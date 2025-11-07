ナレフルチャット、議事録生成の「辞書」共有機能を追加～全社・チーム内での辞書共有により、専門用語や社内用語の誤変換を大幅削減～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、企業向け生成AIチャットツール「ナレフルチャット」において、議事録生成の「辞書」共有機能を2025年11月6日（木）にリリースいたしました。これまで個人単位でのみ利用可能だった辞書登録機能に、組織全体やプロジェクト単位での共有機能を追加することで、議事録の精度向上と業務効率化を実現します。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
■背景・課題
ナレフルチャットでは、生成AIが識別しにくい専門用語や社内略語などを「辞書」に登録し、議事録生成時の誤変換を防げる機能を提供しておりました。しかし、辞書は個人単位での管理・利用に限られていたため、以下のような課題がありました。
・ 同じ専門用語を各従業員が個別に登録する手間
・ 部署やチームごとに表記ゆれが発生
・ 新入社員や異動者が、一から辞書を構築する負担
・ 結果として、議事録の品質がユーザーの辞書整備状況に依存
これらの課題を解決し、組織全体で議事録の品質を底上げするため、辞書共有機能を新たにリリースいたしました。
■辞書共有機能とは
従来の辞書機能に加えて、登録した辞書を組織全体やチーム単位で共有できる機能を新たに追加しました。共有された辞書は、共有ユーザーの議事録整形時に自動的に参照され、生成AIの文字起こし字の誤変換を抑止します。
＜参考記事＞
ChatGPTで文字起こしをする方法
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-transcription-guide/
ChatGPTで議事録作成を効率化
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-minutes-efficiency/
■期待される効果
（1）辞書登録の重複作業を削減
各従業員が個別に同じ単語を登録する手間がなくなり、管理者やリーダーが一度登録すればチーム全体ですぐに活用できます。
（2）議事録作成時間の短縮
誤変換による確認や修正の手間が大幅に削減され、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
（3）表記の統一による品質向上
組織全体で用語が統一されることで、議事録の品質が向上し、情報共有の精度が高まります。
（4）新入社員・異動者の即戦力化
既存の共有辞書が自動的に利用できるため、新しいメンバーでも初日から高品質な議事録を作成できます。
（5）ナレッジの組織的蓄積
共有された用語辞書そのものが、企業の知的資産として組織的に蓄積されていきます。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI関連記事＞
ChatGPTの音声会話機能
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-voice-conversation/
ChatGPT Business法人向け完全ガイド
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-business-plan/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
