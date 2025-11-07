【FRONTIER】 14型ノートPCを特別価格でご提供！さらに下取り価格は通常の2倍
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」にて、14型ノートPC「NVシリーズ」を特別価格で提供する「Windows 11買い替え応援企画！～下取りは2倍～」を2025年11月7日（金）より開始しています。
■概要
このたび、Windows 11買い替え応援企画として、14型ノートPC「NVシリーズ」を特別価格でご提供いたします。
さらに、ご購入時に下取りを選ぶと、通常1,000円の下取り額が2倍の2,000円になります。
「NVシリーズ」はコストパフォーマンスに優れた第12世代CPU搭載の14型ノートPCです。コンパクトサイズでバッグにもすっきり収まり、室内やカフェなど限られたスペースでも快適に使えます。Wi-Fi 6対応の高速無線LANに加え、Giga LAN（有線）やBluetooth 5.2も標準装備しており、さまざまなシーンで活躍します。さらに、プライバシー保護用のスライド式カメラカバーやUSB Type-C 3.2 Gen2（最大10Gbps・65W PD対応）により、外出先でも安心・便利に使えるモデルです。
お得に最新のWindows 11対応PCへ買い替えられるチャンスです。ぜひお見逃しなく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333794&id=bodyimage1】
■企画概要
・企画名： Windows 11買い替え応援企画！～下取りは2倍～
・対象商品：NVシリーズ（6機種）
・企画内容：対象ノートPCが特別価格。また購入時に下取りを選ぶと、下取り価格が通常の2倍（1,000円 → 2,000円）
・実施期間：2025年11月7日（金） ～ 2025年11月30日（日）
・詳細： https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejRepl/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
この企画は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2025年11月7日（金）より開始しています。
配信元企業：インバースネット株式会社
■概要
このたび、Windows 11買い替え応援企画として、14型ノートPC「NVシリーズ」を特別価格でご提供いたします。
さらに、ご購入時に下取りを選ぶと、通常1,000円の下取り額が2倍の2,000円になります。
「NVシリーズ」はコストパフォーマンスに優れた第12世代CPU搭載の14型ノートPCです。コンパクトサイズでバッグにもすっきり収まり、室内やカフェなど限られたスペースでも快適に使えます。Wi-Fi 6対応の高速無線LANに加え、Giga LAN（有線）やBluetooth 5.2も標準装備しており、さまざまなシーンで活躍します。さらに、プライバシー保護用のスライド式カメラカバーやUSB Type-C 3.2 Gen2（最大10Gbps・65W PD対応）により、外出先でも安心・便利に使えるモデルです。
お得に最新のWindows 11対応PCへ買い替えられるチャンスです。ぜひお見逃しなく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333794&id=bodyimage1】
■企画概要
・企画名： Windows 11買い替え応援企画！～下取りは2倍～
・対象商品：NVシリーズ（6機種）
・企画内容：対象ノートPCが特別価格。また購入時に下取りを選ぶと、下取り価格が通常の2倍（1,000円 → 2,000円）
・実施期間：2025年11月7日（金） ～ 2025年11月30日（日）
・詳細： https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejRepl/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
この企画は、FRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2025年11月7日（金）より開始しています。
配信元企業：インバースネット株式会社
プレスリリース詳細へ