

【対象】

スポーツを頑張る選手の保護者

チーム指導者

小学5年生～中学3年生のスポーツ選手

（※選手のみ、保護者のみの参加も可能／保護者は全年齢参加可）

韮崎市外の方も参加可能

スポーツ・メンタルトレーニングに関心のある一般の方も歓迎

【申込方法】

公式サイトよりお申込みください。

http://nirasaki-sc.jp/jbalance/

【お問い合わせ】

韮崎市スポーツコミッション

電話番号：0551-22-0498

