まるで小さなスーツケース！ANA機の尾翼をイメージしたメタルプレートが映える「2wayハードケース」付属のショルダーベルトでミニバッグにも！A-style、ANA Mall店にて11/7より販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、小さなスーツケースのような見た目のマルチハードケース「2wayハードケース」を発売します。付属のショルダーベルトを使うことでミニバッグとしてもお使いいただけます。
国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」で販売中のサックス、シルバーの2色がご好評いただいていることを受け、11月7日（金）より、ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/）および「ANAショッピング A-style ANA Mall店（以下、ANA Mall店）」にて、ブルー、ブラック、ゴールドの3色を販売開始します。
※販売チャネルによって、取扱いカラーが異なります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333632&id=bodyimage1】
■ スーツケースのDNAをその手に。煌めく存在感と使いやすさを兼ね備えた2wayハードケース
スーツケースモチーフのスタイリッシュなANAオリジナルハードケースです。
外装はスーツケースのような固く変形しづらい素材で作られており、衝撃から中身を保護します。ガジェットやコスメ、薬などの小物を整理して収納するのに便利です。ブルーとブラックは表面を傷が目立ちにくいマット仕上げとし、ゴールドは鏡面仕上げでラグジュアリーな雰囲気を醸し出し、ANA機の尾翼をイメージしたメタルプレートがシャープな印象を与えます。付属のショルダーベルトを使うことで、貴重品を携帯するミニバッグとしてお使いいただくことができ、煌めく存在感と使いやすさを兼ね備えた2wayハードケースです。用途によって色を使い分けるのもおススメです。旅行時にも普段使いにも役立つアイテムとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333632&id=bodyimage2】
■ 販売チャネル
[販売開始日]
2025年11月7日（金）10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press263
「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press279
■ 商品概要
＜ANAオリジナル＞2wayハードケース
【価 格】5,800円（税込）
【素 材】ケース：外装/ABS樹脂・ポリカーボネート 内装生地/ポリエステル
ショルダーベルト：ポリエステル
【サイズ】ケース：約H12×W19.5×D（マチ）6.5cm
ショルダーベルト：長さ約66～119cm（調節可）
【重 量】約240g
【仕 様】ファスナー開閉式、内側メッシュオープンポケット×2、ショルダーベルト（取り外し可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333632&id=bodyimage3】
※「ANA STORE@SKY」
https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333632&id=bodyimage4】
ANAショッピング A-style
＜A-style＞ https://www.astyle.jp/
国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」で販売中のサックス、シルバーの2色がご好評いただいていることを受け、11月7日（金）より、ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/）および「ANAショッピング A-style ANA Mall店（以下、ANA Mall店）」にて、ブルー、ブラック、ゴールドの3色を販売開始します。
※販売チャネルによって、取扱いカラーが異なります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333632&id=bodyimage1】
■ スーツケースのDNAをその手に。煌めく存在感と使いやすさを兼ね備えた2wayハードケース
スーツケースモチーフのスタイリッシュなANAオリジナルハードケースです。
外装はスーツケースのような固く変形しづらい素材で作られており、衝撃から中身を保護します。ガジェットやコスメ、薬などの小物を整理して収納するのに便利です。ブルーとブラックは表面を傷が目立ちにくいマット仕上げとし、ゴールドは鏡面仕上げでラグジュアリーな雰囲気を醸し出し、ANA機の尾翼をイメージしたメタルプレートがシャープな印象を与えます。付属のショルダーベルトを使うことで、貴重品を携帯するミニバッグとしてお使いいただくことができ、煌めく存在感と使いやすさを兼ね備えた2wayハードケースです。用途によって色を使い分けるのもおススメです。旅行時にも普段使いにも役立つアイテムとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333632&id=bodyimage2】
■ 販売チャネル
[販売開始日]
2025年11月7日（金）10:00より
「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press263
「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press279
■ 商品概要
＜ANAオリジナル＞2wayハードケース
【価 格】5,800円（税込）
【素 材】ケース：外装/ABS樹脂・ポリカーボネート 内装生地/ポリエステル
ショルダーベルト：ポリエステル
【サイズ】ケース：約H12×W19.5×D（マチ）6.5cm
ショルダーベルト：長さ約66～119cm（調節可）
【重 量】約240g
【仕 様】ファスナー開閉式、内側メッシュオープンポケット×2、ショルダーベルト（取り外し可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333632&id=bodyimage3】
※「ANA STORE@SKY」
https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333632&id=bodyimage4】
ANAショッピング A-style
＜A-style＞ https://www.astyle.jp/