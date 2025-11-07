車室内センシング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「車室内センシング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。車室内センシングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
車室内センシング市場の概要
車室内センシング市場に関する当社の調査レポートによると、車室内センシング市場規模は 2035 年に約 68億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 車室内センシング市場規模は約 25億米ドルとなっています。車室内センシングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、車室内センシング市場シェアの拡大は、世界各地の運転安全規制の強化によるものです。例えば、市場調査レポートでは、中国における乗用車車内モニタリングシステムの設置台数が、2023年1ー10月の間に前年比81.3%増加したことが強調されています。中国では、規制当局の要求により、安全性向上のため、車室内センシングがプレミアム車両からベースライン車両へと移行しつつあります。米国とEUでも状況は同様で、一般安全規則（GSR）などの厳しい安全規制を共有しており、車室内センシングに対する世界的な需要が高まっています。
車室内センシングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/in-cabin-sensing-market/590641779
車室内センシングに関する市場調査では、自動運転車やEVの増加により、市場シェアの拡大が見込まれることも明らかになりました。自動運転、シェアードモビリティ、電動化は、自動車の設計とユーザーの期待を世界的に変化させており、車室内センシングへの強い需要を生み出しています。EVの場合、乗員検知や異常検知の車室内センシングの必要性が高く、自動運転車では、わき見監視や使用状況監視プロセスの車室内センシングの必要性が高くなります。世界的にEVの販売台数は2024年に25%増加しており、市場におけるEVの需要の増加を示しています。同様に、これは市場の成長に影響を与える質の高い顧客体験のためのより優れたセンシングの開発への道を開きます。
しかし、技術的な統合の課題が今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。ADASやインフォテインメントなどの既存の車両技術と組み合わせた車室内センシングシステムの実装には、ハードウェアとソフトウェアの複雑な同期が必要です。この複雑さは、開発期間、エンジニアリング、そしてコストの増加につながります。リアルタイムデータ処理、システムとの互換性、そして様々な車両モデルにおける信頼性も確保する必要があるため、統合はさらに複雑化し、自動車市場における迅速な展開と拡張性にとって深刻な障害となっています。
車室内センシング市場セグメンテーションの傾向分析
車室内センシング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、車室内センシングの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
