『ドラゴンポーカー』でチャレンジダンジョン「電脳覚醒の超ハッカー」を11月7日（金）より開催！覚醒したスーパーハッカ―に挑め！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年11月7日（金）よりチャレンジダンジョン「電脳覚醒の超ハッカー」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333787&id=bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
11月7日（金）より、チャレンジダンジョン「電脳覚醒の超ハッカー」を開催いたします。本ダンジョンでは、覚醒進化した「ダークウィザード」がボスモンスターとして登場し、プレイヤーの前に立ちはだかります。フレンドと協力して強力なボスを倒し、レアアイテムを手に入れましょう！
チャレンジダンジョン「電脳覚醒の超ハッカー」に挑め！
■開催期間
2025年11月7日（金）メンテナンス後 ～ 11月21日（金）11:59まで
■チャレンジダンジョン概要
・ボスバトル1戦のみ
・バトル中の乱入不可
・4人目以降はフレンドでなくても参加可能（マッチング時）
・ダンジョンに挑戦する際、最大スタミナの6分の1を消費
・SPブースト使用不可
・ボスを倒すとランダムで、覚醒進化用の素材や限定オーブなどレアアイテムが手に入る
※本チャレンジダンジョンで手に入る覚醒進化素材は「覇者の水晶」となります
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333787&id=bodyimage2】
「アンダーグラウンド」テスト開催中！
◆アンダーグラウンドとは
アンダーグラウンドとは、フレンドからの乱入やグループチャットからは参戦できない、個人参加型のコロシアムです。基本的なルールはコロシアムと同じですが、「名声」ではなく「勝星」を集め、開催回ごとにランキングを競い合います。
※テスト開催のため、開催期間中でもランキングをリセットする場合がございます
※本開催では、100人ずつのグループに分かれてランキングを競いますが、テスト開催では全ユーザーでランキングを競います
■開催期間
2025年11月7日（金） ～ 11月9日（日）
■コロシアム開催時間
7：00 ～ 8：59
12：00 ～ 13：59
17：00 ～ 18：59
21：00 ～ 22：59
◆バトルについて
5人vs5人で1人1枚ずつカードを出して役勝負をします。より強い役を作ったチームが先攻となり、相手チームへ攻撃を行います。攻撃時に与えたダメージはBPとして加点され、5ターン終了後、合計BPが多いチームが勝利となります。
◆特効スキルについて
アンダーグラウンドでは、開催回ごとに「特効スキル」が設定されます。今回の「特効スキル」は斬・突・怒り、「合体特攻スキル」は複数化です。これらのスキルを所有するカードをデッキに入れて戦いましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333787&id=bodyimage3】
◆階級と報酬について
アンダーグラウンドはいくつかの階級があり、「勝星」のランキング結果によって変動します。また、階級に応じてバトル後に「デスメダル」を獲得できます。獲得したデスメダルは「デュエルメダル交換所」で今後、各種アイテムと交換することができるようになります。上位の階級ほど報酬も豪華になりますので、上位階級を目指しましょう！
