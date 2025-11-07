まるで小さなスーツケース！ANA機の尾翼をイメージしたメタルプレートが映える「2wayハードケース」付属のショルダーベルトでミニバッグにも！A-style、ANA Mall店にて11/7より販売開始

まるで小さなスーツケース！ANA機の尾翼をイメージしたメタルプレートが映える「2wayハードケース」付属のショルダーベルトでミニバッグにも！A-style、ANA Mall店にて11/7より販売開始