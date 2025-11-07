4Kビデオ会議装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（固定型、可搬型）・分析レポートを発表
2025年11月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「4Kビデオ会議装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、4Kビデオ会議装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の4Kビデオ会議装置市場概要
本レポートによると、世界の4Kビデオ会議装置市場は2024年に3億5,700万米ドルの規模に達し、2031年には5億5,700万米ドルに拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率（CAGR）は6.6％です。本報告書では、米国の関税政策や国際的な貿易制度の変化が市場構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的背景
4Kビデオ会議装置は、超高精細4K解像度を用いたリアルタイム映像通信ソリューションです。従来のフルハイビジョンを超える画質により、遠隔地間でも臨場感のある映像体験を提供します。高解像度により表情や細部の動きを正確に捉えることができるため、企業会議、教育、医療、行政分野などでの利用が急速に拡大しています。また、AIによる映像最適化、ノイズ除去、自動追尾機能などが搭載される製品も多く、通信の効率化と利便性の向上が進んでいます。
________________________________________
調査手法と分析内容
本レポートは、定量的および定性的な分析を組み合わせ、メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に市場を詳細に評価しています。市場の変化に対応しながら、競争環境、需給バランス、技術革新の影響を多角的に分析しています。また、2025年時点での主要企業の市場シェアや製品ポートフォリオを比較することで、業界の競争構造とリーダー企業の動向を明らかにしています。
________________________________________
市場の主な特徴
2020年から2031年にかけて、消費額、販売数量、平均販売価格の推移を基に市場成長を予測しています。地域別・用途別の市場規模を算出し、各セグメントにおける成長率を明確に示しています。また、2020～2025年の間における主要プレーヤーの収益および販売量データを用い、市場の競争状況と収益構造を詳細に比較しています。
________________________________________
調査の目的
本調査の目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国の市場規模と成長機会を特定すること。
2. 4Kビデオ会議装置市場の成長可能性を評価すること。
3. 各製品および用途別の将来の成長を予測すること。
4. 競争環境を形成する主要因を明らかにすること。
________________________________________
主要企業分析
本レポートで取り上げられている主要企業は、Neat、Logitech、Huawei Enterprise、HP、DTEN、Bose、Yealink、Hikvision、Targus、Emerson、Owl Labs、ITC、ViewSonic、Dahua Technology、Crestron、BenQ、Averなどです。これらの企業は、販売量、売上高、価格設定、利益率、地域展開、技術革新の進展度などの観点から分析されています。各社は高画質カメラやAI連携技術、クラウド連携機能などで差別化を図り、競争力を強化しています。
________________________________________
市場セグメンテーション
市場は「タイプ」と「用途」により分類されています。
タイプ別：
● 固定型
